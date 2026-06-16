Τεχνητή Νοημοσύνη, ελευθεροτυπία, γυναικοκτονίες και αμβλώσεις στο επίκεντρο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης
Τεχνητή Νοημοσύνη, ελευθεροτυπία, γυναικοκτονίες και αμβλώσεις στο επίκεντρο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης
Η συνεδρίαση έγινε σε ήπιους τόνους, παρά την εκπεφρασμένη βούληση της αντιπολίτευσης να μην στηρίξει τις αναθεωρητέες διατάξεις στην προτείνουσα βουλή και να τις παραπέμψει στην επόμενη
Η προστασία από τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και η Ελευθεροτυπία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης.
Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ έφερε στο τραπέζι τη συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας κατά της γυναικοκτονίας και την κατοχύρωση των αμβλώσεων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνεί.
Η συνεδρίαση έγινε σε ήπιους τόνους, παρά την εκπεφρασμένη βούληση της αντιπολίτευσης να μην στηρίξει τις αναθεωρητέες διατάξεις στην προτείνουσα βουλή και να τις παραπέμψει στην επόμενη.
Η ΝΔ έχει προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 5 (για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας), προκειμένου να υπάρξει συνταγματική προστασία από τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης.
«Η Ελλάδα πρέπει να γίνει η πρώτη χώρα που θα προχωρήσει στον Ψηφιακό Συνταγματισμό θεσπίζοντας στο Σύνταγμά της την αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος τόνισε ταυτόχρονα την ανάγκη συνολικής αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου των μέσων ενημέρωσης.
«Με το άρθρο 5Α προτείνουμε τώρα ένα νέο άρθρο 5Β που θα αναφέρεται στη θετική-ηθική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από αυτήν. Αυτό μπορεί να διατυπωθεί αφαιρετικά, ώστε να καθιστά αγώγιμη κάθε παραβίαση ανθρώπινου δικαιώματος που προστατεύεται από το Ελληνικό Σύνταγμα, από κακές χρήσεις του AI», πρόσθεσε.
Παράλληλα, ζήτησε την αναθεώρηση των άρθρων 14 (ελευθεροτυπία) και 15 (για κινηματογράφο και τηλεόραση), για τη διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης στα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, καθώς και την προστασία του δημοσιογράφου έναντι του εργοδότη του.
Με δεδομένη την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει δική του πρόταση αναθεώρησης (απαιτούνται 50 βουλευτές, εν΄πω διαθέτει 32) ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Παναγιώτης Δουδωνής ζήτησε αλλαγές στο άρθρο 5, ώστε στην απαγόρευση διακρίσεων να προστεθούν το φύλο, η ηλικία, ο γενετήσιος προσανατολισμός και η αναπηρία. Πρότεινε επίσης προσθήκη σύμφωνα με την οποία «η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του Κράτους».
Εξηγώντας το σκεπτικό του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δουδωνής σημείωσε ότι ο όρος έχει πλέον γίνει αποδεκτός στον δημόσιο λόγο. «Είναι ζήτημα του κράτους να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, που είναι ανησυχητικό. Φαίνεται σαν η Πολιτεία απλώς να το παρακολουθεί, ενώ εμείς λέμε ότι την αφορά», είπε.
Παράλληλα, η Νάντια Γιαννακοπούλου απάντησε σε ενστάσεις ότι ότι τέτοια ζητήματα ανήκουν στον κοινό ποινικό νόμο. «Δεν ανάγουμε την ποινική πολιτική σε συνταγματική ύλη. Κατοχυρώνουμε τη ζωή και την ισότητα και θέτουμε ένα μόνιμο μέτρο λογοδοσίας, ώστε μια καταγγελία να μην καταλήγει σε μνημόσυνο. Ο κοινός νόμος αλλάζει με την κάθε πλειοψηφία, το Σύνταγμα τη δεσμεύει», είπε.
Με την πρόταση συμφώνησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σημειώνοντας ότι σκοτώνονται γυναίκες εξαιτίας του φύλου τους, και πρότεινε να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα του νομοθετικού σώματος. «Η Επιτροπή», παραδέχθηκε, «δεν έχει οργανική θέση, αλλά ας δούμε αν έχουμε εργαλείο παρέμβασης».
Θετική στην πρόταση εμφανίστηκε η βουλευτής του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, διατυπώνοντας ωστόσο επιφυλάξει. Όπως είπε, μια συνταγματική προσθήκη «δεν παύει να είναι διακήρυξη που δεν κατοχυρώνει τη στήριξη που πρέπει να έχουν οι γυναίκες, ιδιαίτερα των λαϊκών οικογενειών, που βιώνουν την πολύμορφη βία».
Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ έφερε στο τραπέζι τη συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας κατά της γυναικοκτονίας και την κατοχύρωση των αμβλώσεων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνεί.
Η συνεδρίαση έγινε σε ήπιους τόνους, παρά την εκπεφρασμένη βούληση της αντιπολίτευσης να μην στηρίξει τις αναθεωρητέες διατάξεις στην προτείνουσα βουλή και να τις παραπέμψει στην επόμενη.
Η ΝΔ έχει προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 5 (για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας), προκειμένου να υπάρξει συνταγματική προστασία από τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Η πρόταση της ΝΔ για την Τεχνητή Νοημοσύνη
«Η Ελλάδα πρέπει να γίνει η πρώτη χώρα που θα προχωρήσει στον Ψηφιακό Συνταγματισμό θεσπίζοντας στο Σύνταγμά της την αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος τόνισε ταυτόχρονα την ανάγκη συνολικής αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου των μέσων ενημέρωσης.
«Με το άρθρο 5Α προτείνουμε τώρα ένα νέο άρθρο 5Β που θα αναφέρεται στη θετική-ηθική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από αυτήν. Αυτό μπορεί να διατυπωθεί αφαιρετικά, ώστε να καθιστά αγώγιμη κάθε παραβίαση ανθρώπινου δικαιώματος που προστατεύεται από το Ελληνικό Σύνταγμα, από κακές χρήσεις του AI», πρόσθεσε.
Παράλληλα, ζήτησε την αναθεώρηση των άρθρων 14 (ελευθεροτυπία) και 15 (για κινηματογράφο και τηλεόραση), για τη διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης στα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, καθώς και την προστασία του δημοσιογράφου έναντι του εργοδότη του.
Με δεδομένη την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει δική του πρόταση αναθεώρησης (απαιτούνται 50 βουλευτές, εν΄πω διαθέτει 32) ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Παναγιώτης Δουδωνής ζήτησε αλλαγές στο άρθρο 5, ώστε στην απαγόρευση διακρίσεων να προστεθούν το φύλο, η ηλικία, ο γενετήσιος προσανατολισμός και η αναπηρία. Πρότεινε επίσης προσθήκη σύμφωνα με την οποία «η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του Κράτους».
Πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις γυναικοκτονίες, συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ
Εξηγώντας το σκεπτικό του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δουδωνής σημείωσε ότι ο όρος έχει πλέον γίνει αποδεκτός στον δημόσιο λόγο. «Είναι ζήτημα του κράτους να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, που είναι ανησυχητικό. Φαίνεται σαν η Πολιτεία απλώς να το παρακολουθεί, ενώ εμείς λέμε ότι την αφορά», είπε.
Παράλληλα, η Νάντια Γιαννακοπούλου απάντησε σε ενστάσεις ότι ότι τέτοια ζητήματα ανήκουν στον κοινό ποινικό νόμο. «Δεν ανάγουμε την ποινική πολιτική σε συνταγματική ύλη. Κατοχυρώνουμε τη ζωή και την ισότητα και θέτουμε ένα μόνιμο μέτρο λογοδοσίας, ώστε μια καταγγελία να μην καταλήγει σε μνημόσυνο. Ο κοινός νόμος αλλάζει με την κάθε πλειοψηφία, το Σύνταγμα τη δεσμεύει», είπε.
Με την πρόταση συμφώνησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σημειώνοντας ότι σκοτώνονται γυναίκες εξαιτίας του φύλου τους, και πρότεινε να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα του νομοθετικού σώματος. «Η Επιτροπή», παραδέχθηκε, «δεν έχει οργανική θέση, αλλά ας δούμε αν έχουμε εργαλείο παρέμβασης».
Θετική στην πρόταση εμφανίστηκε η βουλευτής του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, διατυπώνοντας ωστόσο επιφυλάξει. Όπως είπε, μια συνταγματική προσθήκη «δεν παύει να είναι διακήρυξη που δεν κατοχυρώνει τη στήριξη που πρέπει να έχουν οι γυναίκες, ιδιαίτερα των λαϊκών οικογενειών, που βιώνουν την πολύμορφη βία».
Από την πλευρά του, ο ανεξάρτητος βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος ανέφερε ότι η οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ κινούνται σε θετική κατεύθυνση, πλην όμως δεν υπάρχει πεδίο συναίνεσης με τη ΝΔ.
Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε επίσης τη συνταγματική κατοχύρωση της αναπαραγωγικής ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην άμβλωση, με στόχο να κατοχυρωθούν, όπως είπε ο κ. Δουδωνής, «συνταγματικά δικαιώματα που πριν από μερικά χρόνια θεωρούνταν αυτονόητα, αλλά σήμερα υπάρχουν φωνές που οδηγούν σε οπισθοδρόμηση».
Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη πρόσθεσε ότι η πρόταση θα επιβάλλει στην πολιτεία και τη σύσταση κέντρων εξωσωματικής γονιμοποίησης με ελεύθερη πρόσβαση για τα ζευγάρια.
Η ΝΔ δεν τοποθετήθηκε στα ζητήματα αμβλώσεων και γυναικοκτονιών. Η ΝΙΚΗ ζήτησε την κατοχύρωση της «αξίας της ζωής του αγέννητου παιδιού».
Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε επίσης τη συνταγματική κατοχύρωση της αναπαραγωγικής ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην άμβλωση, με στόχο να κατοχυρωθούν, όπως είπε ο κ. Δουδωνής, «συνταγματικά δικαιώματα που πριν από μερικά χρόνια θεωρούνταν αυτονόητα, αλλά σήμερα υπάρχουν φωνές που οδηγούν σε οπισθοδρόμηση».
Πρόταση και για την άμβλωση
Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη πρόσθεσε ότι η πρόταση θα επιβάλλει στην πολιτεία και τη σύσταση κέντρων εξωσωματικής γονιμοποίησης με ελεύθερη πρόσβαση για τα ζευγάρια.
Η ΝΔ δεν τοποθετήθηκε στα ζητήματα αμβλώσεων και γυναικοκτονιών. Η ΝΙΚΗ ζήτησε την κατοχύρωση της «αξίας της ζωής του αγέννητου παιδιού».
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