Τουρνάς για την τραγωδία στο Ρέθυμνο: Το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του
Τουρνάς για την τραγωδία στο Ρέθυμνο: Το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του
«Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής» αναφέρει ο Υπουργός
Τη βαθιά του θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.
Σε δήλωσή του, ο υπουργός ανέφερε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα πενθεί την απώλεια δύο στελεχών του, ηλικίας 58 και 25 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της δύσκολης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή.
Ο κ. Τουρνάς εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των δύο πυροσβεστών, τους συγγενείς, τους συναδέλφους και τους οικείους τους, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα οδυνηρή απώλεια για το Πυροσβεστικό Σώμα και τη χώρα.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, δίνοντας μια δύσκολη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος, πολλές φορές θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους ζωή.
Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του. Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη δύσκολη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους.
Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής.
Σε δήλωσή του, ο υπουργός ανέφερε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα πενθεί την απώλεια δύο στελεχών του, ηλικίας 58 και 25 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της δύσκολης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή.
Ο κ. Τουρνάς εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των δύο πυροσβεστών, τους συγγενείς, τους συναδέλφους και τους οικείους τους, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα οδυνηρή απώλεια για το Πυροσβεστικό Σώμα και τη χώρα.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, δίνοντας μια δύσκολη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος, πολλές φορές θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους ζωή.
Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του. Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη δύσκολη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους.
Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής.
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