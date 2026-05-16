Δένδιας: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, οι πολίτες μας ζήτησαν να αλλάξουμε τον τόπο ή αλλιώς θα μας αλλάξουν αυτοί

ας ζήτησαν να αλλάξουμε τον τόπο ή αλλιώς θα μας αλλάξουν αυτοί». Ο κ.Δένδιας σημείωσε ότι η ΝΔ είναι το κόμμα των πολλών και επισήμανε ότι τα συνέδρια δεν είναι απαγγελίες: «Οφείλουμε να σας ακούμε, τα στελέχη μας, τους βουλευτές μας. Με την ψήφο τους παραμένουμε στις θέσεις μας», είπε, ενώ αφήνοντας σαφείς αιχμές εναντίον κυβερνητικών στελεχών είπε ότι «το γενετικό μας υλικό δεν περιέχει λαϊκισμό, δεν έχει ύβρεις, δεν έχει φανατισμούς, δεν έχει κραυγές. Αυτά όλα δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας, της ευπρέπειας, της αλήθειας, των επιχειρημάτων».





απειλή διατυπώνεται με περίσσια θρασύτητα. Απαντώ με σταθερότητα και πυγμή που πηγάζει από την ιστορία του ελληνισμού, με την ισχύ του διεθνούς δικαίου».

Τον προβληματισμό του για τις δημοσκοπήσεις, διατύπωσε ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας από το βήμα του συνεδρίου της ΝΔ. Πρόσθεσε ότι οι ευρωεκλογές «χτύπησαν ως καμπάνα κινδύνου» και προειδοποίησε ότι οι πολίτες «μΟ υπουργός Αμυνας αναφέρθηκε εμμέσως και στην Τουρκία, λέγοντας ότι «ηΗ ομιλία του ολοκληρώθηκε με τους συνέδρους να χειροκροτούν όρθιοι, ενώ ακούγονταν συνθήματα από μέλη της ΟΝΝΕΔ.-Είμαστε το κόμμα των πολλών, το πραγματικό λαϊκό κόμμα, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσουμε τον φιλολαϊκό μας χαρακτήρα. Το γενετικό μας υλικό δεν περιέχει λαϊκισμό, δεν έχει ύβρεις, δεν έχει φανατισμούς, δεν έχει κραυγές. Αυτά όλα δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας, της ευπρέπειας, της αλήθειας, των επιχειρημάτων. Στο κόμμα του καθαρού αξιακού κώδικα.- Το γενετικό υλικό της ΝΔ δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη, πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Η εξουσία ασκείται στο όνομα του λαού, όχι στο όνομα της τεχνοκρατικής αλήθειας. Η ΝΔ πιστεύει στον λαό, η ΝΔ δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία.- Η ΝΔ είναι φιλελεύθερη, οι φιλελεύθερες παρατάξεις γνωρίζουν καλά την αυτοκριτική. Τα συνέδρια δεν είναι απαγγελίες. Είμαστε αυστηροί με τους εαυτούς μας, είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε αδυναμίες, λάθη, ιδίως όσοι υπηρετούμε σε κυβερνητικές θέσεις. Ο εγκλεισμός είναι βαθιά επικίνδυνος και εξελίσσεται σε κυβερνητικό ιδρυματισμό. Οφείλουμε να σας ακούμε, τα στελέχη μας, τους βουλευτές μας. Με την ψήφο τους παραμένουμε στις θέσεις μας.-Η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφορά από τον δεύτερο και τον τρίτο δεν είναι σωστή. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολύ από τα αποτελέσματα του 2019 και το 2023. Οι ευρωεκλογές χτύπησαν ως καμπάνα κινδύνου. Ενας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν τον Μάιο του 2023 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ζήτησε περισσότερα, ταχύτερα, καλύτερα. Μας ζήτησαν να αλλάξουμε τον τόπο ή αλλιώς θα μας αλλάξουν αυτοί.-Οι μεταρρυθμίσεις επιβάλλουν να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με την κοινωνία. Να εξηγήσουμε το έργο μας, τις προτάσεις μας, με σαφήνεια και προσήνεια. Δεν πρέπει να μας πτοούν οι αντιδράσεις των οργανωμένων λίγων. Μας ενδιαφέρουν οι συμμαχίες με τους αγρότες, τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. Με όσους αισθάνονται ξεχασμένοι, παραγκωνισμένοι. Να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τους ευάλωτους.-Διαμορφώσαμε την Ατζέντα του 2030 και είμαι πολύ χαρούμενος που το Συνέδριό μας έχει υιοθετήσει το 2030. Το 2030 είναι η συνολική στρατηγική μας κατεύθυνση. Η Ατζέντα 2030 είναι ένα υπόδειγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση. Αλλάζουμε τα πάντα, φέρνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις στον 21ο αιώνα.-Η απειλή διατυπώνεται με περίσσια θρασύτητα. Απαντώ με σταθερότητα και πυγμή που πηγάζει από την ιστορία του ελληνισμού, με την ισχύ του διεθνούς δικαίου.-Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την επανίδρυση του κράτους, το μέγα πρόταγμα της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή