Πώς την πάτησε ο Ντόκος: Είχαμε όλα τα ονόματα, απευθύνθηκα στην ΕΥΠ μετά τη συνομιλία, λέει ο ίδιος - «Του στείλαμε με gmail και μας απάντησε» λένε οι Ρώσοι

Ο σύμβουλος ασφαλείας του πρωθυπουργού ισχυρίστηκε πως τίποτα από την συνομιλία δεν του κίνησε υποψίες, παρά μόνο ορισμένες ερωτήσεις - Η διεθνής... δράση των Vovan και Lexus, οι δυτικές κυβερνήσεις που έχουν πέσει θύματα και η κυβερνητική απάντηση για το ελληνικό περιστατικό





«Είχαμε όλο το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμη και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις», είπε ο Θάνος Ντόκος στη συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, εξηγώντας γιατί θεώρησε ότι συνομιλούσε με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας και συγκεκριμένα με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ρουστέμ Ουμέρωφ.







Δείτε βίντεο όσα είπε ο Θάνος Ντόκος:











Δείτε την ανάρτηση που έκανε στο Χ ο Vovan.





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Αυτό, κατά τον κ. Ντόκο, είναι και το ανησυχητικό σημείο. Μέχρι σήμερα, όπως εξήγησε, τα ελληνικά πρωτόκολλα ασφαλείας είχαν προσαρμοστεί στο προηγούμενο κύμα τηλεφωνικών φαρσών, όπου θύματα είχαν πέσει ακόμη και ηγέτες, πρωθυπουργοί και υπουργοί. Για τον λόγο αυτό, η ύπαρξη και εικόνας και φωνής θεωρήθηκε πρόσθετο επίπεδο επιβεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή, όμως, η ύπαρξη εικόνας όχι μόνο δεν προστάτευσε τη διαδικασία, αλλά έγινε μέρος της παγίδας.



Δείτε σε βίντεο την φάρσα στον Θάνο Ντόκο:







Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της φάρσας των Ρώσων Vovan και Lexus στον Θάνο Ντόκο , με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού να απαντά πως δεν κατάλαβε κάτι από την συνομιλία που να του κινήσει υποψίες, σημειώνοντας ωστόσο πως στο τέλος ορισμένες ερωτήσεις του κίνησαν την περιέργεια ωθώντας τον να απευθυνθεί στην ΕΥΠ . Την ίδια στιγμή, οι Ρώσοι φαρσέρ απαντούν πως επικοινώνησαν μαζί του μέσω gmail και έλαβαν απάντηση.«Είχαμε όλο το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμη και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις», είπε ο Θάνος Ντόκος στη συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, εξηγώντας γιατί θεώρησε ότι συνομιλούσε με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας και συγκεκριμένα με τον Ουκρανό ομόλογό του,Ο κ. Ντόκος επέμεινε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε έδινε την εικόνα κανονικής θεσμικής επικοινωνίας. Όπως ανέφερε, τα δικά του στοιχεία επικοινωνίας «δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο» και απαιτείται μεγαλύτερη αναζήτηση για να εντοπιστούν. Υποστήριξε επίσης ότι το λεκτικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό που αξιοποιείται πάγια σε τέτοιες περιπτώσεις, γεγονός που ενίσχυσε την πεποίθησή του ότι επρόκειτο για πραγματική τηλεδιάσκεψη.Η απάντηση των Ρώσων φαρσέρ, όμως, ήταν διαφορετικής οπτικής, λέγοντας πως το μόνο που έκαναν ήταν να του στείλουν από gmail και να τους απαντήσει.Κατά τον κ. Ντόκο η απάτη δεν περιορίστηκε σε μια τηλεφωνική φωνή ή σε δύο άγνωστα πρόσωπα σε μια σύνδεση. Όπως είπε, όταν άνοιξε η τηλεδιάσκεψη, είδε στην οθόνη τον Ουκρανό ομόλογό του, με εικόνα και φωνή. «Όπως βλέπω εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά στην δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, περιγράφοντας ότι υπήρχε κανονική συζήτηση και ότι η εικόνα αντιδρούσε σε όσα έλεγε.Αυτό, κατά τον κ. Ντόκο, είναι και το ανησυχητικό σημείο. Μέχρι σήμερα, όπως εξήγησε, τα ελληνικά πρωτόκολλα ασφαλείας είχαν προσαρμοστεί στο προηγούμενο κύμα τηλεφωνικών φαρσών, όπου θύματα είχαν πέσει ακόμη και ηγέτες, πρωθυπουργοί και υπουργοί. Για τον λόγο αυτό, η ύπαρξη και εικόνας και φωνής θεωρήθηκε πρόσθετο επίπεδο επιβεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή, όμως, η ύπαρξη εικόνας όχι μόνο δεν προστάτευσε τη διαδικασία, αλλά έγινε μέρος της παγίδας.

Το πρώτο σημείο που τον προβλημάτισε, όπως είπε, ήρθε προς το τέλος της συνομιλίας. Ο συνομιλητής του επέμενε στο ζήτημα του Echelon και σε ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με drone κοντά σε ελληνικά νησιά, παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις που, όπως ανέφερε, είχε ήδη δώσει η ελληνική κυβέρνηση προς την ουκρανική πλευρά σε όλα τα επίπεδα. Η επιμονή αυτή, σε συνδυασμό με ορισμένες «περίεργες» θέσεις, τον οδήγησε μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης να επικοινωνήσει με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.



Ακολούθως, όπως περιέγραψε, επικοινώνησε εκ νέου τηλεφωνικά με τον πραγματικό Ουκρανό ομόλογό του, με την πρόφαση ότι ήθελε να ξεκαθαρίσει κάτι που δεν είχε καταλάβει πλήρως. Εκεί, όπως είπε, έγινε σαφές ότι ο άνθρωπος με τον οποίο είχε προηγουμένως συνομιλήσει στην τηλεδιάσκεψη δεν ήταν ο Ουκρανός αξιωματούχος, αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο.



Ο κ. Ντόκος ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα του μετέφεραν οι Ουκρανοί, την ίδια περίοδο είχε υπάρξει ανάλογο περιστατικό και με αξιωματούχο χώρας της Βαλτικής, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Υποστήριξε επίσης ότι η χρονική στιγμή δεν ήταν τυχαία, συνδέοντας τέτοιες επιχειρήσεις με περιόδους αυξημένης πολιτικής ή διεθνούς κινητικότητας, όπως η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και η συζήτηση για την Ουκρανία.



Στην ερώτηση αν ειπώθηκε κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα για την ελληνική πλευρά, ο ίδιος απάντησε ότι όσα είπε ήταν η εθνική γραμμή και το μήνυμα που η Αθήνα έχει μεταφέρει στους Ουκρανούς σε διάφορα επίπεδα, από τον πρωθυπουργό έως τους αρμόδιους υπουργούς. Επισήμανε, ωστόσο, ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τι λέει κάποιος, αλλά και πώς μπορεί στη συνέχεια να γίνει «κοπτοραπτική» με προχωρημένους αλγόριθμους και λογισμικό, ώστε να εμφανιστεί κάποιος να λέει πράγματα που δεν είπε ποτέ.



Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν είχε ενημερωθεί ο πρωθυπουργός, ο κ. Ντόκος απάντησε: «Προβληματίστηκε. Αλλά το ζήτημα των fake news είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ καλή σχέση με την τεχνολογία. Καταλαβαίνει τα ζητήματα αυτά. Είναι κάτι που τον έχει προβληματίσει και παλαιότερα και αυτό ήρθε ως επιβεβαίωση των ανησυχιών του».



Η κυβέρνηση μιλά για υβριδική επίθεση Στην Αθήνα, κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι από τη συνομιλία δεν προέκυψε διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας. Το περιστατικό, ωστόσο, επιβεβαιώνει αυτό που ισχύει διεθνώς, ότι η ασφάλεια των επικοινωνιών μπορεί να τεθεί ανά πάσα στιγμή εν αμφιβόλω, ειδικά σε μια περίοδο όπου τα deepfakes, η μίμηση φωνής, η οπτική παραποίηση και η ψηφιακή διείσδυση στα πρωτόκολλα επαλήθευσης αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα περιβάλλον όπου οι υβριδικές επιθέσεις γίνονται πιο σύνθετες και λιγότερο αναγνωρίσιμες με τα παραδοσιακά εργαλεία.



Ποιοι είναι οι Ρώσοι φαρσέρ που παγίδευσαν τον Θάνο Ντόκο Οι Vovan και Lexus δεν εμφανίζονται πρώτη φορά στο προσκήνιο. Πίσω από τα ψευδώνυμα βρίσκονται οι Ρώσοι Βλαντίμιρ Κουζνέτσοφ και Αλεξέι Στολιάροφ , οι οποίοι εδώ και χρόνια εμφανίζονται ως «κωμικό δίδυμο» που πραγματοποιεί τηλεφωνικές φάρσες σε διεθνείς προσωπικότητες. Η δράση τους, όμως, έχει προ πολλού ξεφύγει από τα όρια της σάτιρας. Τα θύματά τους δεν είναι τυχαίοι celebrities, αλλά πρωθυπουργοί, υπουργοί Άμυνας, πρόεδροι οργανισμών, διπλωμάτες και πολιτικοί που εμπλέκονται σε κρίσιμα μέτωπα της αντιπαράθεσης Δύσης - Ρωσίας.



Στη λίστα τους έχουν βρεθεί ο πρώην Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, η Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ, αλλά και προσωπικότητες εκτός κυβερνητικού πυρήνα, από τον Έλτον Τζον έως τη J.K. Rowling.



Η μέθοδος είναι συνήθως η ίδια: εμφανίζονται ως πρόσωπα που ο στόχος θεωρεί θεσμικά αξιόπιστα – Ουκρανοί αξιωματούχοι, πρώην πρόεδροι, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών – και επιχειρούν να τον οδηγήσουν σε δηλώσεις που στη συνέχεια μπορούν να κοπούν, να μονταριστούν και να αναπαραχθούν ως πολιτικό υλικό.



Η υπόθεση Μελόνι είναι χαρακτηριστική. Οι δύο Ρώσοι εμφανίστηκαν ως αξιωματούχοι της Αφρικανικής Ένωσης και απέσπασαν από την Ιταλίδα πρωθυπουργό σχόλια για την κόπωση που υπάρχει στην Ευρώπη από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το υλικό κυκλοφόρησε στη συνέχεια διεθνώς, δημιουργώντας πολιτική πίεση στη Ρώμη. Αντίστοιχα, η ΔΟΕ κατήγγειλε ότι ο πρόεδρός της Τόμας Μπαχ στοχοποιήθηκε από ρωσικές ψεύτικες κλήσεις, κάνοντας λόγο για εκστρατεία παραπληροφόρησης και δυσφήμησης σε μια περίοδο οξύτατης αντιπαράθεσης για τον αποκλεισμό ή τους περιορισμούς συμμετοχής Ρώσων αθλητών.



Οι ίδιοι αρνούνται ότι λειτουργούν για λογαριασμό του Κρεμλίνου. Το πρόβλημα για τη Δύση, όμως, είναι ότι το αποτέλεσμα των παρεμβάσεών τους συχνά υπηρετεί τη ρωσική γραμμή: εκθέτει δυτικούς αξιωματούχους, τροφοδοτεί ρωσικά αφηγήματα, σπέρνει αμφιβολία για την ενότητα των συμμάχων και παράγει υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί σε τηλεοπτικές εκπομπές, πλατφόρμες και δίκτυα επιρροής. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο έχουν τιμηθεί στη Ρωσία με κρατικό παράσημο, γεγονός που ενισχύει τη συζήτηση για το αν πρόκειται απλώς για «φαρσέρ» ή για οργανικό κομμάτι ενός ευρύτερου μηχανισμού επιρροής.