Δένδιας: Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος
Δένδιας: Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος
«Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους» αναφέρει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
Την βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου εξέφρασε ο Υπουργός Εθνικής Αμύνας Νίκος Δένδιας.
Σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, επισημαίνοντας: «Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια».
Αναλυτικά η ανάρτηση του
Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, επισημαίνοντας: «Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια».
Αναλυτικά η ανάρτηση του
Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα…— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 29, 2026
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