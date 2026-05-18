Ο Μητσοτάκης μιλάει (και το εννοεί) για κάλπες το 2027 χωρίς εσωκομματικές εντάσεις, «κλειδώνει» ο νέος γραμματέας της ΝΔ
Από την ομιλία του στο φινάλε του τριήμερου συνεδρίου άλλωστε φάνηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης βάζει μεν το κόμμα σε ετοιμότητα, χωρίς όμως οι εκλογές να επίκεινται άμεσα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε αρκετές φορές κατά τις παρεμβάσεις του στο συνέδριο της ΝΔ για εκλογές το 2027. Το έκανε την Παρασκευή, το έκανε το πρωί του Σαββάτου μετά τις ομιλίες του Μάνφρεντ Βέμπερ και του Νίκου Χριστοδουλίδη, το έκανε και το μεσημέρι της Κυριακής κλείνοντας τις εργασίες. Το έκανε ακόμα και κατά την παρέμβασή του στο European Gulf Forum που διοργάνωσε ο όμιλος ANT1 στο Mandarin του Costa Navarino, δίνοντας ραντεβού με τους παρισταμένους για του χρόνου που θα είμαστε σε…προεκλογική περίοδο, με απώτατο χρόνο τον Μάιο. Και όταν ρωτήθηκε σε σύντομο δημοσιογραφικό πηγαδάκι, αφού ψήφισε για την Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στο 2027, επισημαίνοντας ότι αυτός το λέει και οι δημοσιογράφοι… δεν τον πιστεύουν.
Από την ομιλία του στο φινάλε του τριήμερου συνεδρίου άλλωστε φάνηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης βάζει μεν το κόμμα σε ετοιμότητα, χωρίς όμως οι εκλογές να επίκεινται άμεσα. Ο ίδιος όμως κάλεσε τον μηχανισμό να μην περιμένει την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου. De facto, το κυβερνών κόμμα είναι σε καθεστώς προεκλογικής ετοιμότητας, αυτό ήταν το θέμα και σε όλα τα πηγαδάκια του συνεδρίου. Μαζί με την αγωνία των στελεχών για την εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης πάντως φάνηκε πεπεισμένος για την ανάγκη μιας τρίτης θητείας της ΝΔ, την οποία περιέγραψε ως εθνική αναγκαιότητα, επισημαίνοντας ότι πρέπει να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις και να κλείσουν οι εκκρεμότητες από το παρελθόν, με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει δύο τινά. Αφενός, θα θέτει τα διλήμματα διακυβέρνησης και προσώπου που θα κρατά το τιμόνι σε αυτή την ταραγμένη περίοδο. «Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος», είναι το ερώτημα, ενώ ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε και το δίλημμα για το ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο ένα βράδυ στις 3:00, εφόσον παραστεί ανάγκη-μια φράση από την πρωτομιλία του που σχολιάστηκε έντονα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αφετέρου, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τα κομματικά στελέχη να επαναλαμβάνουν τι πέτυχε η ΝΔ, με βάση και τις υποσχέσεις που έδωσε το 2023. «Το είπαμε, το κάναμε», είναι η φράση-οδηγός που μπορεί, κατά τον κ. Μητσοτάκη, να λειτουργήσει ως εχέγγυο αξιοπιστίας για τις μελλοντικές προεκλογικές δεσμεύσεις.
Δεν έχουν βεβαίως όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη την ίδια άποψη ως προς τις εκλογές το 2027. Αρκετοί επισημαίνουν ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, κυρίως λόγω της πορείας της οικονομίας και του πληθωρισμού που θα σωρευτεί και δείχνουν το φθινόπωρο, μετά τη ΔΕΘ, ως βέλτιστη επιλογή. Από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης είναι της άποψης ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν, αν δεν δουν στην τσέπη τους τις εισοδηματικές ενισχύσεις, οι οποίες παραδοσιακά δίνονται στο τέλος του έτους. Αυτές αφορούν κρίσιμες κοινωνικές ομάδες, όπως η μεσαία τάξη και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες και ήδη το πακέτο της ΔΕΘ σχεδιάζεται.
Ως προς τους «πρώην» όμως ήταν μάλλον κάθετος, επισημαίνοντας ότι «την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ο οποίος και είχε αναλάβει το καθήκον να καλέσει επισήμως τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος δεν έδωσε το παρών. «Όλοι - παρόντες και απόντες- έχουν προσφέρει στην παράταξη. Όσοι συνεχίζουν την μάχη ας κοιτάξουν μπροστά και ας δώσουν το χέρι ο ένας στον άλλον. Αλλιώς η φανέλα - στην οποίαν τόσοι αναφέρθηκαν- θα γίνει ένα πουκάμισο αδειανό», είπε ο κ. Ρουσόπουλος.
Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών όπως του κ. Δένδια, του Κωστή Χατζηδάκη και του Κυριάκου Πιερρακάκη δείχνουν ότι, παρά την αδιαμφισβήτητη εσωκομματική κυριαρχία του πρωθυπουργού, αναπτύσσονται πλατφόρμες με το βλέμμα στο μέλλον. Και αυτή ήταν ίσως η μοναδική ενδιαφέρουσα πολιτική είδηση ενός συνεδρίου χαμηλών τόνων.
Φαβορί φαίνεται ο βουλευτής Άρτας και πρώην υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Στύλιος, ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα επανεκλογής στην περιφέρεια του και ως εκ τούτου μπορεί να επικεντρωθεί στον κεντρικό προεκλογικό αγώνα. Άλλο όνομα που έπαιξε ήταν αυτό του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη, ο οποίος βεβαίως έχει μεγαλύτερο προσωπικό ενδιαφέρον για τον «σταυρό», καθώς εκλέγεται στον «λάκκο των λεόντων», ήτοι στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών.
Οι παρόντες και οι χαμηλοί εσωκομματικοί τόνοιΕίναι προφανές ότι σε μια περίοδο που ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει την ανάγκη για τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση δυνάμεων, δεν επιθυμεί εσωκομματικά μέτωπα. Γι’ αυτό και δεν «σήκωσε» κανένα «γάντι», ούτε σχολίασε αρνητικά κανένα σημείο εσωκομματικής κριτικής που ακούστηκε τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, με πιο χαρακτηριστική την παρέμβαση του Νίκου Δένδια, αλλά και τις «παραινέσεις» κυβερνητικών στελεχών για επαναπροσέγγιση με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν αισθάνεται ότι κανείς του πέταξε κανένα γάντι για να το σηκώσει», λέει στενός του συνεργάτες στο protothema.gr. Με αυτό το δεδομένο μίλησε για «υγιή προβληματισμό», αποδραματοποιώντας τις παρεμβάσεις αυτές.
Φαβορί για γραμματέας ο ΣτύλιοςΜια σημαντική εσωκομματική εκκρεμότητα που είχε προς επίλυση ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφορούσε το πρόσωπο του γραμματέα της ΝΔ που θα προκύψει, αφού συνέλθει σε σώμα η νέα Πολιτική Επιτροπή του κόμματος που εξελέγη χθες το βράδυ χωρίς ιδιαίτερους εσωκομματικούς διαγκωνισμούς και με «μοιρασμένη μπάλα» σε κορυφαία στελέχη από τον κεντρικό μηχανισμό.
