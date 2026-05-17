Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ: Εκλογές το 2027, ιστορία γράφουν οι παρόντες, δεν μετέχουμε στην τοξικότητα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το σύνθημα για την εκλογική νίκη της ΝΔ για τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία από το βήμα του 16ου συνεδρίου του κόμματος

γιατί νέα αναφορά στο 2027; Η απάντησή του ήταν ακόμη καθαρότερη: «Εγώ σας τα λέω».



Λίγο νωρίτερα, από το βήμα, είχε ξεκαθαρίσει τη γραμμή: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027», με υπενθύμιση ότι «έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας». Ζήτησε κομματικό μηχανισμό «σε ανεβασμένες στροφές», αλλά με σαφή οριοθέτηση: «διαχωρίζω τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης».







Το τριψήφιο και η Προεδρία Στο ερώτημα για τα διαφορετικά ντεσιμπέλ στην τρίτη ημέρα του συνεδρίου, και το εάν είχε μεγαλύτερη ένταση, η απάντησή του ήταν εξίσου κατηγορηματική: «Μάλλον δεν ήσασταν εδώ την Παρασκευή». Από την άλλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε περισσότερο πολιτικό μήκος, στη στρατηγική των περιορισμένων αναφορών στην αντιπολίτευση.



«Οι αναφορές του ήταν σχεδόν χειρουργικές», παρατηρούσε στο protothema.gr, υψηλόβαθμος παράγοντας. Την ίδια ώρα, υπουργοί και κορυφαία στελέχη έπαιρναν τον δρόμο για την κάλπη. Ο Πιερρακάκης πρώτος — με το μυαλό ήδη στο αεροπλάνο για τη Σύνοδο G7 στο Παρίσι. Ακολούθησαν Δένδιας, Κικίλιας, Γεωργιάδης, Ζαχαράκη και πολλοί άλλοι.



Ο πρωθυπουργός κωδικοποίησε, όπως εγκαίρως είχε αναδείξει το Πρώτο Θέμα, τα διλήμματα των επόμενων εκλογών. Θύμισε, απαντώντας και στην αντιπολιτευτική κριτική, τη φράση του για το «ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στο Μαξίμου σε μια κρίση», ενώ επέμεινε και στην κρίσιμη ελληνική Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και πέρασε στο πιο αιχμηρό σημείο της ομιλίας: «Το ξαναλέμε: θα επιχειρήσουν πολύ να διατυπώσουν το δίλημμα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή χάος. Όχι. Μητσοτάκης–Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης–Φάμελος. Μητσοτάκης–Βελόπουλος. Μητσοτάκης–Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημμα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν», ανέφερε.







Χωρίς να τον κατονομάσει, ο Πρωθυπουργός επεφύλαξε βέλη και προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, επενδύει στο σασπένς των στόρι γύρω από την ανακοίνωση του κόμματος του, πακέτο με ακόμη μια αιχμή για τον Νίκο Ανδρουλάκη: «Την ώρα που εμείς προσπαθούμε, κάποιοι μάχονται να μας γυρίσουν στο παρελθόν. Στο χάος του 2015. Άλλοι παραμένουν σε συνθήματα του 1981. Και ζητούν την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, όταν η κοινωνία έχει τέσσερα βασικά αιτήματα: σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια, συνέχεια».



Παρόντες και απόντες Στο ζήτημα των σχέσεων με Σαμαρά και Καραμανλή, ο Μητσοτάκης επέλεξε μια φράση όπως είχε γράψει νωρίτερα protothema.gr, που αποτελεί την επωδό του: «Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Και αποδεικνύεται πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να νικά».Παράλληλα, επιτέθηκε σε όσους —όπως είπε— βλέπουν μια Ελλάδα αδύναμη: «Οι πατριώτες του καναπέ φαντάζονται μια πατρίδα πιο αδύναμη απ’ όσο είναι πραγματικά» και κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να: «Τους θυμίσουμε τις μεγάλες μας εθνικές επιτυχίες».

Το τρίγωνο της τρίτης τετραετίας Ο Μητσοτάκης, έφερε σε πρώτο πλάνο, αυτό που χαρακτήρισε τρίγωνο προτεραιοτήτων: Ευημερία, ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα, θεσμική αναγέννηση του κράτους.



Αυτό είναι και το φύλλο πορείας στους υπουργούς, τους βουλευτές και τα κομματικά στελέχη, που τους κάλεσε να μετατρέψουν το συμβόλαιο αλήθειας, σε συμβόλαιο αποτελεσματικότητας για την τρίτη θητεία. Διαμήνυσε, ότι η κυβέρνηση θα μείνει στον δρόμο της δημοσιονομικής υπευθυνότητας.



«Χρέος μας είναι εκτός από τα μεγάλα ναι να λέμε και τα μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού οι οποίες είναι σημαντικές αλλά δεν είναι ατελείωτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της νέας Πολιτικής Επιτροπής Μετά την ομιλία του πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της νέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές οι υποψήφιοι που συμμετείχαν αποτελούν μια καθαρή πολιτική αποτύπωση της ψυχής της ιστορικής παράταξης και προέρχονται από κάθε περίοδο της διαδρομής του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.



Είναι πρόσωπα που δεν εμφανίστηκαν ευκαιριακά στην πολιτική σκηνή, πρόσωπα που υπηρετούν με πίστη τις αξίες και τις αρχές της δυνατής κεντροδεξιάς παράταξης. Τα 214 στελέχη που ήταν υποψήφια για την Νέα Πολιτική Επιτροπή εκφράζουν όλες τις δημιουργικές τάσεις, που συνθέτουν διαχρονικά τη Νέα Δημοκρατία και την κάνουν μεγάλη και δυνατή.



Όλοι προέρχονται από τη μήτρα της παράταξης, από τον πυρήνα της κοινωνικής και κομματικής της βάσης, από ανθρώπους που έδωσαν μάχες στις δύσκολες στιγμές και παρέμειναν παρόντες διαχρονικά.



Σε μια εποχή όπου η πολιτική συχνά χαρακτηρίζεται από ευκαιριακές μετακινήσεις και προσωποκεντρικές λογικές, τα στελέχη αυτά υπενθυμίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διαθέτει βαθιές οργανωτικές ρίζες, ισχυρή κομματική ταυτότητα και στελέχη που εκφράζουν αυθεντικά τον κόσμο της παράταξης. Αυτό είναι ίσως και το σημαντικότερο πολιτικό μήνυμα της εκλογής τους.



