ALCO: Από 49% πέρυσι, έπεσε στο 44% το ποσοστό εκείνων που θα πάνε διακοπές φέτος το καλοκαίρι
ALCO: Από 49% πέρυσι, έπεσε στο 44% το ποσοστό εκείνων που θα πάνε διακοπές φέτος το καλοκαίρι
Το 47% δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση είναι φέτος χειρότερη από πέρυσι, μόλις 7% βλέπει βελτίωση στα οικονομικά του
Σχεδόν ένας στους δύο ψηφοφόρους δηλώνει ότι φέτος τα οικονομικά του είναι χειρότερα από πέρυσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha. Εκείνοι που λένε ότι η οικονομική τους κατάσταση βελτιώθηκε σε σχέση με το 2025, είναι μόλιος το 7%.
Το 44% λέει ότι θα κάνει διακοπές το φετεινό καλοκαίρι - ενώ πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 49%. Ως βασικό λόγο για την αδυναμία τους να κάνουν διακοπές, όπως δηλώνει το 47% του δείγματος, προβάλλουν το κόστος διαμονής (76%) , α;λλά και την κάλυψη άλλων αναγκών(74%).
Από εκείνους που θα κάνουν διακοπές, το 46% αναφέρει ότι θα πάει είτε σε δικό τους, είτε σε συγγενικό σπίτι, το 37% σε ξενοδοχείο, το 12% σε Αirbnb και το 5% σε κάμπινγκ. Ως προς την διάρκεια των διακοπών, το 59% δηλώνει «ίδιες ημέρες με πέρυσι», το 21% «λιγότερες» και το 15% περισσότερες ημέρες. Πάντως, το 46% λέει ότι δεν φοβάται κλιμάκωση με την Τουρκία, ενώ το 44% αναφέρει ότι φοβάται ένα τέτοιο ενδεχόμενο
Δείτε το β' μέρος της έρευνας της ALCO:
Το 44% λέει ότι θα κάνει διακοπές το φετεινό καλοκαίρι - ενώ πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 49%. Ως βασικό λόγο για την αδυναμία τους να κάνουν διακοπές, όπως δηλώνει το 47% του δείγματος, προβάλλουν το κόστος διαμονής (76%) , α;λλά και την κάλυψη άλλων αναγκών(74%).
Από εκείνους που θα κάνουν διακοπές, το 46% αναφέρει ότι θα πάει είτε σε δικό τους, είτε σε συγγενικό σπίτι, το 37% σε ξενοδοχείο, το 12% σε Αirbnb και το 5% σε κάμπινγκ. Ως προς την διάρκεια των διακοπών, το 59% δηλώνει «ίδιες ημέρες με πέρυσι», το 21% «λιγότερες» και το 15% περισσότερες ημέρες. Πάντως, το 46% λέει ότι δεν φοβάται κλιμάκωση με την Τουρκία, ενώ το 44% αναφέρει ότι φοβάται ένα τέτοιο ενδεχόμενο
Δείτε το β' μέρος της έρευνας της ALCO:
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