Ποιοι είναι οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ - Η ακτινογραφία των ονομάτων
Αντιπροσωπευτική ανθρωπογεωγραφία με ισχυρό προεδρικό στίγμα - Η νέα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ με κορυφαία στελέχη τους Πολιτόπουλο, Βησσαράκη, Σιάτρα και Κόκκαλη
Με μια ισορροπημένη κατανομή προσώπων από όλες τις εσωκομματικές πτέρυγες και με εξαιρετικά ισχυρό το προεδρικό στίγμα ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ οι αρχαιρεσίες για τη νέα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ. Η ψηφοφορία για τα νέα 150 μέλη αιρετά μέλη ολοκληρώθηκε στις 17:00, ενώ για την εξαγωγή του αποτελέσματος χρειάστηκε αρκετή ώρα, καθώς ο κάθε σύνεδρος μπορούσε να βάλει ως και 30 σταυρούς. Κατά πληροφορίες δεν υπήρξαν ιδιαίτερες διαφωνίες μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του κόμματος, παρότι όλοι προσπάθησαν να εκλέξουν στελέχη της επιρροής τους και μάλιστα σε πιο ψηλές θέσεις.
Πρώτος στη σταυροδοσία προέκυψε ο πολύ έμπειρος και για χρόνια μέλος της Πολιτικής Επιτροπής Γιάννης Πολιτόπουλος, επιχειρηματίας με χρόνια δραστηριοποίηση και στο εξωτερικό. Με πάνω από 700 σταυρούς έρχεται δεύτερη η προερχόμενη από την Α’ Αθηνών, αναγόμενη στο κλίμα Πιερρακάκη, Όλγα Βησσαράκη. Αμέσως μετά έπονται δύο μπαρουτοκαπνισμένα στελέχη, ο Μπάμπης Σιάτρας και ο Αλέκος Κόκκαλης με μεγάλη διαδρομή στα κομματικά πράγματα, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο σαραντάρης πλέον Άγις Δίγκας. Έπονται στη σταυροδοσία ο δικηγόρος Ευθύμιος Τσίγκας, η Θεοπούλα Κασέρη που επίσης ανάγεται στο κλίμα Πιερρακάκη και ο Γιώργος Λέλος από τον Βύρωνα. Τη δεκάδα κλείνουν ο στενός συνεργάτης του Παύλου Μαρινάκη Βασίλης Γακόπουλος και η συνεργάτις του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Νάσου Μπαλέρμπα, Νάντια Καρακώστα.
Σε επόμενες θέσεις εντοπίζονται ο Χρυσόστομος Τσατσούλης από το κλίμα του Παύλου Μαρινάκη, ενώ ο Θεόδωρος Μητράκας που ακολουθεί ήταν πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά ο Κώστας Δογάνης και ο Κίμων Μπένος της «Ομάδας Αλήθειας» που ανάγονται στο περιβάλλον του Γρηγόρη Δημητριάδη. Στην εικοσάδα εντοπίζεται επίσης ο κομματικά πολύπειρος Διομήδης Νταούλας, διευθυντής του γραφείου του Κώστα Αχ. Καραμανλή.
Προερχόμενοι από τη νεότερη γενιά του κόμματος έπονται ο Κωνσταντίνος Στάσσης, ο Νίκος Σιαδήμας, ο Αλέξανδρος Μίχας, η Κωνσταντίνα Κόλλια, ο Κώστας Τσαγκλιώτης, ο Πάρης Σκιαδόπουλος, η πρώτη στους σταυρούς το 2022 Όλγα Μαγγανά και η Άνδρη Παράσχου. Πιο χαμηλά στη σταυροδοσία εντοπίζονται δύο στελέχη που ανάγονται στο περιβάλλον του Νίκου Δένδια, ο Δημήτρης Σακαρετσάνος και ο Τάσος Κορίλλης. Σε κάθε περίπτωση πάντως η λίστα περιέχει πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντος αρκετών κορυφαίων στελεχών, όπως κ. Πιερρακάκης, ο κ. Δένδιας, οι αντιπρόεδροι της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης κ.α.
Καλή καταγραφή έκανε και ο προερχόμενος από την ΟΝΝΕΔ Δημήτρης Ράπτης, στενός συνεργάτης του Νίκου Ρωμανού, ο οποίος «τρέχει» μεγάλο μέρος της ψηφιακής στρατηγικής της ΝΔ.
Τη διαδικασία επόπτευσε ως πρόεδρος της ΚΕΦΕ ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ενώ κομβικό ρόλο στις διεργασίες που γίνονταν με επίκεντρο ένα γραφείο έξω από το press room του συνεδρίου ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης. Τις επόμενες μέρες η Π.Ε. θα συγκληθεί σε σώμα και θα εκλέξει τον νέο γραμματέα του κόμματος.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατία
Τη διαδικασία επόπτευσε ως πρόεδρος της ΚΕΦΕ ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ενώ κομβικό ρόλο στις διεργασίες που γίνονταν με επίκεντρο ένα γραφείο έξω από το press room του συνεδρίου ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης. Τις επόμενες μέρες η Π.Ε. θα συγκληθεί σε σώμα και θα εκλέξει τον νέο γραμματέα του κόμματος.
