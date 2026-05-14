Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Δημιουργούνται ηθικά ζητήματα για το ακίνητό του που μίσθωσε το δημόσιο - Θα δεχόμαστε μηνύσεις επειδή κάνουμε πολιτική κριτική;
Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Δημιουργούνται ηθικά ζητήματα για το ακίνητό του που μίσθωσε το δημόσιο - Θα δεχόμαστε μηνύσεις επειδή κάνουμε πολιτική κριτική;
«Η ίδια η συμπεριφορά Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει ο ίδιος και οι συνεργάτες, το ΠΑΣΟΚ είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με αυτό που διαβάζουμε» σχολίασε για την απάντηση του ΠΑΣΟΚ
Για ερωτήματα που γεννώνται στο ηθικό σκέλος, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά το δημοσίευμα για το ακίνητο Ανδρουλάκη που μίσθωσε το Δημόσιο λίγες ημέρες πριν το πρώτο Μνημόνιο και τα 1,2 εκατ. ευρώ που έχουν δοθεί έκτοτε.
«Πώς είναι δυνατόν ο κ. Ανδρουλάκης που έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική αμφισβητώντας τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο; Τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω αν τα βάλει κανείς δίπλα σε αυτά με το πώς έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά στο ΠΑΣΟΚ».
Με αφορμή, δε, την απάντηση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως «επειδή είδα και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Για την οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια για να πάμε στην ουσία του ζητήματος. Ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε στην αρχή, ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας». Σχολίασε, μάλιστα, ότι «αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η Κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα».
Συνεχίζοντας ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος, γεννώνται ξεκάθαρα ερωτήματα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική για διάφορες υποθέσεις, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της Δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το Δημόσιο πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά, το ξαναλέω, τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω, αν βάλει κανείς δίπλα σε αυτά το πώς έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα στο ΠΑΣΟΚ».
«Ως προς το σκέλος της αντίδρασης και της απάντησης. Και εδώ γεννώνται πάρα πολλά θέματα. Καταρχάς, δέχεται για άλλη μία φορά επίθεση ο Άδωνις Γεωργιάδης, όπως έχω δεχθεί κι εγώ πάρα πολλές επιθέσεις, γιατί πολύ απλά βγαίνει και τα λέει. Βγαίνει και μιλάει. Γιατί εντάξει, ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να μη μιλάς πολύ, να περιορίζεσαι στα απολύτως απαραίτητα και έτσι δεν έχεις και τον κίνδυνο να δέχεσαι και αντίστοιχες επιθέσεις» είπε ο κ. Μαρινάκης.
«Αν αναφέρεται σε δημοσιογράφους τότε έχει ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί εκθέσεις οργανώσεων δημοσιογράφων με ή χωρίς σύνορα και φωνάζει κατά των SLAPPS. Να μας εξηγήσει πώς συνάδει αυτό με την στάση του απέναντι στο δημοσίευμα» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το ακίνητο Ανδρουλάκη καταλήγοντας: «Δεν θα γίνουμε σαν και εκείνους που έχουν μετατρέψει την βουλή σε δικαστήριο και ατελείωτη τηλεδίκη και δια ζώσης ακροαματική διαδικασία».
«Πώς είναι δυνατόν ο κ. Ανδρουλάκης που έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική αμφισβητώντας τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο; Τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω αν τα βάλει κανείς δίπλα σε αυτά με το πώς έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά στο ΠΑΣΟΚ».
Με αφορμή, δε, την απάντηση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως «επειδή είδα και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Για την οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια για να πάμε στην ουσία του ζητήματος. Ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε στην αρχή, ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας». Σχολίασε, μάλιστα, ότι «αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η Κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα».
Συνεχίζοντας ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος, γεννώνται ξεκάθαρα ερωτήματα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική για διάφορες υποθέσεις, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της Δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το Δημόσιο πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά, το ξαναλέω, τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω, αν βάλει κανείς δίπλα σε αυτά το πώς έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα στο ΠΑΣΟΚ».
«Ως προς το σκέλος της αντίδρασης και της απάντησης. Και εδώ γεννώνται πάρα πολλά θέματα. Καταρχάς, δέχεται για άλλη μία φορά επίθεση ο Άδωνις Γεωργιάδης, όπως έχω δεχθεί κι εγώ πάρα πολλές επιθέσεις, γιατί πολύ απλά βγαίνει και τα λέει. Βγαίνει και μιλάει. Γιατί εντάξει, ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να μη μιλάς πολύ, να περιορίζεσαι στα απολύτως απαραίτητα και έτσι δεν έχεις και τον κίνδυνο να δέχεσαι και αντίστοιχες επιθέσεις» είπε ο κ. Μαρινάκης.
«Αν αναφέρεται σε δημοσιογράφους τότε έχει ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί εκθέσεις οργανώσεων δημοσιογράφων με ή χωρίς σύνορα και φωνάζει κατά των SLAPPS. Να μας εξηγήσει πώς συνάδει αυτό με την στάση του απέναντι στο δημοσίευμα» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το ακίνητο Ανδρουλάκη καταλήγοντας: «Δεν θα γίνουμε σαν και εκείνους που έχουν μετατρέψει την βουλή σε δικαστήριο και ατελείωτη τηλεδίκη και δια ζώσης ακροαματική διαδικασία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα