Τεχνητή Νοημοσύνη, ελευθεροτυπία, γυναικοκτονίες και αμβλώσεις στο επίκεντρο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης

Η συνεδρίαση έγινε σε ήπιους τόνους, παρά την εκπεφρασμένη βούληση της αντιπολίτευσης να μην στηρίξει τις αναθεωρητέες διατάξεις στην προτείνουσα βουλή και να τις παραπέμψει στην επόμενη