Τα διλήμματα της κάλπης θέτει ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ: Ισχυρή εντολή και αυτοδυναμία για να μην υπάρξει πισωγύρισμα
Ο πρωθυπουργός κλείνει το μεσημέρι τις εργασίες του 16ου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος:Το «μανιφέστο» της κάλπης, σημαία η μεσαία τάξη, stop στην εσωστρέφεια και φύλλα πορείας με οδηγίες - Οι παρεμβάσεις των κορυφαίων
Τα διλήμματα
Ο Πρωθυπουργός θα μοιράσει σε κυβερνητικά και κομματικά στελέχη τα «φύλλα πορείας» για τη μεγάλη προεκλογική εκστρατεία που ανοίγεται μπροστά, τα οποία δεν θα έχουν απλώς το σύνθημα. Οι πληροφορίες του Πρώτου Θέματος, λένε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα το συνοδεύσει με έναν αναλυτικό οδηγό επιχειρημάτων, ο οποίος θα αποτελέσει το βασικό «ευαγγέλιο» στον πολιτικό λόγο όλων των στελεχών, των βουλευτών και των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας ανά την Ελλάδα. Στόχος είναι η απόλυτη ομοιογένεια στα μηνύματα, η άμεση επικοινωνία του κυβερνητικού έργου και η κατάρριψη των λαϊκιστικών αφηγημάτων.
Το κέντρο βάρους της παρέμβασης Μητσοτάκη θα είναι η καθαρή κωδικοποίηση των διλημμάτων ενόψει των εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βάλει σε πρώτο πλάνο τα ερωτήματα που είναι πάνω από την κάλπη, που ξορκίζουν την χαλαρή ψήφο και κεντρικό ερώτημα που συνδέεται με το παράδειγμα με το τριψήφιο τηλέφωνο που παρουσίασε στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου: Νέα ισχυρή εντολή για να προχωρήσουν οι μεγάλες αλλαγές ή ένα πισωγύρισμα που θα ρισκάρει όλα όσα κέρδισε η χώρα με θυσίες;
«Στο γήπεδό μας με την αντιπολίτευση»
Από την άλλη ο Πρωθυπουργός θα επιμείνει στην σύγκριση του κυβερνητικού σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030, με την έλλειψη εναλλακτικής πρότασης από την αντιπολίτευση. Θα επιμείνει σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στο ότι το αίτημα για καθαρή πλειοψηφία, δεν αφορά στην επανάληψη αστοχιών, αλλά στη συνέχιση της μεθοδικής δουλειάς της επταετίας, για πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη που έχει στο επίκεντρό της, τη ενίσχυση της μεσαίας τάξης, που θα είναι μια από τις σημαίες με τις οποίες θα πάει το κυβερνών κόμμα στην κάλπη.
Στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ακολουθήσει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική τακτική. Οι αναφορές του απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες και μετρημένες, όπως έπραξε και στην έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια αναφορά στις τρέχουσε πολιτικές εξελίξεις, όπως προϊδεάζουν συνεργάτες του, ο κ. Μητσοτάκης θα επαναλάβει με νόημα, ότι επιλέγει συνειδητά να αφήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους να περιχαρακώνονται στο γήπεδο της τοξικότητας, του εντυπωσιασμού και των στείρων αρνήσεων.
Η απάντηση για τους πρώην
Από την άλλη και με δεδομένο ότι σε αρκετές από τις ομιλίες στο συνέδριο έγιναν σαφείς αναφορές, για την ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή, όπως λένε οι πληροφορίες του protothema.gr, συνομιλητές του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη θέση που θα πάρει, παραπέμπουν σε ένα σταθερό σλόγκαν του Πρωθυπουργού: την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και οι συμμετέχοντες. Από την άλλη βέβαια, ο υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της ΝΔ, ήταν κατηγορηματικός: «Να γυρίσουν όλοι πίσω στη μεγάλη μας παράταξη. Να δώσουμε τις μάχες όλοι μαζί για να είναι η Ελλάδα σπουδαία».
Προς την ίδια κατεύθυνση, υπερθεμάτισε και ο υπουργός Ανάπτυξης. «Τα πολιτικά διαζύγια δεν πήγαν ποτέ καλά σε αυτή την παράταξη», ήταν η ρητή υπενθύμιση του Τάκη Θεοδωρικάκου. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα μηνύματα συζητήθηκαν αρκετά στα πηγαδάκια, που σχηματίστηκαν γύρω από τις μεγάλες σάλες, που φιλοξενούν τις συνεδριακές εργασίες. Σε ένα από αυτά, υψηλόβαθμο στέλεχος, σχολίαζε ότι την τελευταία διετία «έγιναν όλα όσα μπορούσαν να γίνουν» και δεν υπάρχει κάτι «που δεν δοκιμάστηκε», προκειμένου να κλείσει αυτό το μέτωπο.
Οι απαντήσεις
Από την άλλη είναι σαφές ότι οι προβολείς θα είναι στραμμένοι στα σημεία της ομιλίας, με τα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δείξει τη στάση που θα κρατήσει απέναντι στις ενδιαφέρουσες καταγραφές που σημειώθηκαν στο εσωκομματικό τερέν. Δεν προκάλεσε λίγες συζητήσεις η πολιτική πρόταση, που διατυπώθηκε από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης, μεταδίδουν στο protothema.gr, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν σκοπεύει να ανοίξει κάποιο debate, με τον Κερκυραίο πολιτικό.
Σε ένα από τα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν πάντως αμέσως μετά την ομιλία του Νίκου Δένδια, διατυπώθηκαν αρκετές απόψεις, αλλά και η γνώμη ότι «είναι βιαστικές και οι ερμηνείες, αλλά και οι όποιες εγγραφές για την επόμενη ημέρα στη Νέα Δημοκρατία». Στον αντίποδα όμως και με εμφανή στόχευση κατά της εσωστρέφειας, αρκετοί στέκονταν στο γεγονός ότι το συνέδριο είναι ο πλέον κατάλληλος χώρος για να διατυπωθούν και προτάσεις και κριτική.
Ιδιαίτερη αίσθηση η παρέμβαση του Κυριάκου Πιερρακάκη. Ο υπουργός, σχηματοποιώντας μια από τις πλατφόρμες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, εμφανίστηκε απόλυτα επικριτικός απέναντι σε εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές στρατηγικές, στέλνοντας σαφή μηνύματα.«Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, ναρκιστισμούς και μικρούς εγωισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες περιμένουν λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα και βελτίωση της ζωής τους.
Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να επιδείξουν πολιτική τόλμη, τονίζοντας με νόημα ότι «οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν κοιτούν τον καθρέφτη τους, αλλά όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας». Και κατέληξε: «Η ιστορία δεν θυμάται εκείνους που δείλιασαν και δίστασαν, αλλά εκείνους που τόλμησαν. Ας τολμήσουμε ξανά, ας τολμήσουμε μαζί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας, να εμπνεύσουμε και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε.
Στον αντίποδα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σήκωσε σκόνη με την ομιλία του, χτίζοντας γύρω από τον προβληματισμό που εξέφρασε για τις δημοσκοπήσεις, μια «πολιτική πρόταση» όπως την χαρακτήριζαν συνεργάτες του, που όπως έγραφε το Πρώτο Θέμα, ερμηνεύτηκε και ως ένας αυτόνομος και διακριτός εσωκομματικός πόλος. «Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι», τόνισε αιχμηρά.
Δεν πέρασε απαρατήρητη, ούτε η αναφορά του, για τη σημασία η κυβέρνηση να ακούει προσεκτικά τους προβληματισμούς των βουλευτών. Η ερμηνεία της ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά στελεχών που τη συνέδεσαν με το μίνι μέτωπο που πήγε να ανοίξει μετά το κείμενο των «5» βουλευτών στην εφημερίδα «Τα Νέα» προ ημερών.
Με ενδιαφέρον πάντως αναμένονται τα αποτελέσματα της μάχης για την πολιτική επιτροπή, που και αυτά, θα αποτελέσουν δώσουν μια πρώτη δυναμομέτρηση για τον συσχετισμό των εσωκομματικών δυνάμεων. Παρασκηνιακά τις προηγούμενες ημέρες, προηγήθηκαν, όπως εγκαίρως έγραψε το protothema.gr, αρκετές ζυμώσεις από όλους τους παίκτες στο εσωκομματικό πεδίο.
Η γραμμή από τον Πιερρακάκη
Ιδιαίτερη αίσθηση η παρέμβαση του Κυριάκου Πιερρακάκη. Ο υπουργός, σχηματοποιώντας μια από τις πλατφόρμες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, εμφανίστηκε απόλυτα επικριτικός απέναντι σε εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές στρατηγικές, στέλνοντας σαφή μηνύματα.«Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, ναρκιστισμούς και μικρούς εγωισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες περιμένουν λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα και βελτίωση της ζωής τους.
Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να επιδείξουν πολιτική τόλμη, τονίζοντας με νόημα ότι «οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν κοιτούν τον καθρέφτη τους, αλλά όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας». Και κατέληξε: «Η ιστορία δεν θυμάται εκείνους που δείλιασαν και δίστασαν, αλλά εκείνους που τόλμησαν. Ας τολμήσουμε ξανά, ας τολμήσουμε μαζί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας, να εμπνεύσουμε και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε.
Οι θέσεις Δένδια
Στον αντίποδα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σήκωσε σκόνη με την ομιλία του, χτίζοντας γύρω από τον προβληματισμό που εξέφρασε για τις δημοσκοπήσεις, μια «πολιτική πρόταση» όπως την χαρακτήριζαν συνεργάτες του, που όπως έγραφε το Πρώτο Θέμα, ερμηνεύτηκε και ως ένας αυτόνομος και διακριτός εσωκομματικός πόλος. «Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι», τόνισε αιχμηρά.
Δεν πέρασε απαρατήρητη, ούτε η αναφορά του, για τη σημασία η κυβέρνηση να ακούει προσεκτικά τους προβληματισμούς των βουλευτών. Η ερμηνεία της ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά στελεχών που τη συνέδεσαν με το μίνι μέτωπο που πήγε να ανοίξει μετά το κείμενο των «5» βουλευτών στην εφημερίδα «Τα Νέα» προ ημερών.
Με ενδιαφέρον πάντως αναμένονται τα αποτελέσματα της μάχης για την πολιτική επιτροπή, που και αυτά, θα αποτελέσουν δώσουν μια πρώτη δυναμομέτρηση για τον συσχετισμό των εσωκομματικών δυνάμεων. Παρασκηνιακά τις προηγούμενες ημέρες, προηγήθηκαν, όπως εγκαίρως έγραψε το protothema.gr, αρκετές ζυμώσεις από όλους τους παίκτες στο εσωκομματικό πεδίο.
