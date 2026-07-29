Κεφαλογιάννης για τους νεκρούς πυροσβέστες: Σήμερα η Κρήτη πενθεί, εδωσαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον
Κεφαλογιάννης για τους νεκρούς πυροσβέστες: Σήμερα η Κρήτη πενθεί, εδωσαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον
«Απέναντι σε μια τέτοια τραγωδία δεν υπάρχουν λόγια αρκετά. Υπάρχει μόνο χρέος» αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ
Τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στην Κρήτη εξέφρασε ο βουλευτής Ρεθύμνου με τη Νέα Δημοκρατία και πρώην Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Σε δήλωσή του, ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι η Κρήτη πενθεί για δύο ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της πυρόσβεσης και δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειές τους, έχοντας αφιερώσει τις δυνάμεις τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας ότι η σκέψη του βρίσκεται στους γονείς, στις συζύγους, στα παιδιά και στους συναδέλφους τους, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν μια ανείπωτη απώλεια.
Δύο άνθρωποι που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες δεν θα επιστρέψουν ποτέ στις οικογένειές τους. Έδωσαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον, προστατεύοντας συνανθρώπους, περιουσίες και τον φυσικό μας πλούτο.
Η σκέψη μου βρίσκεται πάνω απ’ όλα στους δικούς τους ανθρώπους. Στους γονείς, στις συζύγους, στα παιδιά, στους συναδέλφους τους που βιώνουν μια απώλεια που δεν μπορεί να απαλύνει κανένα λόγος. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια.
Απέναντι σε μια τέτοια τραγωδία δεν υπάρχουν λόγια αρκετά. Υπάρχει μόνο χρέος. Χρέος να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, να στηρίξουμε όσους επιχειρούν και να τιμήσουμε έμπρακτα τη μνήμη εκείνων που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος.
Αιωνία τους η μνήμη.
Σε δήλωσή του, ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι η Κρήτη πενθεί για δύο ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της πυρόσβεσης και δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειές τους, έχοντας αφιερώσει τις δυνάμεις τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας ότι η σκέψη του βρίσκεται στους γονείς, στις συζύγους, στα παιδιά και στους συναδέλφους τους, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν μια ανείπωτη απώλεια.
Αναλυτικά η δήλωση τουΣήμερα η Κρήτη πενθεί.
Δύο άνθρωποι που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες δεν θα επιστρέψουν ποτέ στις οικογένειές τους. Έδωσαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον, προστατεύοντας συνανθρώπους, περιουσίες και τον φυσικό μας πλούτο.
Η σκέψη μου βρίσκεται πάνω απ’ όλα στους δικούς τους ανθρώπους. Στους γονείς, στις συζύγους, στα παιδιά, στους συναδέλφους τους που βιώνουν μια απώλεια που δεν μπορεί να απαλύνει κανένα λόγος. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια.
Απέναντι σε μια τέτοια τραγωδία δεν υπάρχουν λόγια αρκετά. Υπάρχει μόνο χρέος. Χρέος να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, να στηρίξουμε όσους επιχειρούν και να τιμήσουμε έμπρακτα τη μνήμη εκείνων που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος.
Αιωνία τους η μνήμη.
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