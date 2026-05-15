Μητσοτάκης στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Στις επόμενες κάλπες, το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοσδήποτε άλλος»
Μητσοτάκης στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Στις επόμενες κάλπες, το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοσδήποτε άλλος»
«Σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο και τι θα πει;» - Ο Τσίπρας αυτό που κατάλαβε από το 2015, ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες - Για Ανδρουλάκη: «Ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι, όμως, παντελώς αδιάβαστος»
Με την ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 1ης ημέρας του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo.
«Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της ομιλίας του. Είμαι δίπλα σας, στην πρώτη γραμμή, τόνισε ο πρωθυπουργός, λέγοντας πως «η σημερινή ανεπανάληπτη υποδοχή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν πληγωμένους».
Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε: Το δίλημμα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης». «Μητσοτάκης ή Τσίπρας». «Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου». Και «Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος».
«Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει;» έθεσε ακόμη το διακύβευμα ο πρωθυπουργός -μια σαφής αναφορά στο «πορτοκαλί τηλέφωνο» για τη διαχείριση κρίσεων.
«Θα απαντήσουμε γιατί διεκδικούμε μία τρίτη τετραετία, αλλά πρώτα να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πάμε -τις επιτυχίες, αλλά και τα λάθη μας» υπογράμμισε στην έναρξη της ομιλίας του ο πρωθυπουργός, ανατρέχοντας στην εικόνα της Ελλάδας πριν από μια δεκαετία, με την ανεργία στο 25% και τους νέους να φεύγουν για το εξωτερικό.
«Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι, τώρα, στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη» συνέχισε.
«Λυπάμαι και θυμώνω, βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρ' όλο που ανεβαίνει -ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλαγιοκοπεί μία μεγάλη εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών να παραμένουν σταθερές κι όταν ο πληθωρισμός σταδιακά υποχωρεί» υπογράμμισε.
«Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη, την αποδοχή των πολλών» συνέχισε ο πρωθυπουργός, «φέραμε κοντά μας ανθρώπους που δεν μας έχουν ξαναψηφίσει».
«Το 2016 μαζί με την Ελλάδα άλλαξε και ΝΔ -διπλασίασε τις δυνάμεις της, νικώντας σε τρεις εθνικές εκλογές, δύο ευρωεκλογές και δύο αυτοδιοικητικές μάχες. Κυρίως, κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολλών, η ΝΔ κατάφερε να εξελιχθεί σε ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό. Μακριά από ταμπέλες και πάντα χωρίς αλαζονεία και έπαρση, ακούμε και συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και προσπαθούμε» τόνισε ακόμη.
Μέσα σε μια δεκαετία κάναμε μεγάλα βήματα, προχώρησε στην αναδρομή του ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, δίνοντας παράλληλα έμφαση στους στόχους για την επόμενη τετραετία στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ακόμη, στάθηκε στη μετατροπή της Ελλάδας σε διεθνή ενεργειακό κόμβο και τόνισε ότι θα έχει την τιμή να είναι ο πρωθυπουργός, επί της θητείας του οποίου θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις.
Το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε», είναι κάτι παραπάνω από τέσσερις λέξεις, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας, είπε, ότι όσα λέμε, τα κάνουμε πράξη και για όσα σχεδιάζουμε αύριο. Έχοντας στα χέρια του το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ του 2023, διατράνωσε: «Αν ξαναδιαβάσει κανείς το πρόγραμμα του 2023 θα διαπιστώσει ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας -και με το παραπάνω».
Αναφέρθηκε, δε, εκ νέου, στις καταλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια, λέγοντας ότι «τις σπάσαμε όλες».
«Ναι, υπάρχουν καθυστερήσεις» αναγνώρισε σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός, αλλά η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική απ' ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Είμαστε βαθιά λαϊκό και κοινωνικό κόμμα, συνέχισε, αναφερόμενος και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη μείωση των θανάτων από τροχαία και για την απομάκρυνση της νέας γενιάς από τα social media.
Αλλά και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε: «Ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι, όμως, παντελώς αδιάβαστος».
«Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση» είπε, επειδή δεν είχαν επιχειρήματα, ενώ είπε ότι και ο ίδιος άκουσε να τον λένε προδότη και μειοδότη. Μόνο η ΝΔ ξέρει και μπορεί να κρατήσει το τιμόνι του εθνικού σκάφους, τόνισε ακόμη, να συγκρουστεί με αδυναμίες και να χαράξει ασφαλή πορεία σε νερά αχαρτογράφητα.
«Η απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις πολιτικές μας, προτείνοντας, έστω, κάποια εναλλακτική λύση, οι δυνάμεις της συσπειρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα» υπογράμμισε ακόμη, αναφέροντας ότι αυτή η τοξικότητα έστειλε στην Εντατική τον Γιώργο Μυλωνάκη.
Η μάχη θα είναι σκληρή με όλους που με αναίδεια μιλάνε για «θεριστές», όταν οι ίδιοι δεν προσέφεραν ποτέ έναν καρπό -τους αφήνουμε στη δύση τους και ξεκινάμε για την καινούργια ελπιδοφόρα ανατολή της πατρίδας, χωρίς να λέμε ότι όλα έγιναν σωστά -υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη, που πρέπει να διορθωθούν, αναγνώρισε.
«Η επόμενη 5ετία θα καθορίσει το μέλλον της πατρίδας μας. Τώρα κρίνεται αν η Ελλάδα θα έχει θέση στις εξελίξεις ή θα ξαναγίνει ουραγός» σημείωσε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: Σε όποιον ρωτά «γιατί να μας ξαναψηφίσει», απαντώ: Γιατί «κρατήσαμε» την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Μία 3η τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω».
«Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει;» έθεσε το διακύβευμα ο πρωθυπουργός, για να συνεχίσει: Το δίλημμα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης», «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», «Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου» «ή Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος».
Το πρόγραμμα της επόμενης θητείας μας συνοψίζεται σε ένα τρίγωνο, τόνισε ακόμη ο πρωθυπουργός:
- Στη μία πλευρά οικονομία και συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων.
- Στην άλλη πλευρά η συνέχιση της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που κρατούν ελεύθερα, ειρηνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια.
- Στην τρίτη πλευρά η θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής, με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
Ξεκινάμε από σήμερα να σχεδιάζουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα της τρίτης τετραετίας, επισήμανε ο πρωθυπουργός. Είμαστε εγγυητές της πολιτικής σταθερότητας και κίνημα ανατροπής κάθε εμποδίου.
Εσείς είστε οι αυστηρότεροι κριτές μας, είπε, απευθυνόμενος στους Νεοδημοκράτες και τις Νεοδημοκράτισσες και τους κάλεσε «να βαδίσουμε μαζί» -ακόμη κι όσοι έχουν απογοητευθεί, στέλνοντας μήνυμα συστράτευσης.
«Στρέφομαι και στους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015, στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη και, σήμερα, κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απαίτηση να μην θυμώνουν. Ούτε να μας δώσουν λευκή επιταγή. Αλλά τους καλώ να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές» συνέχισε.
«Ισχυρή κυβέρνηση δεν θα πει ανεξέλεγκτη εξουσία, η εντολή που θα ζητήσει η ΝΔ αύριο από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες δεν θα είναι μία εντολή επανάπαυσης ή επανάληψης λαθών, αλλά εντολή αλλαγών και σκληρής δουλειάς» τόνισε ακόμη.
«Το 2030 είναι η χρονιά που θα μας οδηγήσει στην τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα και που σηματοδοτεί τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Η πατρίδα μάς καλεί και πάλι σε μία νέα εθνική αποστολή. Με πρώτο σταθμό τις εκλογές του ’27 και το κόμμα σε κεντρικό ρόλο. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Ξεκινάμε από σήμερα και συναντάμε ξανά το πρώτο ρεύμα ανάτασης του 2019 και το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023» κατέληξε.
«Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της ομιλίας του. Είμαι δίπλα σας, στην πρώτη γραμμή, τόνισε ο πρωθυπουργός, λέγοντας πως «η σημερινή ανεπανάληπτη υποδοχή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν πληγωμένους».
Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε: Το δίλημμα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης». «Μητσοτάκης ή Τσίπρας». «Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου». Και «Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος».
«Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει;» έθεσε ακόμη το διακύβευμα ο πρωθυπουργός -μια σαφής αναφορά στο «πορτοκαλί τηλέφωνο» για τη διαχείριση κρίσεων.
«Θα απαντήσουμε γιατί διεκδικούμε μία τρίτη τετραετία, αλλά πρώτα να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πάμε -τις επιτυχίες, αλλά και τα λάθη μας» υπογράμμισε στην έναρξη της ομιλίας του ο πρωθυπουργός, ανατρέχοντας στην εικόνα της Ελλάδας πριν από μια δεκαετία, με την ανεργία στο 25% και τους νέους να φεύγουν για το εξωτερικό.
«Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι, τώρα, στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη» συνέχισε.
«Λυπάμαι και θυμώνω, βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρ' όλο που ανεβαίνει -ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλαγιοκοπεί μία μεγάλη εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών να παραμένουν σταθερές κι όταν ο πληθωρισμός σταδιακά υποχωρεί» υπογράμμισε.
«Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη, την αποδοχή των πολλών» συνέχισε ο πρωθυπουργός, «φέραμε κοντά μας ανθρώπους που δεν μας έχουν ξαναψηφίσει».
«Το 2016 μαζί με την Ελλάδα άλλαξε και ΝΔ -διπλασίασε τις δυνάμεις της, νικώντας σε τρεις εθνικές εκλογές, δύο ευρωεκλογές και δύο αυτοδιοικητικές μάχες. Κυρίως, κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολλών, η ΝΔ κατάφερε να εξελιχθεί σε ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό. Μακριά από ταμπέλες και πάντα χωρίς αλαζονεία και έπαρση, ακούμε και συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και προσπαθούμε» τόνισε ακόμη.
Μέσα σε μια δεκαετία κάναμε μεγάλα βήματα, προχώρησε στην αναδρομή του ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, δίνοντας παράλληλα έμφαση στους στόχους για την επόμενη τετραετία στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ακόμη, στάθηκε στη μετατροπή της Ελλάδας σε διεθνή ενεργειακό κόμβο και τόνισε ότι θα έχει την τιμή να είναι ο πρωθυπουργός, επί της θητείας του οποίου θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις.
Το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε», είναι κάτι παραπάνω από τέσσερις λέξεις, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας, είπε, ότι όσα λέμε, τα κάνουμε πράξη και για όσα σχεδιάζουμε αύριο. Έχοντας στα χέρια του το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ του 2023, διατράνωσε: «Αν ξαναδιαβάσει κανείς το πρόγραμμα του 2023 θα διαπιστώσει ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας -και με το παραπάνω».
Αναφέρθηκε, δε, εκ νέου, στις καταλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια, λέγοντας ότι «τις σπάσαμε όλες».
«Ναι, υπάρχουν καθυστερήσεις» αναγνώρισε σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός, αλλά η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική απ' ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Είμαστε βαθιά λαϊκό και κοινωνικό κόμμα, συνέχισε, αναφερόμενος και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη μείωση των θανάτων από τροχαία και για την απομάκρυνση της νέας γενιάς από τα social media.
«Μας έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, από το 2015 κατάλαβαν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες»Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι, όλα τα επιτεύγματα της ΝΔ ήρθαν, ενώ απέναντι υπήρχε μια αντιπολίτευση του «όχι σε όλα». Μας έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, είπε, «φωτογραφίζοντας» τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ είπε πως αυτό που κατάλαβαν, ήταν ότι «έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες» -ακόμη μία αναφορά σε όσα είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρώην πρωθυπουργός.
Αλλά και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε: «Ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι, όμως, παντελώς αδιάβαστος».
«Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση» είπε, επειδή δεν είχαν επιχειρήματα, ενώ είπε ότι και ο ίδιος άκουσε να τον λένε προδότη και μειοδότη. Μόνο η ΝΔ ξέρει και μπορεί να κρατήσει το τιμόνι του εθνικού σκάφους, τόνισε ακόμη, να συγκρουστεί με αδυναμίες και να χαράξει ασφαλή πορεία σε νερά αχαρτογράφητα.
«Η απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις πολιτικές μας, προτείνοντας, έστω, κάποια εναλλακτική λύση, οι δυνάμεις της συσπειρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα» υπογράμμισε ακόμη, αναφέροντας ότι αυτή η τοξικότητα έστειλε στην Εντατική τον Γιώργο Μυλωνάκη.
Η μάχη θα είναι σκληρή με όλους που με αναίδεια μιλάνε για «θεριστές», όταν οι ίδιοι δεν προσέφεραν ποτέ έναν καρπό -τους αφήνουμε στη δύση τους και ξεκινάμε για την καινούργια ελπιδοφόρα ανατολή της πατρίδας, χωρίς να λέμε ότι όλα έγιναν σωστά -υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη, που πρέπει να διορθωθούν, αναγνώρισε.
«Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο, αν χτυπήσει στις 3 το πρωί;»
«Η επόμενη 5ετία θα καθορίσει το μέλλον της πατρίδας μας. Τώρα κρίνεται αν η Ελλάδα θα έχει θέση στις εξελίξεις ή θα ξαναγίνει ουραγός» σημείωσε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: Σε όποιον ρωτά «γιατί να μας ξαναψηφίσει», απαντώ: Γιατί «κρατήσαμε» την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Μία 3η τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω».
«Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει;» έθεσε το διακύβευμα ο πρωθυπουργός, για να συνεχίσει: Το δίλημμα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης», «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», «Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου» «ή Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος».
Το πρόγραμμα της επόμενης θητείας μας συνοψίζεται σε ένα τρίγωνο, τόνισε ακόμη ο πρωθυπουργός:
- Στη μία πλευρά οικονομία και συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων.
- Στην άλλη πλευρά η συνέχιση της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που κρατούν ελεύθερα, ειρηνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια.
- Στην τρίτη πλευρά η θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής, με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
Ξεκινάμε από σήμερα να σχεδιάζουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα της τρίτης τετραετίας, επισήμανε ο πρωθυπουργός. Είμαστε εγγυητές της πολιτικής σταθερότητας και κίνημα ανατροπής κάθε εμποδίου.
Μήνυμα συστράτευσης και προς όσους έχουν απογοητευθεί
Εσείς είστε οι αυστηρότεροι κριτές μας, είπε, απευθυνόμενος στους Νεοδημοκράτες και τις Νεοδημοκράτισσες και τους κάλεσε «να βαδίσουμε μαζί» -ακόμη κι όσοι έχουν απογοητευθεί, στέλνοντας μήνυμα συστράτευσης.
«Στρέφομαι και στους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015, στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη και, σήμερα, κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απαίτηση να μην θυμώνουν. Ούτε να μας δώσουν λευκή επιταγή. Αλλά τους καλώ να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές» συνέχισε.
«Ισχυρή κυβέρνηση δεν θα πει ανεξέλεγκτη εξουσία, η εντολή που θα ζητήσει η ΝΔ αύριο από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες δεν θα είναι μία εντολή επανάπαυσης ή επανάληψης λαθών, αλλά εντολή αλλαγών και σκληρής δουλειάς» τόνισε ακόμη.
«Το 2030 είναι η χρονιά που θα μας οδηγήσει στην τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα και που σηματοδοτεί τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Η πατρίδα μάς καλεί και πάλι σε μία νέα εθνική αποστολή. Με πρώτο σταθμό τις εκλογές του ’27 και το κόμμα σε κεντρικό ρόλο. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Ξεκινάμε από σήμερα και συναντάμε ξανά το πρώτο ρεύμα ανάτασης του 2019 και το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023» κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα