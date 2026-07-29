Ικανοποίηση στο ΥΠΕΞ για την πρωτοβουλία Γκουτέρες - Στήριξη σε νέα άτυπη διάσκεψη για το Κυπριακό

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επαναβεβαιώνει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες επανεκκίνησης των συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και στη βάση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας