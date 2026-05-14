Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έχει λάβει €1,2 εκατ. - «Είσαι λασπολόγος, είναι όλα νόμιμα, θα πάμε στη Δικαιοσύνη» λέει το ΠΑΣΟΚ
Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που ενοικιάστηκε στο Δημόσιο - «Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια, να κληθεί ο Ανδρουλάκης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας» η απάντηση Γεωργιάδη
Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον Αδωνι Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσίευμα για ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο έχει μισθώσει το Δημόσιο. Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι «μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει» με αφορμή δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο λίγες ημέρες πριν το πρώτο Μνημόνιο το Κτηματολόγιο νοίκιασε ακίνητό ιδιοκτησίας αρχικά του πατέρα και στη συνέχεια του ίδιου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το Δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο πριν τις 11 το πρωί χαρακτηρίζει «λασπολόγο» τον υπουργό Υγείας υποστηρίζοντας ότι όλα σχετικά με την ενοικίαση του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη και την ανακαίνιση του κτηρίου είναι «απόλυτα νόμιμα και διαφανή» προαναγγέλλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη.
«Και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες… Είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι!» γράφει ο υπουργός Υγείας.
«Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε» καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο θέμα και σε τηλεοπτική του συνέντευξη περιγράφοντας ότι «είμαστε στο 2010 λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. ΠΑΣΟΚ τότε και ο Νίκος Ανδρουλάκης υψηλόβαθμο στέλεχος, και το Κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει ακίνητο από τον πατέρα Ανδρουλάκη και στη συνέχεια από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ενώ υπήρχε χαμηλότερη προσφορά. Μέσα στον διαγωνισμό έβαλαν - προφανώς φωτογραφικά - να ανακαινίσουν το κτήριο με χρήματα των φορολογουμένων και έκτοτε έχει εισπράξει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ό,τι νόμιμο και ηθικό; Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις εισπράξει 1,2 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο; Ήσουν στέλεχος της κυβέρνησης που έκοψε μισθούς και συντάξεις και πήρες 1,2 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο; Όχι κύριε Ανδρουλάκη. Επειδή το κουνάς το δάχτυλο και το παίζεις πάλευκος και παναθώος και πρέπει να είσαι κρυστάλλινος ενώ δεν είσαι - το 1 εκατομμύριο το έχεις στο εξωτερικό - να πέσουν λίγο οι τόνοι».
«Δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε»Με αφορμή το δημοσίευμα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρεται και στην παράλειψη εκ μέρους του κ. Ανδρουλάκη να αναφέρει στο πόθεν έσχες τα 1 εκατ. ευρώ που διατηρεί σε τράπεζες στο εξωτερικό, την οποία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέδωσε σε λάθος του λογιστή του.
Όλη η ανάρτηση Γεωργιάδη για τον Νίκο ΑνδρουλάκηΟ @androulakisnick μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Λίγες μέρες πριν το Καστελλόριζο και το πρώτο Μνημόνιο το τότε Κτηματολόγιο υπό την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νοίκιασε με ένα υπέρογκο ενοίκιο το ακίνητο του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο ως σήμερα 1.200.000€…και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες….είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι! Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε
«Είναι ό,τι νόμιμο και ηθικό;»
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚΟ επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία, Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά.
Καμία έκπληξη. Μόνο που η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια.
Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κ. Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι.
Α. Το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ , στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004 στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές.
Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην Αστυνομία.
Το 2010 ενοικιάστηκε από το Κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες αναλαμβάνοντας το κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση, το Κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμη και αίθουσες που χρησιμοποιούνταν από την Αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης. Ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση. Μάλιστα εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος.
Το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 παράταση μισθώματος, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο!
Όλα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, απόλυτα νόμιμα και διαφανή!
Μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά όπως βοά η ελληνική κοινωνία, που υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια, που στελέχη της ελέγχονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για παράνομες ενέργειες σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, που έκανε κανονικότητα τους στημένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς με πλειάδα προσφορών και επί διαφόρων κυβερνήσεων -ακόμη και της δικής τους.
Β. Ο τυχοδιώκτης συκοφάντης εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό». Ουδέν ψευδέστερο. Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή.
Είναι δηλωμένοι επί μία δεκαετία ανελλιπώς και η κίνηση τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κ. Ανδρουλάκη.
Και τολμά ο κ. Γεωργιάδης με χυδαιότητες και ψέματα να κατηγορήσει τον κ. Ανδρουλάκη για «αδήλωτα χρήματα»;
Ο κ. Γεωργιάδης, που ως Υπουργός Επενδύσεων τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ και το Predator αλλά δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να ρίξει φως στην υπόθεση και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι. Δεν είστε σε θέση, να λερώσετε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψευδή τους.
H απάντηση Γεωργιάδη στο ΠΑΣΟΚΑκολούθησε νέα ανάρτηση του υπουργού Υγείας που κάνει λόγο για «γελοία» ανακοίνωση «που δεν απαντά σε τίποτα απολύτως». Απαντώντας, δε, στην προαναγγελία του ΠΑΣΟΚ για προσφυγή στη δικαιοσύνη, ο κ. Γεωργιάδης αφενός γράφει «πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς!» και αφετέρου ζητά «να προσκληθεί (σ.σ. ο Νίκος Ανδρουλάκης) στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που πήρε από το Δημόσιο να τα δούμε όλα αυτά με διαφάνεια. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση από το ΠΑΣΟΚ;»
Όλη η ανάρτηση- απάντηση στο ΠΑΣΟΚ από τον Άδωνι Γεωργιάδη
Το @pasok προφανώς υπό καθεστώς απόλυτου πανικού εξέδωσε αυτή την γελοία ανακοίνωση που δεν απαντά όμως σε τίποτε απολύτως:
Α) ποτέ δεν καταλόγισα παρανομία στην σύμβαση του με το Κτηματολόγιο.
Είπα είναι νόμιμο αλλά είναι και ηθικό ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης να έχει λάβει 1.200.000€ από το Ελληνικό Δημόσιο με σύμβαση που έγινε επί ΠΑΣΟΚ;
Β) ποτέ δεν είπα ότι πήρε χρήματα για ανακαίνιση του ακίνητου του, αλλά ότι ανακαινίστηκε με χρήματα του Δημοσίου, πράγμα που μόλις παραδέχθηκε. Άρα εκτός του ενοικίου το Δημόσιο ξόδεψε και για ανακαίνιση. Δεν υπήρχε άλλο ακίνητο στο Ηράκλειο; Έπαιξε ρόλο η αναγνωρισιμότητα του κ. Ανδρουλάκη στην τοπική Κοινωνία και ο ρόλος του στο ΠΑΣΟΚ;
Γ) δεν τον κατηγόρησα για αδήλωτο 1.000.000€ αλλά για την υποκρισία του να ζητά δίωξη για κακούργημα κατά τίμιων κτηνοτρόφων των Σερρών και των Υπουργών για μία προθεσμία που έχασε ο λογιστής τους, αλλά στην δική του περίπτωση του ξεχασιάρη λογιστή είπε: «έγινε λάθος». Ούτε κακούργημα ούτε τίποτε. Άρα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για υποκρισία τον κατηγόρησα.
Δ) δεν είπα ότι τα χρήματα του είναι παράνομα αλλά στηλίτευσα ότι τα έχει σε τράπεζα του εξωτερικού πράγμα που για επίδοξο πρωθυπουργό το θεωρώ απαράδεκτο.
Και τελικά τί νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα επιτίθεται σε όλους, θα υβρίζει, θα κατηγορεί, αλλά ο ίδιος θα είναι υπεράνω κριτικής; Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς!
Νωρίτερα όμως νομίζω ότι πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που πήρε από το Δημόσιο να τα δούμε όλα αυτά με διαφάνεια. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση από το ΠΑΣΟΚ;
Το δημοσίευμαΣύμφωνα με το δημοσίευμα του mononews, η υπόθεση ξεκινά το 2009 όταν αποφασίζεται κατόπιν διαγωνισμού η μίσθωση κτιρίου 773 τ.μ. για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Κτηματολογίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε κτήριο στη θέση «Τρυπητή» της συνοικίας Κατσαμπά και επί της οδού Μετεώρων που αποτελείται από υπόγειο 257 τ.μ., ισόγειο 257 τ.μ., πρώτο όροφο 257 τ.μ. που ανήκει στον πατέρα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνο Ανδρουλάκη και γνωστό στέλεχος του κόμματος, καθώς και στη μητέρα του.
Το μίσθωμα που συμφωνείται είναι 10.000 ευρώ μηνιαίως δηλαδή στα 12,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο με τη σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων πλευρών να υπογράφεται στις 20 Απριλίου 2010 - 16 ημέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο και ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ - από τους Μαρίνο Ανδρουλάκη, Καλλιόπη Ανδρουλάκη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας Κτηματολόγιο Α.Ε. κύριο Λ.Α.
Κατά το δημοσίευμα είχε κατατεθεί προσφορά στον εν λόγω μειοδοτικό διαγωνισμό και για υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους, συνολικού εμβαδού 1.400 τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 7.500 ευρώ.
Όπως αναφέρεται το 2011 το ακίνητο πέρασε στον Νίκο Ανδρουλάκη μέσω γονικής παροχής και το 2013 ολοκληρώθηκε η πλήρης μεταβίβαση με παραίτηση του πατέρα του από την επικαρπία. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έγινε ο άμεσος ωφελούμενος της σύμβασης. Και από το 2022 εμφανίζεται πλέον προσωπικά ως αντισυμβαλλόμενος με το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ είναι ήδη αρχηγός κόμματος.
Στο δημοσίευμα σημειώνεται, επίσης, ότι το Δημόσιο προχώρησε και σε εργασίες ανακαίνισης του ακινήτου καθώς όπως αναφέρεται στη σύμβαση «η οικοδομή βρίσκεται σε καλή κατάσταση και διαθέτει ανελκυστήρα… Οι εκμισθωτές παρέχουν από σήμερα την άδεια στην μισθώτρια να προβεί σε κάθε επιπλέον μη συμφωνημένη προσθήκη ή βελτίωση, η οποία θα βαρύνει αποκλειστικά τη μισθώτρια».
