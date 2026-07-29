«Πυρά» Κωνσταντέλλου σε Τσίπρα: Όταν μιλάς για μια πόλη, οφείλεις πρώτα να γνωρίζεις την πραγματικότητα

Ο κ. Τσίπρας θα έπρεπε να επισκεφθεί τη Βάρκιζα πριν μιλήσει γι’ αυτήν - Θα διαπίστωνε ότι πρόκειται για μια περιοχή που έχει αλλάξει ριζικά, είπε ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης