Μαρινάκης: Αυτονόητος ο σεβασμός Μητσοτάκη σε Σαμαρά και Καραμανλή, η κριτική όμως που ασκούν δεν είναι πάντα δίκαιη

Σχετικά με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και όσα έχουν ειπωθεί κατά καιρούς απάντησε: «Δεν υπάρχει ζήτημα σεβασμού. Στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών» - «Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή»