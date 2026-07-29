Συνεδριάζει την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Μητσοτάκη - Τι θα συζητηθεί

Πρώτο θέμα συζήτησης οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια