Νόμιμο, αλλά ηθικό; Οι βολές Γεωργιάδη για το ακίνητο που νοικιάζει ο Ανδρουλάκης στο Δημόσιο και οι απειλές ΠΑΣΟΚ για δικαστήρια
«Θα εισπράττουμε μηνύσεις όταν κάνουμε πολιτική κριτική;» διερωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης - Τα εισοδήματα Ανδρουλάκη από ακίνητα και οι γονικές παροχές
Η συζήτηση για το «νόμιμο» και το «ηθικό» άναψε ξανά μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ - και οδηγείται πλέον στα δικαστήρια - με αφορμή δημοσίευμα για ακίνητο ιδιοκτησίας της οικογένειας Ανδρουλάκη, το οποίο έχει μισθώσει το Δημόσιο μετά από διαγωνισμό ήδη από το 2009. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» έχει από γονική παροχή του 2011 το 20% του ακινήτου, που ενοικιάζεται από την Ελληνικό Κτηματολόγιο. Σημειώνεται ότι στην πρόσφατη δήλωση «πόθεν έσχες» που αφορά την χρήση 2024, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε εισοδήματα 21.504,96 από ακίνητα.
Αρχικά, ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι «μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει» με αφορμή δημοσίευμα που υποστήριζε ότι λίγες ημέρες πριν το πρώτο Μνημόνιο το Κτηματολόγιο νοίκιασε ακίνητο ιδιοκτησίας αρχικά του πατέρα και στη συνέχεια του ίδιου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το Δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατ. ευρώ.
Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ έσπευσε να χαρακτηρίσει «λασπολόγο» τον υπουργό Υγείας υποστηρίζοντας ότι όλα σχετικά με την ενοικίαση του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη και την ανακαίνιση του κτηρίου είναι «απόλυτα νόμιμα και διαφανή» προαναγγέλλοντας προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
«Και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες… Είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι!» έγραψε ο υπουργός Υγείας.
«Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη κύριε Πρόεδρε» καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ο @androulakisnick μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Λίγες μέρες πριν το Καστελλόριζο και το πρώτο Μνημόνιο το τότε Κτηματολόγιο υπό την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νοίκιασε με ένα υπέρογκο ενοίκιο το ακίνητο του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο ως σήμερα 1.200.000€…και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες….είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι! Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε.
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚΟ επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία, Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά.
Καμία έκπληξη. Μόνο που η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κ. Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι.
Α. Το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ , στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004 στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην Αστυνομία.
Το 2010 ενοικιάστηκε από το Κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες αναλαμβάνοντας το κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση, το Κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμη και αίθουσες που χρησιμοποιούνταν από την Αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης. Ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το Δημόσιο για ανακαίνιση. Μάλιστα εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος.
Το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 παράταση μισθώματος, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο!
Όλα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, απόλυτα νόμιμα και διαφανή!
Μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά όπως βοά η ελληνική κοινωνία, που υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια, που στελέχη της ελέγχονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για παράνομες ενέργειες σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, που έκανε κανονικότητα τους στημένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς με πλειάδα προσφορών και επί διαφόρων κυβερνήσεων -ακόμη και της δικής τους.
Β. Ο τυχοδιώκτης συκοφάντης εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό». Ουδέν ψευδέστερο. Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή.
Είναι δηλωμένοι επί μία δεκαετία ανελλιπώς και η κίνηση τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κ. Ανδρουλάκη.
Και τολμά ο κ. Γεωργιάδης με χυδαιότητες και ψέματα να κατηγορήσει τον κ. Ανδρουλάκη για «αδήλωτα χρήματα»;
Ο κ. Γεωργιάδης, που ως Υπουργός Επενδύσεων τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ και το Predator αλλά δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να ρίξει φως στην υπόθεση και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι. Δεν είστε σε θέση, να λερώσετε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψευδή τους.
«Μετά χαράς να τα πούμε στα δικαστήρια»Ακολούθησε νέα ανάρτηση του υπουργού Υγείας που κάνει λόγο για «γελοία» ανακοίνωση «που δεν απαντά σε τίποτα απολύτως». Απαντώντας, δε, στην προαναγγελία του ΠΑΣΟΚ για προσφυγή στη δικαιοσύνη, ο κ. Γεωργιάδης αφενός γράφει «πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς!» και αφετέρου ζητά «να προσκληθεί (σ.σ. ο Νίκος Ανδρουλάκης) στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που πήρε από το Δημόσιο να τα δούμε όλα αυτά με διαφάνεια. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση από το ΠΑΣΟΚ;»
Η απάντηση στο ΠΑΣΟΚ από τον Άδωνι ΓεωργιάδηΤο @pasok προφανώς υπό καθεστώς απόλυτου πανικού εξέδωσε αυτή την γελοία ανακοίνωση που δεν απαντά όμως σε τίποτε απολύτως:
Α) ποτέ δεν καταλόγισα παρανομία στην σύμβαση του με το Κτηματολόγιο.
Είπα είναι νόμιμο αλλά είναι και ηθικό ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης να έχει λάβει 1.200.000€ από το Ελληνικό Δημόσιο με σύμβαση που έγινε επί ΠΑΣΟΚ;
Β) ποτέ δεν είπα ότι πήρε χρήματα για ανακαίνιση του ακίνητου του, αλλά ότι ανακαινίστηκε με χρήματα του Δημοσίου, πράγμα που μόλις παραδέχθηκε. Άρα εκτός του ενοικίου το Δημόσιο ξόδεψε και για ανακαίνιση. Δεν υπήρχε άλλο ακίνητο στο Ηράκλειο; Έπαιξε ρόλο η αναγνωρισιμότητα του κ. Ανδρουλάκη στην τοπική Κοινωνία και ο ρόλος του στο ΠΑΣΟΚ;
Γ) δεν τον κατηγόρησα για αδήλωτο 1.000.000€ αλλά για την υποκρισία του να ζητά δίωξη για κακούργημα κατά τίμιων κτηνοτρόφων των Σερρών και των Υπουργών για μία προθεσμία που έχασε ο λογιστής τους, αλλά στην δική του περίπτωση του ξεχασιάρη λογιστή είπε: «έγινε λάθος». Ούτε κακούργημα ούτε τίποτε. Άρα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για υποκρισία τον κατηγόρησα.
Δ) δεν είπα ότι τα χρήματα του είναι παράνομα αλλά στηλίτευσα ότι τα έχει σε τράπεζα του εξωτερικού πράγμα που για επίδοξο πρωθυπουργό το θεωρώ απαράδεκτο.
Και τελικά τί νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα επιτίθεται σε όλους, θα υβρίζει, θα κατηγορεί, αλλά ο ίδιος θα είναι υπεράνω κριτικής; Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς!
Νωρίτερα όμως νομίζω ότι πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που πήρε από το Δημόσιο να τα δούμε όλα αυτά με διαφάνεια. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση από το ΠΑΣΟΚ;
Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ«Είναι πλέον προσφιλής τακτική του ΠΑΣΟΚ το να μην δίνει απαντήσεις επί της ουσίας, αλλά να απαντάει πετώντας λάσπη αδιακρίτως και να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.
Έτσι και σήμερα, δεν απάντησε σε κανένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που θέσαμε.
Ούτε για το αν τίθεται ηθικό ζήτημα για τα 1,2 εκατομμύρια εύρω κρατικού χρήματος που έχει εισπράξει ο κ. Ανδρουλάκης από την ενοικίαση του κτιρίου, ούτε για το αν θα προβεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τυχόν νομικές ενέργειες απέναντι στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, επειδή έθεσε το ανωτέρω ηθικό και όχι νομικό ζήτημα.
Δηλαδή, δεν απάντησε, αν θα ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική, -ψευδώς, δε μάλιστα, λέει ότι εγώ «παρακαλώ» να μην κάνουν αγωγή στον Άδωνι Γεωργιάδη. Το αντίθετο. Επεσήμανα την υποκρισία τους, όπως επεσήμανα και ότι εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα να θέσουμε ζητήματα νομιμότητας, καθώς στην κυβέρνηση δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν θα γίνουμε σαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μετατρέψει τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο.
Επίσης, το ΠΑΣΟΚ δεν απάντησε για το αν θα κινηθεί νομικά και κατά του μέσου που δημοσίευσε το συγκεκριμένο άρθρο, τη στιγμή που συστηματικά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παριστάνουν τους «προστάτες» της ελευθερίας του Τύπου και του κράτους δικαίου.
Χαίρομαι, όμως, ειλικρινά που σήμερα το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει την εμβληματική μεταρρύθμιση των Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, τα οποία θέτουν κανόνες διαφάνειας στον χώρο των ΜΜΕ. Και μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση να επιλέγει την αφωνία σε όσα ρωτήσαμε, ωστόσο εγώ χωρίς να κρύβομαι έρχομαι να απαντήσω:
- Μια ιστοσελίδα για να εγγραφεί στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου οφείλει να δηλώσει έναν ελάχιστο αριθμό εργαζομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να απασχολεί περισσότερους εργαζομένους από όσους έχει δηλώσει. Το ότι ένα μέσο είναι πιστοποιημένο από το Μητρώο σημαίνει ότι πληροί κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις διαφάνειας. Τα Μητρώα, δεν ελέγχουν το περιεχόμενο που δημοσιεύει κάθε μέσο. Αυτό, όπως και πολλά άλλα, το αξιολογούν οι αναγνώστες. Ενώ, σε περίπτωση που κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ένα δημοσίευμα ενός μέσου καταφεύγει στη Δικαιοσύνη και όχι στην υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που τηρεί τα Μητρώα.
- Πριν περίπου από έναν χρόνο, ως αρμόδιος Υφυπουργός εισηγήθηκα και ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο νόμος 5212/2025 για την Ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, στον οποίον καθιερώθηκε για πρώτη φορά μια διάταξη τομή: Η ενυπόγραφη δημοσιογραφία. Η διάταξη αυτή αφορά στην υποχρέωση των μέσων που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα της ΓΓΕΕ, να φέρουν και ενυπόγραφα άρθρα.
Σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύτηκε η χρήση ψευδωνύμων. Κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ούτε σε απολυταρχικά καθεστώτα που διάφορες ατεκμηρίωτες εκθέσεις, τις οποίες ενίοτε και το ΠΑΣΟΚ επικαλείται, μας τοποθετούν χαμηλότερα από αυτά στους "δείκτες" τους.
Παρ’ όλα αυτά, το ισχύον νομικό καθεστώς προστατεύει κάποιον που θεωρεί ότι θίγεται από ένα δημοσίευμα ακόμα κι αν αυτό είναι ανυπόγραφο ή υπογεγραμμένο με ψευδώνυμο.
- Θα έπρεπε να γνωρίζουν στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν είναι αρμοδιότητα του εκάστοτε Υφυπουργού αρμόδιου για τον Τύπο, ούτε της υπαγόμενης σε εκείνον υπηρεσίας το αν ο οποιοσδήποτε δημοσιογράφος είναι ή όχι μέλος της οποιασδήποτε δημογραφικής ένωσης και ότι αυτό είναι κάτι που μόνο η ίδια η Ένωση μπορεί να το πιστοποιήσει.
Αντί το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του να ψεύδονται και να «πετάνε την μπάλα στην εξέδρα», ας απαντήσουν στα της «ταμπακιέρας» έστω και με τόση καθυστέρηση».
Το δημοσίευμαΣύμφωνα με το δημοσίευμα του mononews, η υπόθεση ξεκινά το 2009 όταν αποφασίζεται κατόπιν διαγωνισμού η μίσθωση κτιρίου 773 τ.μ. για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Κτηματολογίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε κτήριο στη θέση «Τρυπητή» της συνοικίας Κατσαμπά και επί της οδού Μετεώρων που αποτελείται από υπόγειο 257 τ.μ., ισόγειο 257 τ.μ., πρώτο όροφο 257 τ.μ. που ανήκει στον πατέρα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνο Ανδρουλάκη και γνωστό στέλεχος του κόμματος, καθώς και στη μητέρα του.
Το μίσθωμα που συμφωνείται είναι 10.000 ευρώ μηνιαίως δηλαδή στα 12,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο με τη σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων πλευρών να υπογράφεται στις 20 Απριλίου 2010 - 16 ημέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο και ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ - από τους Μαρίνο Ανδρουλάκη, Καλλιόπη Ανδρουλάκη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας Κτηματολόγιο Α.Ε. κύριο Λ.Α.
Κατά το δημοσίευμα είχε κατατεθεί προσφορά στον εν λόγω μειοδοτικό διαγωνισμό και για υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους, συνολικού εμβαδού 1.400 τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 7.500 ευρώ.
Όπως αναφέρεται το 2011 το ακίνητο πέρασε στον Νίκο Ανδρουλάκη μέσω γονικής παροχής και το 2013 ολοκληρώθηκε η πλήρης μεταβίβαση με παραίτηση του πατέρα του από την επικαρπία. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έγινε ο άμεσος ωφελούμενος της σύμβασης. Και από το 2022 εμφανίζεται πλέον προσωπικά ως αντισυμβαλλόμενος με το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ είναι ήδη αρχηγός κόμματος.
Στο δημοσίευμα σημειώνεται, επίσης, ότι το Δημόσιο προχώρησε και σε εργασίες ανακαίνισης του ακινήτου καθώς όπως αναφέρεται στη σύμβαση «η οικοδομή βρίσκεται σε καλή κατάσταση και διαθέτει ανελκυστήρα… Οι εκμισθωτές παρέχουν από σήμερα την άδεια στην μισθώτρια να προβεί σε κάθε επιπλέον μη συμφωνημένη προσθήκη ή βελτίωση, η οποία θα βαρύνει αποκλειστικά τη μισθώτρια».
Για ερωτήματα που γεννώνται στο ηθικό σκέλος, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά το δημοσίευμα για το ακίνητο Ανδρουλάκη που μίσθωσε το Δημόσιο λίγες ημέρες πριν το πρώτο Μνημόνιο και τα 1,2 εκατ. ευρώ που έχουν δοθεί έκτοτε.
Μαρινάκης: Θα δεχόμαστε μηνύσεις επειδή κάνουμε πολιτική κριτική;
«Πώς είναι δυνατόν ο κ. Ανδρουλάκης που έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική αμφισβητώντας τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το Δημόσιο; Τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω αν τα βάλει κανείς δίπλα σε αυτά με το πώς έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά στο ΠΑΣΟΚ».
Με αφορμή, δε, την απάντηση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως «ούτε ο υπουργός Υγείας- όπως απάντησε ήδη - ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση θέτω ζήτημα νομιμότητας γιατί η κυβέρνηση δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα».
Σχολίασε, μάλιστα, ότι «η ίδια η συμπεριφορά Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει ο ίδιος και οι συνεργάτες, το ΠΑΣΟΚ είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με αυτό που διαβάζουμε»
«Ως προς το σκέλος της αντίδρασης και απάντησης και εδώ γεννώνται πολλά θέματα: δέχεται μια επίθεση ο Γεωργιάδης επειδή βγαίνει και τα λέει. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να μην μιλάς πολύ. Εδώ το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλλει κίνηση νομικών διαδικασιών. Να μας διευκρινίσει αν κινείται κατά του μέσου και του δημοσιογράφου. Ο κ. Γεωργιάδης δεν έθεσε κανένα νομικό ζήτημα. Αν σκέφτονται να κινηθούν κατά του κ. Γεωργιάδη, αναρωτιέμαι αν θα δεχόμαστε μηνύσεις επειδή κάνουμε κριτική σε θέματα ηθικής, δηλαδή πολιτική κριτική. Αν το κάνουμε αυτό, εμείς τι να πούμε για τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, Οι χαρακτηρισμοί που έχουμε δεχθεί και στελέχη και ο πρωθυπουργός, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία δεν θα έχει τέλος αυτό» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.
«Αν αναφέρεται σε δημοσιογράφους τότε έχει ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί εκθέσεις οργανώσεων δημοσιογράφων με ή χωρίς σύνορα και φωνάζει κατά των SLAPPS. Να μας εξηγήσει πώς συνάδει αυτό με την στάση του απέναντι στο δημοσίευμα» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το ακίνητο Ανδρουλάκη καταλήγοντας: «Δεν θα γίνουμε σαν και εκείνους που έχουν μετατρέψει την βουλή σε δικαστήριο και ατελείωτη τηλεδίκη και δια ζώσης ακροαματική διαδικασία»
Σφοδρή επίθεση σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τη στάση που κράτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα για προανακριτική επιτροπή που ζήτησε για την υπόθεση των κτηνοτρόφων από τις Σέρρες.
Γεωργιάδης: Για το πόθεν έσχες του είπε "συγγνώμη λάθος", για ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε να πάνε φυλακή
Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για «υποκρισία» καθώς όπως σημείωσε στην εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού η υπόθεση των κτηνοτρόφων από τις Σέρρες είναι πανομοιότυπη με αυτή του Πόθεν Έσχες του κ. Ανδρουλάκη.
Και οι δύο περιπτώσεις σχετίζονται με ένα λάθος που έκαναν οι λογιστές τους ανέφερε ο υπουργός Υγείας στο ΟΝΕTV.
«Πριν λίγο στην εκπομπή του @SZacharos στο @onetvgr προέβαλα έναν ισχυρισμό για τον @androulakisnick και το «λάθος του λογιστού του» σε σχέση με τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής για πιθανό ποινικό αδίκημα επειδή 39 κτηνοτρόφοι στις Σέρρες έχασαν μία προσθεσμία από λάθος του λιγοστού τους. Στην μία περίπτωση ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «συγγνώμη λάθος» στην άλλη: «να πάνε φυλακή»…έτσι για να καταλάβετε την υποκρισία τους» έγραψε ο υπουργός Υγείας στο X
