«Να λουστεί δύο φορές γιατί είναι έντονη η μπογιά» - Το τερμάτισε η Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα
Σε μία άνευ προηγουμένου τοποθέτηση προέβη το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, καλώντας τον να… λουστεί γιατί έχει βάψει τα μαλλιά του.

Συγκεκριμένα στο δελτίο του Kontra, η κυρία Αναστασίου ρωτήθηκε για τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση της Δευτέρας στο Χαλάνδρι. Η ίδια επέλεξε με ένα μειδίαμα να πει ότι «να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Στην συνέχεια επιτέθηκε κατά του πρώην πρωθυπουργού λέγοντάς τον πως δεν έχει δικαίωμα να αναφέρεται στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, έχοντας συγκυβερνήσει με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. «Πού ήταν ο κ. Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά αγαθά κατά 40%; Έκανε γιόγκα μάλλον» είπε μεταξύ άλλων, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη να προσπαθεί να της πει ότι δεν είναι εκφράσεις αυτές που χρησιμοποιεί.

