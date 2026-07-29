Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο: Η σκέψη μας στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους
Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο: Η σκέψη μας στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους
Η σκέψη μας είναι με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν την μάχη στα πύρινα μέτωπα, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός
Τα συλλυπητήριά του για τον τραγικό θάνατο δύο πυροσβεστών στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο κι ενός στο Γύθειο εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γύθειο», αναφέρει η δήλωση του κ. Μητσοτάκη.
Όπως προσθέτει ο πρωθυπουργός: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν την μάχη στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν».
«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γύθειο», αναφέρει η δήλωση του κ. Μητσοτάκη.
Όπως προσθέτει ο πρωθυπουργός: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν την μάχη στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν».
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