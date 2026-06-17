Επαναλειτουργεί από σήμερα η Διώρυγα της Κορίνθου
ΕΛΛΑΔΑ
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Επαναλειτουργεί από σήμερα η Διώρυγα της Κορίνθου

Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών

Επαναλειτουργεί από σήμερα η Διώρυγα της Κορίνθου
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Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία τίθεται από σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, η Διώρυγα της Κορίνθου. Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών.

Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής αξιολόγησης της πορείας των τεχνικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία που έχει η Διώρυγα για τη ναυσιπλοΐα, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του έργου, σε πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

«Ωστόσο, η σημερινή επαναλειτουργία δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της Διώρυγας της Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά, βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναβάθμιση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της» τονίζει η ανακοίνωση.
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