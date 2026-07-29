«Πυρά» Κωνσταντέλλου σε Τσίπρα: Όταν μιλάς για μια πόλη, οφείλεις πρώτα να γνωρίζεις την πραγματικότητα
«Πυρά» Κωνσταντέλλου σε Τσίπρα: Όταν μιλάς για μια πόλη, οφείλεις πρώτα να γνωρίζεις την πραγματικότητα
Ο κ. Τσίπρας θα έπρεπε να επισκεφθεί τη Βάρκιζα πριν μιλήσει γι’ αυτήν - Θα διαπίστωνε ότι πρόκειται για μια περιοχή που έχει αλλάξει ριζικά, είπε ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Αιχμηρή απάντηση στον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράστασης (ΕΛΑΣ) Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος για τη χρησιμοποίηση στην παρουσίαση του προγράμματος «Αριστοτέλης» του συγκεκριμένου δήμου ως παραδείγματος αποτυχημένης συνένωσης δήμων.
Σε δήλωσή του, ο κ. Κωνσταντέλλος υποστήριξε ότι όποιος επιλέγει να τοποθετηθεί δημόσια για τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης «οφείλει πρώτα να γνωρίζει την πραγματικότητα», επισημαίνοντας ότι ο δήμος αποτελείται από τρεις διαφορετικές δημοτικές ενότητες, με διακριτή ιστορία, ανάγκες και προτεραιότητες.
Ο δήμαρχος ανέφερε ότι στη Βουλιαγμένη η δημοτική αρχή δίνει έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής, ακόμη και μέσω δικαστικών προσφυγών όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Αναφερόμενος στη Βούλα, σημείωσε ότι ο δήμος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), υποστηρίζοντας ότι αυτές οδήγησαν σε υπερβολική αύξηση της δόμησης και αλλοίωση της φυσιογνωμίας των πόλεων. Όπως ανέφερε, ο δήμος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ανακοπεί η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, ενώ έθεσε και ερώτημα προς τον κ. Τσίπρα σχετικά με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
Για τη Βάρη, ο κ. Κωνσταντέλλος υποστήριξε ότι προχωρούν η επίλυση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων πολλών ετών, καθώς και μεγάλης κλίμακας έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και υδραυλικών υποδομών.
Ειδική αναφορά έκανε και στη Βάρκιζα, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή έχει μεταμορφωθεί μέσα από εκτεταμένες αναπλάσεις και σύγχρονες υποδομές, καλώντας τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να την επισκεφθεί πριν διατυπώσει κρίσεις για την κατάστασή της.
Κλείνοντας, ο δήμαρχος τόνισε ότι η προστασία μιας πόλης δεν επιτυγχάνεται με περιστασιακές επισκέψεις ή γενικές διαπιστώσεις, αλλά μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, προσφυγές στη Δικαιοσύνη, έργα και καθημερινή προσπάθεια, υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι η διαφορά μεταξύ όσων σχολιάζουν μια πόλη και εκείνων που εργάζονται καθημερινά για το μέλλον της.
Σε δήλωσή του, ο κ. Κωνσταντέλλος υποστήριξε ότι όποιος επιλέγει να τοποθετηθεί δημόσια για τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης «οφείλει πρώτα να γνωρίζει την πραγματικότητα», επισημαίνοντας ότι ο δήμος αποτελείται από τρεις διαφορετικές δημοτικές ενότητες, με διακριτή ιστορία, ανάγκες και προτεραιότητες.
Ο δήμαρχος ανέφερε ότι στη Βουλιαγμένη η δημοτική αρχή δίνει έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής, ακόμη και μέσω δικαστικών προσφυγών όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Αναφερόμενος στη Βούλα, σημείωσε ότι ο δήμος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), υποστηρίζοντας ότι αυτές οδήγησαν σε υπερβολική αύξηση της δόμησης και αλλοίωση της φυσιογνωμίας των πόλεων. Όπως ανέφερε, ο δήμος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ανακοπεί η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, ενώ έθεσε και ερώτημα προς τον κ. Τσίπρα σχετικά με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
Για τη Βάρη, ο κ. Κωνσταντέλλος υποστήριξε ότι προχωρούν η επίλυση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων πολλών ετών, καθώς και μεγάλης κλίμακας έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και υδραυλικών υποδομών.
Ειδική αναφορά έκανε και στη Βάρκιζα, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή έχει μεταμορφωθεί μέσα από εκτεταμένες αναπλάσεις και σύγχρονες υποδομές, καλώντας τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να την επισκεφθεί πριν διατυπώσει κρίσεις για την κατάστασή της.
Κλείνοντας, ο δήμαρχος τόνισε ότι η προστασία μιας πόλης δεν επιτυγχάνεται με περιστασιακές επισκέψεις ή γενικές διαπιστώσεις, αλλά μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, προσφυγές στη Δικαιοσύνη, έργα και καθημερινή προσπάθεια, υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι η διαφορά μεταξύ όσων σχολιάζουν μια πόλη και εκείνων που εργάζονται καθημερινά για το μέλλον της.
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