Εβδομαδιαία αναφορά στον πρωθυπουργό για τις αποκλίσεις τιμών που εντοπίζει η πλατφόρμα PosoKanei, στο στόχαστρο οι πολυεθνικές



Ιστορικό τιμών και έλεγχος των προσφορών



Όχι μόνο από τα e-shops



Από την Πτολεμαΐδα στο cloud της Microsoft



Επόμενος σταθμός η επέκταση

«Δεν θα ήθελα να απαντήσω σήμερα. Θέλω να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση.Ο υπουργός επιβεβαίωσε παράλληλα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τημε στόχο τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης συμφωνίας για τη συγκράτηση των τιμών.«Υπάρχει συνεχής συνεργασία με την επιχειρηματικότητα, ιδίως με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για την επίτευξη μιας εθνικής συμφωνίας μείωσης τιμών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες θα παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες.Ο υπουργός Ανάπτυξης στάθηκε ιδιαίτερα και στη δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού τιμών, επισημαίνοντας ότι ο καταναλωτής θα μπορεί να βλέπει την εξέλιξη κάθε προϊόντος σε βάθος περίπου δύο μηνών.Σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώνεται εάν μια προσφορά είναι πραγματική ή εάν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής που αλλοιώνει την εικόνα της έκπτωσης.«Ο καθένας μπορεί να δει την πορεία της τιμής και να καταλαβαίνει εάν μια προσφορά που γίνεται είναι πραγματική ή παραπλανητική», ανέφερε.Η πλατφόρμα περιλαμβάνει σήμερα 7.973 προϊόντα, επιτρέπει τη δημιουργία προσωπικής λίστας αγορών, την κατάταξη των αλυσίδων με βάση το συνολικό κόστος του καλαθιού, τη σύγκριση διαθεσιμότητας προϊόντων, καθώς και τη σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα ευρωπαϊκών αγορών όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ποιότητα των δεδομένων που τροφοδοτούν την πλατφόρμα. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η κυρία Τσαγγάρη διευκρίνισε ότιων αλυσίδων, αλλά από αρχεία που αποστέλλουν καθημερινά τα ίδια τα σούπερ μάρκετ με βάση τους γραμμωτούς κώδικες των προϊόντων.Όπως ανέφερε, η πλατφόρμα καλύπτει το σύνολο του δικτύου των αλυσίδων, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας και των νησιών, ενώ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν καθημερινά τα στοιχεία που αποστέλλουν στην Αρχή.Σημαντική διευκρίνιση αποτέλεσε επίσης το γεγονός ότι στην πλατφόρμα περιλαμβάνονται και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των αλυσίδων, τα οποία όμως δεν συγκρίνονται αυτόματα μεταξύ τους, καθώς απαιτείται αξιολόγηση χαρακτηριστικών όπως η σύνθεση και ο τρόπος παραγωγής.Από την πλευρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου αποκάλυψε ότι τοφιλοξενείται στο cloud της Microsoft Azure και αποτελεί τμήμα του έργου CRM του Δημοσίου.Το έργο υλοποιήθηκε από ΟΤΕ και Unisystems, ενώ την ανάπτυξη της εφαρμογής ανέλαβε η νεοφυής επιχείρηση Keyvoto με έδρα την Πτολεμαΐδα. Μάλιστα, η ίδια εταιρεία είχε παρουσιάσει πρώτη την ιδέα της εφαρμογής σε διαγωνισμό καινοτομίας πριν από μερικά χρόνια, με το έργο να εξελίσσεται στη συνέχεια σε πανελλαδική ψηφιακή υπηρεσία.Παράλληλα παρουσιάστηκε η δυνατότητα σάρωσης barcode μέσω κινητού τηλεφώνου, ώστε ο χρήστης να μπορεί να εντοπίζει άμεσα τις διαθέσιμες τιμές ενός προϊόντος.Η κυρία Τσαγγάρη ξεκαθάρισε ότι η πλατφόρμα δεν μπορεί από μόνη της να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, μπορεί όμως να προσφέρει καλύτερη πληροφόρηση και περισσότερη διαφάνεια στην αγορά.Παράλληλα αποκάλυψε ότι ήδη σχεδιάζεται η επέκταση του PosoKanei και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τις νέες κατηγορίες που θα ενταχθούν. «Θέλουμε το Πόσο Κάνει να γίνει καθημερινή συνήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία του εγχειρήματος με το σύνθημα: «».Απάντηση: Το posokanei.gov.gr είναι μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών καταναλωτικών προϊόντων, που επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικούς retailers, να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω λιστών.Απάντηση: Μέσω υπολογιστή επισκεπτόμαστε το posokanei.gov.gr. Παράλληλα διατίθενται εφαρμογές για Android και iOS ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση και από κινητές συσκευές.Απάντηση: Στην πρώτη έκδοση της πλατφόρμας περιλαμβάνονται περίπου 10.000 κωδικοί προϊόντων. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται συνεχώς και θα εμπλουτίζεται με νέους κωδικούς και κατηγορίες προϊόντων.Απάντηση: Τα προϊόντα έχουν ταξινομηθεί σε έξι βασικές κατηγορίες και σε επιμέρους υποκατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση βασίζεται στα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη Circana.Απάντηση: Η πλατφόρμα συγκεντρώνει τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market in και Lidl.Απάντηση: Οι τιμές συλλέγονται με δύο τρόπους:• Απευθείας παροχή δεδομένων από τις αλυσίδες Γαλαξίας, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Market in και Lidl.• Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων (crawling) από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, My Market και Κρητικός μέσω των SKU των προϊόντων.Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά.Απάντηση: Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση είτε από τα δεδομένα που παρέχουν οι ίδιες οι αλυσίδες είτε μέσω των αυτοματοποιημένων μηχανισμών συλλογής δεδομένων.Απάντηση: Ναι. Μέσω του ιστορικού τιμής ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της τιμής του προϊόντος σε βάθος χρόνου.Απάντηση: Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος είτε με το barcode του.Απάντηση: Ναι. Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να σκανάρει το barcode ενός προϊόντος και να μεταφερθεί απευθείας στα αποτελέσματα αναζήτησης του συγκεκριμένου κωδικού.Απάντηση: Εμφανίζονται οι αλυσίδες που διαθέτουν το προϊόν καθώς και οι αντίστοιχες τιμές πώλησής του, ώστε ο χρήστης να μπορεί να συγκρίνει τις διαθέσιμες επιλογές.Απάντηση: Ναι. Όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής, εμφανίζονται και οι αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.Απάντηση: Μπορεί να προτείνει το σχετικό link μέσω της πλατφόρμας. Η πρόταση αξιολογείται και, εφόσον πληροί τα κριτήρια, προστίθεται στις πηγές δεδομένων.Απάντηση: Ναι. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος των προϊόντων που έχει επιλέξει στα καταστήματα που τα διαθέτουν.Απάντηση: Όχι. Οι λίστες έχουν ενημερωτικό και συγκριτικό χαρακτήρα και δεν πραγματοποιείται αγορά μέσα από την πλατφόρμα.Απάντηση: Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έως πέντε λίστες, με έως πενήντα προϊόντα σε κάθε λίστα.Απάντηση: Ναι. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις ποσότητες που χρειάζεται για κάθε προϊόν ώστε να υπολογίζεται το πραγματικό συνολικό κόστος των αγορών του.Απάντηση: Η λειτουργία αυτή προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές προϊόντων μέσα στην ίδια κατηγορία, βοηθώντας τον χρήστη να μειώσει το συνολικό κόστος της λίστας του.Απάντηση: Όχι. Η σύγκριση γίνεται κυρίως σε επίπεδο κατηγορίας προϊόντων και όχι βάσει πλήρους αντιστοίχισης τεχνικών ή ποιοτικών χαρακτηριστικών.Απάντηση: Υπάρχει ειδική φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή προτάσεις.Απάντηση: Ναι. Η πλατφόρμα διαθέτει αναλυτικό οδηγό βοήθειας που εξηγεί όλες τις βασικές λειτουργίες της.Απάντηση: Το έργο είναι δυναμικό και θα εξελίσσεται συνεχώς. Θα προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων, νέες κατηγορίες και επιπλέον πηγές δεδομένων, ώστε η πλατφόρμα να παρέχει ολοένα και πληρέστερη εικόνα της αγοράς στους πολίτες.