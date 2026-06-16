Χατζηδάκης: Μείωση φόρων και στήριξη ευάλωτων στο «πακέτο» της ΔΕΘ
Χατζηδάκης: Μείωση φόρων και στήριξη ευάλωτων στο «πακέτο» της ΔΕΘ
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αντιπολίτευση θα τάξει περισσότερα, εμείς προχωρούμε με έργα και όχι λόγια, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Σε μείωση των άμεσων φόρων για τους πολίτες και στη στήριξη των ευάλωτων θα στοχεύει το πακέτο της ΔΕΘ που θα οριστικοποιηθεί τον Αύγουστο, όπως δήλωσε την Τρίτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
Όπως υπενθύμισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «πέρυσι βασιστήκαμε στα πρόσθετα έσοδα από την ανάπτυξη και τη μείωση της φοροδιαφυγής, καταργήσαμε τους φόρους για τους νέους 20-25 ετών και τους μειώσαμε κατά 50% για ηλικίες 25-30 ετών».
«Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο γίνεται, αλλά μην έχετε αμφιβολία ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τάξουν σίγουρα πολύ περισσότερα από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θα τάξουμε τα λιγότερα και θα τα κάνουμε όλα. Ο κόσμος το γνωρίζει αυτό, γι’ αυτό θεωρώ ότι η ΝΔ θα πάει καλά στις επόμενες εκλογές» συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης.
«Εμείς από το 2019 προχωρούμε με νοικοκυριό, κοινή λογική και σταθερά βήματα. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Αν κάποιοι αναζητούν θαύματα θα πρέπει να απευθυνθούν αλλού. Ας πάνε στα κόμματα της αντιπολίτευσης που επανέρχονται με τις ίδιες λαϊκίστικες συνταγές και τα ψέματα» συνέχισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Όσον αφορά την αντιπολίτευσης έκανε λόγο για «τοξικότητα, εχθροπάθεια, ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο» επικαλούμενος το παράδειγμα των υποσχέσεων του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μέσα μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών στις οποίες πλειοδότησε ο κ. Τσίπρας με υπόσχεση δωρεάν μέσα για όλους. «Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης.
Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης είναι λογικό να υπάρχει κόπωση σε μια μερίδα της κοινωνίας, ωστόσο η ΝΔ συνεχίζει να προηγείται.
«Το βέβαιο είναι», κατέληξε, «ότι είμαστε μπροστά και ότι πρέπει να συνεχίσουμε με σεμνότητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα τη δουλειά μας. Παρά τα λάθη που έχουν γίνει, είναι βέβαιο ότι η χώρα τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Η ανεργία μειώθηκε από 18 σε 8% και δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά, από 140 δισ. σε πάνω από 200 δισ. και τα τρία πέμπτα της αύξησης προέρχονται από τα νοικοκυριά. Στον τουρισμό είμαστε στις κορυφαίες 10 – 12 χώρες του κόσμου έχοντας 40 εκατ. τουρίστες και η χώρα συγκλίνει με το μέσο όρο της ΕΕ. Εμείς θα συνεχίσουμε όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε, θα παρουσιάσουμε την ατζέντα μας για το 2030, για την οποία ο πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει τον συντονισμό και θα προχωρήσουμε με βάση την κοινή λογική και τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές για να απαντήσουμε στις ανάγκες της χώρας και της νέας εποχής».
Όπως υπενθύμισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «πέρυσι βασιστήκαμε στα πρόσθετα έσοδα από την ανάπτυξη και τη μείωση της φοροδιαφυγής, καταργήσαμε τους φόρους για τους νέους 20-25 ετών και τους μειώσαμε κατά 50% για ηλικίες 25-30 ετών».
«Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο γίνεται, αλλά μην έχετε αμφιβολία ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τάξουν σίγουρα πολύ περισσότερα από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θα τάξουμε τα λιγότερα και θα τα κάνουμε όλα. Ο κόσμος το γνωρίζει αυτό, γι’ αυτό θεωρώ ότι η ΝΔ θα πάει καλά στις επόμενες εκλογές» συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης.
«Εμείς από το 2019 προχωρούμε με νοικοκυριό, κοινή λογική και σταθερά βήματα. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Αν κάποιοι αναζητούν θαύματα θα πρέπει να απευθυνθούν αλλού. Ας πάνε στα κόμματα της αντιπολίτευσης που επανέρχονται με τις ίδιες λαϊκίστικες συνταγές και τα ψέματα» συνέχισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Όσον αφορά την αντιπολίτευσης έκανε λόγο για «τοξικότητα, εχθροπάθεια, ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο» επικαλούμενος το παράδειγμα των υποσχέσεων του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μέσα μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών στις οποίες πλειοδότησε ο κ. Τσίπρας με υπόσχεση δωρεάν μέσα για όλους. «Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης.
Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης είναι λογικό να υπάρχει κόπωση σε μια μερίδα της κοινωνίας, ωστόσο η ΝΔ συνεχίζει να προηγείται.
«Το βέβαιο είναι», κατέληξε, «ότι είμαστε μπροστά και ότι πρέπει να συνεχίσουμε με σεμνότητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα τη δουλειά μας. Παρά τα λάθη που έχουν γίνει, είναι βέβαιο ότι η χώρα τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Η ανεργία μειώθηκε από 18 σε 8% και δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά, από 140 δισ. σε πάνω από 200 δισ. και τα τρία πέμπτα της αύξησης προέρχονται από τα νοικοκυριά. Στον τουρισμό είμαστε στις κορυφαίες 10 – 12 χώρες του κόσμου έχοντας 40 εκατ. τουρίστες και η χώρα συγκλίνει με το μέσο όρο της ΕΕ. Εμείς θα συνεχίσουμε όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε, θα παρουσιάσουμε την ατζέντα μας για το 2030, για την οποία ο πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει τον συντονισμό και θα προχωρήσουμε με βάση την κοινή λογική και τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές για να απαντήσουμε στις ανάγκες της χώρας και της νέας εποχής».
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