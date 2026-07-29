Τουρνάς για την τραγωδία στο Ρέθυμνο: Το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του

«Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής» αναφέρει ο Υπουργός