ALCO: Από 49% πέρυσι, έπεσε στο 44% το ποσοστό εκείνων που θα πάνε διακοπές φέτος το καλοκαίρι

Το 47% δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση είναι φέτος χειρότερη από πέρυσι, μόλις 7% βλέπει βελτίωση στα οικονομικά του