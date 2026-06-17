Εβδομαδιαία αναφορά στον πρωθυπουργό για τις αποκλίσεις τιμών που εντοπίζει η πλατφόρμα PosoKanei, στο στόχαστρο οι πολυεθνικές
Εβδομαδιαία αναφορά στον πρωθυπουργό για τις αποκλίσεις τιμών που εντοπίζει η πλατφόρμα PosoKanei, στο στόχαστρο οι πολυεθνικές
Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες για την αγορά τις επόμενες ημέρες
Οι διαφορές τιμών μεταξύ Ελλάδας και υπόλοιπης Ευρώπης θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης μέσω της νέας πλατφόρμας PosoKanei, με τα ευρήματά της να τροφοδοτούν ακόμη και εβδομαδιαίες αναφορές προς τον πρωθυπουργό. Η αποκάλυψη έγινε από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, κατά την επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας, δίνοντας μια νέα διάσταση στο εγχείρημα, πέρα από τον αρχικό στόχο της ενημέρωσης των καταναλωτών.
Κατά την παρουσίαση, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συνέδεσε ευθέως το νέο εργαλείο με τις αποκλίσεις τιμών που έχουν κατά καιρούς παρατηρηθεί σε προϊόντα πολυεθνικών εταιρειών, τονίζοντας ότι πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης ίδιων κωδικών προϊόντων μεταξύ Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Την ίδια ώρα, η ηγεσία της Αρχής αποκάλυψε ότι όπου εντοπίζονται σημαντικές διαφορές οι σχετικές αναφορές θα φτάνουν τόσο στο υπουργείο Ανάπτυξης όσο και στο Μέγαρο Μαξίμου.
Η παρουσίαση της πλατφόρμας, η οποία συγκεντρώνει στοιχεία για 7.973 προϊόντα από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, ανέδειξε και μια λιγότερο γνωστή διάσταση του εγχειρήματος: τη χρήση των δεδομένων της αγοράς ως εργαλείου εποπτείας, πέρα από τον αρχικό στόχο της ενημέρωσης των καταναλωτών.
Ο υπουργός Ανάπτυξης ενέταξε το PosoKanei σε μια ευρύτερη δέσμη παρεμβάσεων για την προστασία των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας για τις εκπτώσεις, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη και το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους που εφαρμόζεται σε σούπερ μάρκετ και βιομηχανίες τροφίμων. Κατά τον ίδιο, κοινός παρονομαστής όλων των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.
Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε το PosoKanei «ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά», υποστηρίζοντας ότι ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών και συμβάλλει στην προστασία του εισοδήματος των ελληνικών οικογενειών.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δυνατότητα σύγκρισης τιμών με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά ο καταναλωτής θα μπορεί να βλέπει τι συμβαίνει με τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές χώρες.
«Είναι σπουδαίο ότι υπάρχει και η εικόνα του τι συμβαίνει με τα προϊόντα στην υπόλοιπη Ευρώπη ώστε να μπορούμε να κάνουμε σύγκριση ίδιων κωδικών», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς σημαντικές διαφορές στις τιμές προϊόντων πολυεθνικών εταιρειών.
Το θέμα επανήλθε και κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, όταν η διοικήτρια της Αρχής αποκάλυψε ότι τα στοιχεία της πλατφόρμας θα τροφοδοτούν εβδομαδιαίες αναφορές προς τον πρωθυπουργό. «Θα κοιτάμε τις τιμές των πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών με πωλήσεις στο εξωτερικό. Όπου βρίσκουμε διαφορές θα αναφέρονται στον υπουργό και τον πρωθυπουργό», ανέφερε η κυρία Τσαγγάρη.
Η αποκάλυψη αυτή δίνει μια νέα διάσταση στην πλατφόρμα, καθώς τα δεδομένα της δεν θα χρησιμοποιούνται μόνο για την ενημέρωση των καταναλωτών αλλά και ως εργαλείο εποπτείας της αγοράς. Ο ίδιος ο υπουργός σημείωσε ότι η ύπαρξη ενός συστήματος που καθιστά τις τιμές ορατές σε πραγματικό χρόνο τόσο στους πολίτες όσο και στις αρχές και στον ανταγωνισμό λειτουργεί από μόνη της ως παράγοντας πίεσης για μεγαλύτερη διαφάνεια.
Το θέμα των επόμενων παρεμβάσεων στην αγορά βρέθηκε στο επίκεντρο των ερωτήσεων προς τον υπουργό Ανάπτυξης. Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε παράταση του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, ο κ. Θεοδωρικάκος απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του.
Κατά την παρουσίαση, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συνέδεσε ευθέως το νέο εργαλείο με τις αποκλίσεις τιμών που έχουν κατά καιρούς παρατηρηθεί σε προϊόντα πολυεθνικών εταιρειών, τονίζοντας ότι πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης ίδιων κωδικών προϊόντων μεταξύ Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Την ίδια ώρα, η ηγεσία της Αρχής αποκάλυψε ότι όπου εντοπίζονται σημαντικές διαφορές οι σχετικές αναφορές θα φτάνουν τόσο στο υπουργείο Ανάπτυξης όσο και στο Μέγαρο Μαξίμου.
Η παρουσίαση της πλατφόρμας, η οποία συγκεντρώνει στοιχεία για 7.973 προϊόντα από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, ανέδειξε και μια λιγότερο γνωστή διάσταση του εγχειρήματος: τη χρήση των δεδομένων της αγοράς ως εργαλείου εποπτείας, πέρα από τον αρχικό στόχο της ενημέρωσης των καταναλωτών.
Ο υπουργός Ανάπτυξης ενέταξε το PosoKanei σε μια ευρύτερη δέσμη παρεμβάσεων για την προστασία των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας για τις εκπτώσεις, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη και το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους που εφαρμόζεται σε σούπερ μάρκετ και βιομηχανίες τροφίμων. Κατά τον ίδιο, κοινός παρονομαστής όλων των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.
Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε το PosoKanei «ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά», υποστηρίζοντας ότι ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών και συμβάλλει στην προστασία του εισοδήματος των ελληνικών οικογενειών.
Οι πολυεθνικές στο επίκεντρο
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δυνατότητα σύγκρισης τιμών με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά ο καταναλωτής θα μπορεί να βλέπει τι συμβαίνει με τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές χώρες.
«Είναι σπουδαίο ότι υπάρχει και η εικόνα του τι συμβαίνει με τα προϊόντα στην υπόλοιπη Ευρώπη ώστε να μπορούμε να κάνουμε σύγκριση ίδιων κωδικών», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς σημαντικές διαφορές στις τιμές προϊόντων πολυεθνικών εταιρειών.
Το θέμα επανήλθε και κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, όταν η διοικήτρια της Αρχής αποκάλυψε ότι τα στοιχεία της πλατφόρμας θα τροφοδοτούν εβδομαδιαίες αναφορές προς τον πρωθυπουργό. «Θα κοιτάμε τις τιμές των πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών με πωλήσεις στο εξωτερικό. Όπου βρίσκουμε διαφορές θα αναφέρονται στον υπουργό και τον πρωθυπουργό», ανέφερε η κυρία Τσαγγάρη.
Εβδομαδιαίες αναφορές στον Κυριάκο Μητσοτάκη
Η αποκάλυψη αυτή δίνει μια νέα διάσταση στην πλατφόρμα, καθώς τα δεδομένα της δεν θα χρησιμοποιούνται μόνο για την ενημέρωση των καταναλωτών αλλά και ως εργαλείο εποπτείας της αγοράς. Ο ίδιος ο υπουργός σημείωσε ότι η ύπαρξη ενός συστήματος που καθιστά τις τιμές ορατές σε πραγματικό χρόνο τόσο στους πολίτες όσο και στις αρχές και στον ανταγωνισμό λειτουργεί από μόνη της ως παράγοντας πίεσης για μεγαλύτερη διαφάνεια.
Το θέμα των επόμενων παρεμβάσεων στην αγορά βρέθηκε στο επίκεντρο των ερωτήσεων προς τον υπουργό Ανάπτυξης. Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε παράταση του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, ο κ. Θεοδωρικάκος απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του.
Ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες
«Δεν θα ήθελα να απαντήσω σήμερα. Θέλω να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση.
Ο υπουργός επιβεβαίωσε παράλληλα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ με στόχο τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης συμφωνίας για τη συγκράτηση των τιμών.
«Υπάρχει συνεχής συνεργασία με την επιχειρηματικότητα, ιδίως με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για την επίτευξη μιας εθνικής συμφωνίας μείωσης τιμών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες θα παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες.
Ο υπουργός Ανάπτυξης στάθηκε ιδιαίτερα και στη δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού τιμών, επισημαίνοντας ότι ο καταναλωτής θα μπορεί να βλέπει την εξέλιξη κάθε προϊόντος σε βάθος περίπου δύο μηνών.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώνεται εάν μια προσφορά είναι πραγματική ή εάν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής που αλλοιώνει την εικόνα της έκπτωσης.
«Ο καθένας μπορεί να δει την πορεία της τιμής και να καταλαβαίνει εάν μια προσφορά που γίνεται είναι πραγματική ή παραπλανητική», ανέφερε.
Η πλατφόρμα περιλαμβάνει σήμερα 7.973 προϊόντα, επιτρέπει τη δημιουργία προσωπικής λίστας αγορών, την κατάταξη των αλυσίδων με βάση το συνολικό κόστος του καλαθιού, τη σύγκριση διαθεσιμότητας προϊόντων, καθώς και τη σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα ευρωπαϊκών αγορών όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ποιότητα των δεδομένων που τροφοδοτούν την πλατφόρμα. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η κυρία Τσαγγάρη διευκρίνισε ότι οι τιμές δεν προέρχονται αποκλειστικά από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των αλυσίδων, αλλά από αρχεία που αποστέλλουν καθημερινά τα ίδια τα σούπερ μάρκετ με βάση τους γραμμωτούς κώδικες των προϊόντων.
Όπως ανέφερε, η πλατφόρμα καλύπτει το σύνολο του δικτύου των αλυσίδων, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας και των νησιών, ενώ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν καθημερινά τα στοιχεία που αποστέλλουν στην Αρχή.
Σημαντική διευκρίνιση αποτέλεσε επίσης το γεγονός ότι στην πλατφόρμα περιλαμβάνονται και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των αλυσίδων, τα οποία όμως δεν συγκρίνονται αυτόματα μεταξύ τους, καθώς απαιτείται αξιολόγηση χαρακτηριστικών όπως η σύνθεση και ο τρόπος παραγωγής.
Από την πλευρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου αποκάλυψε ότι το PosoKanei φιλοξενείται στο cloud της Microsoft Azure και αποτελεί τμήμα του έργου CRM του Δημοσίου.
Το έργο υλοποιήθηκε από ΟΤΕ και Unisystems, ενώ την ανάπτυξη της εφαρμογής ανέλαβε η νεοφυής επιχείρηση Keyvoto με έδρα την Πτολεμαΐδα. Μάλιστα, η ίδια εταιρεία είχε παρουσιάσει πρώτη την ιδέα της εφαρμογής σε διαγωνισμό καινοτομίας πριν από μερικά χρόνια, με το έργο να εξελίσσεται στη συνέχεια σε πανελλαδική ψηφιακή υπηρεσία.
Παράλληλα παρουσιάστηκε η δυνατότητα σάρωσης barcode μέσω κινητού τηλεφώνου, ώστε ο χρήστης να μπορεί να εντοπίζει άμεσα τις διαθέσιμες τιμές ενός προϊόντος.
Η κυρία Τσαγγάρη ξεκαθάρισε ότι η πλατφόρμα δεν μπορεί από μόνη της να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, μπορεί όμως να προσφέρει καλύτερη πληροφόρηση και περισσότερη διαφάνεια στην αγορά.
Παράλληλα αποκάλυψε ότι ήδη σχεδιάζεται η επέκταση του PosoKanei και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τις νέες κατηγορίες που θα ενταχθούν. «Θέλουμε το Πόσο Κάνει να γίνει καθημερινή συνήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία του εγχειρήματος με το σύνθημα: «Πριν αγοράσω, τσεκάρω. Πριν αποφασίσω, συγκρίνω. Πριν πληρώσω, ξέρω».
Ακολουθούν 22 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη νέα πλατφόρμα:
1. Τι είναι το posokanei.gov.gr;
Απάντηση: Το posokanei.gov.gr είναι μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών καταναλωτικών προϊόντων, που επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικούς retailers, να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω λιστών.
2. Πώς μπαίνουμε στην πλατφόρμα;
Απάντηση: Μέσω υπολογιστή επισκεπτόμαστε το posokanei.gov.gr. Παράλληλα διατίθενται εφαρμογές για Android και iOS ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση και από κινητές συσκευές.
3. Πόσα προϊόντα περιλαμβάνει σήμερα η πλατφόρμα;
Απάντηση: Στην πρώτη έκδοση της πλατφόρμας περιλαμβάνονται περίπου 10.000 κωδικοί προϊόντων. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται συνεχώς και θα εμπλουτίζεται με νέους κωδικούς και κατηγορίες προϊόντων.
4. Πώς είναι οργανωμένα τα προϊόντα;
Απάντηση: Τα προϊόντα έχουν ταξινομηθεί σε έξι βασικές κατηγορίες και σε επιμέρους υποκατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση βασίζεται στα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη Circana.
5. Από ποια σούπερ μάρκετ προέρχονται οι τιμές;
Απάντηση: Η πλατφόρμα συγκεντρώνει τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market in και Lidl.
6. Με ποιον τρόπο συλλέγονται οι τιμές;
Απάντηση: Οι τιμές συλλέγονται με δύο τρόπους:
• Απευθείας παροχή δεδομένων από τις αλυσίδες Γαλαξίας, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Market in και Lidl.
• Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων (crawling) από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, My Market και Κρητικός μέσω των SKU των προϊόντων.
Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά.
7. Κάθε πότε ενημερώνονται οι τιμές;
Απάντηση: Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση είτε από τα δεδομένα που παρέχουν οι ίδιες οι αλυσίδες είτε μέσω των αυτοματοποιημένων μηχανισμών συλλογής δεδομένων.
8. Μπορούμε να δούμε πώς εξελίχθηκε η τιμή ενός προϊόντος;
Απάντηση: Ναι. Μέσω του ιστορικού τιμής ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της τιμής του προϊόντος σε βάθος χρόνου.
9. Πώς μπορεί ένας χρήστης να βρει ένα προϊόν;
Απάντηση: Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος είτε με το barcode του.
10. Υποστηρίζεται σάρωση barcode από κινητό;
Απάντηση: Ναι. Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να σκανάρει το barcode ενός προϊόντος και να μεταφερθεί απευθείας στα αποτελέσματα αναζήτησης του συγκεκριμένου κωδικού.
11. Τι βλέπουμε όταν επιλέξουμε ένα προϊόν;
Απάντηση: Εμφανίζονται οι αλυσίδες που διαθέτουν το προϊόν καθώς και οι αντίστοιχες τιμές πώλησής του, ώστε ο χρήστης να μπορεί να συγκρίνει τις διαθέσιμες επιλογές.
12. Υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με τιμές του εξωτερικού;
Απάντηση: Ναι. Όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής, εμφανίζονται και οι αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.
13. Αν κάποιος γνωρίζει ένα κατάστημα του εξωτερικού που δεν υπάρχει στην πλατφόρμα;
Απάντηση: Μπορεί να προτείνει το σχετικό link μέσω της πλατφόρμας. Η πρόταση αξιολογείται και, εφόσον πληροί τα κριτήρια, προστίθεται στις πηγές δεδομένων.
14. Μπορούμε να οργανώσουμε τις αγορές μας;
Απάντηση: Ναι. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος των προϊόντων που έχει επιλέξει στα καταστήματα που τα διαθέτουν.
15. Είναι αυτό ηλεκτρονικό καλάθι αγορών;
Απάντηση: Όχι. Οι λίστες έχουν ενημερωτικό και συγκριτικό χαρακτήρα και δεν πραγματοποιείται αγορά μέσα από την πλατφόρμα.
16. Πόσες λίστες μπορούμε να δημιουργήσουμε;
Απάντηση: Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έως πέντε λίστες, με έως πενήντα προϊόντα σε κάθε λίστα.
17. Μπορούμε να βάλουμε ποσότητες;
Απάντηση: Ναι. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις ποσότητες που χρειάζεται για κάθε προϊόν ώστε να υπολογίζεται το πραγματικό συνολικό κόστος των αγορών του.
18. Τι είναι η λειτουργία «Ψάξε μου φθηνότερα»;
Απάντηση: Η λειτουργία αυτή προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές προϊόντων μέσα στην ίδια κατηγορία, βοηθώντας τον χρήστη να μειώσει το συνολικό κόστος της λίστας του.
19. Η σύγκριση γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων;
Απάντηση: Όχι. Η σύγκριση γίνεται κυρίως σε επίπεδο κατηγορίας προϊόντων και όχι βάσει πλήρους αντιστοίχισης τεχνικών ή ποιοτικών χαρακτηριστικών.
20. Πώς μπορεί ένας χρήστης να επικοινωνήσει με την ομάδα της πλατφόρμας;
Απάντηση: Υπάρχει ειδική φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή προτάσεις.
21. Υπάρχει βοήθεια για νέους χρήστες;
Απάντηση: Ναι. Η πλατφόρμα διαθέτει αναλυτικό οδηγό βοήθειας που εξηγεί όλες τις βασικές λειτουργίες της.
22. Πώς θα εξελιχθεί η πλατφόρμα στο μέλλον;
Απάντηση: Το έργο είναι δυναμικό και θα εξελίσσεται συνεχώς. Θα προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων, νέες κατηγορίες και επιπλέον πηγές δεδομένων, ώστε η πλατφόρμα να παρέχει ολοένα και πληρέστερη εικόνα της αγοράς στους πολίτες.
Ο υπουργός επιβεβαίωσε παράλληλα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ με στόχο τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης συμφωνίας για τη συγκράτηση των τιμών.
«Υπάρχει συνεχής συνεργασία με την επιχειρηματικότητα, ιδίως με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για την επίτευξη μιας εθνικής συμφωνίας μείωσης τιμών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες θα παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες.
Ο υπουργός Ανάπτυξης στάθηκε ιδιαίτερα και στη δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού τιμών, επισημαίνοντας ότι ο καταναλωτής θα μπορεί να βλέπει την εξέλιξη κάθε προϊόντος σε βάθος περίπου δύο μηνών.
Ιστορικό τιμών και έλεγχος των προσφορών
Σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώνεται εάν μια προσφορά είναι πραγματική ή εάν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής που αλλοιώνει την εικόνα της έκπτωσης.
«Ο καθένας μπορεί να δει την πορεία της τιμής και να καταλαβαίνει εάν μια προσφορά που γίνεται είναι πραγματική ή παραπλανητική», ανέφερε.
Η πλατφόρμα περιλαμβάνει σήμερα 7.973 προϊόντα, επιτρέπει τη δημιουργία προσωπικής λίστας αγορών, την κατάταξη των αλυσίδων με βάση το συνολικό κόστος του καλαθιού, τη σύγκριση διαθεσιμότητας προϊόντων, καθώς και τη σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα ευρωπαϊκών αγορών όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ποιότητα των δεδομένων που τροφοδοτούν την πλατφόρμα. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η κυρία Τσαγγάρη διευκρίνισε ότι οι τιμές δεν προέρχονται αποκλειστικά από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των αλυσίδων, αλλά από αρχεία που αποστέλλουν καθημερινά τα ίδια τα σούπερ μάρκετ με βάση τους γραμμωτούς κώδικες των προϊόντων.
Όχι μόνο από τα e-shops
Όπως ανέφερε, η πλατφόρμα καλύπτει το σύνολο του δικτύου των αλυσίδων, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας και των νησιών, ενώ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν καθημερινά τα στοιχεία που αποστέλλουν στην Αρχή.
Σημαντική διευκρίνιση αποτέλεσε επίσης το γεγονός ότι στην πλατφόρμα περιλαμβάνονται και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των αλυσίδων, τα οποία όμως δεν συγκρίνονται αυτόματα μεταξύ τους, καθώς απαιτείται αξιολόγηση χαρακτηριστικών όπως η σύνθεση και ο τρόπος παραγωγής.
Από την πλευρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου αποκάλυψε ότι το PosoKanei φιλοξενείται στο cloud της Microsoft Azure και αποτελεί τμήμα του έργου CRM του Δημοσίου.
Από την Πτολεμαΐδα στο cloud της Microsoft
Το έργο υλοποιήθηκε από ΟΤΕ και Unisystems, ενώ την ανάπτυξη της εφαρμογής ανέλαβε η νεοφυής επιχείρηση Keyvoto με έδρα την Πτολεμαΐδα. Μάλιστα, η ίδια εταιρεία είχε παρουσιάσει πρώτη την ιδέα της εφαρμογής σε διαγωνισμό καινοτομίας πριν από μερικά χρόνια, με το έργο να εξελίσσεται στη συνέχεια σε πανελλαδική ψηφιακή υπηρεσία.
Παράλληλα παρουσιάστηκε η δυνατότητα σάρωσης barcode μέσω κινητού τηλεφώνου, ώστε ο χρήστης να μπορεί να εντοπίζει άμεσα τις διαθέσιμες τιμές ενός προϊόντος.
Η κυρία Τσαγγάρη ξεκαθάρισε ότι η πλατφόρμα δεν μπορεί από μόνη της να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, μπορεί όμως να προσφέρει καλύτερη πληροφόρηση και περισσότερη διαφάνεια στην αγορά.
Επόμενος σταθμός η επέκταση
Παράλληλα αποκάλυψε ότι ήδη σχεδιάζεται η επέκταση του PosoKanei και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τις νέες κατηγορίες που θα ενταχθούν. «Θέλουμε το Πόσο Κάνει να γίνει καθημερινή συνήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία του εγχειρήματος με το σύνθημα: «Πριν αγοράσω, τσεκάρω. Πριν αποφασίσω, συγκρίνω. Πριν πληρώσω, ξέρω».
Ακολουθούν 22 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη νέα πλατφόρμα:
1. Τι είναι το posokanei.gov.gr;
Απάντηση: Το posokanei.gov.gr είναι μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών καταναλωτικών προϊόντων, που επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικούς retailers, να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω λιστών.
2. Πώς μπαίνουμε στην πλατφόρμα;
Απάντηση: Μέσω υπολογιστή επισκεπτόμαστε το posokanei.gov.gr. Παράλληλα διατίθενται εφαρμογές για Android και iOS ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση και από κινητές συσκευές.
3. Πόσα προϊόντα περιλαμβάνει σήμερα η πλατφόρμα;
Απάντηση: Στην πρώτη έκδοση της πλατφόρμας περιλαμβάνονται περίπου 10.000 κωδικοί προϊόντων. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται συνεχώς και θα εμπλουτίζεται με νέους κωδικούς και κατηγορίες προϊόντων.
4. Πώς είναι οργανωμένα τα προϊόντα;
Απάντηση: Τα προϊόντα έχουν ταξινομηθεί σε έξι βασικές κατηγορίες και σε επιμέρους υποκατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση βασίζεται στα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη Circana.
5. Από ποια σούπερ μάρκετ προέρχονται οι τιμές;
Απάντηση: Η πλατφόρμα συγκεντρώνει τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market in και Lidl.
6. Με ποιον τρόπο συλλέγονται οι τιμές;
Απάντηση: Οι τιμές συλλέγονται με δύο τρόπους:
• Απευθείας παροχή δεδομένων από τις αλυσίδες Γαλαξίας, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Market in και Lidl.
• Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων (crawling) από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, My Market και Κρητικός μέσω των SKU των προϊόντων.
Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά.
7. Κάθε πότε ενημερώνονται οι τιμές;
Απάντηση: Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση είτε από τα δεδομένα που παρέχουν οι ίδιες οι αλυσίδες είτε μέσω των αυτοματοποιημένων μηχανισμών συλλογής δεδομένων.
8. Μπορούμε να δούμε πώς εξελίχθηκε η τιμή ενός προϊόντος;
Απάντηση: Ναι. Μέσω του ιστορικού τιμής ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της τιμής του προϊόντος σε βάθος χρόνου.
9. Πώς μπορεί ένας χρήστης να βρει ένα προϊόν;
Απάντηση: Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος είτε με το barcode του.
10. Υποστηρίζεται σάρωση barcode από κινητό;
Απάντηση: Ναι. Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να σκανάρει το barcode ενός προϊόντος και να μεταφερθεί απευθείας στα αποτελέσματα αναζήτησης του συγκεκριμένου κωδικού.
11. Τι βλέπουμε όταν επιλέξουμε ένα προϊόν;
Απάντηση: Εμφανίζονται οι αλυσίδες που διαθέτουν το προϊόν καθώς και οι αντίστοιχες τιμές πώλησής του, ώστε ο χρήστης να μπορεί να συγκρίνει τις διαθέσιμες επιλογές.
12. Υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με τιμές του εξωτερικού;
Απάντηση: Ναι. Όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής, εμφανίζονται και οι αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.
13. Αν κάποιος γνωρίζει ένα κατάστημα του εξωτερικού που δεν υπάρχει στην πλατφόρμα;
Απάντηση: Μπορεί να προτείνει το σχετικό link μέσω της πλατφόρμας. Η πρόταση αξιολογείται και, εφόσον πληροί τα κριτήρια, προστίθεται στις πηγές δεδομένων.
14. Μπορούμε να οργανώσουμε τις αγορές μας;
Απάντηση: Ναι. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος των προϊόντων που έχει επιλέξει στα καταστήματα που τα διαθέτουν.
15. Είναι αυτό ηλεκτρονικό καλάθι αγορών;
Απάντηση: Όχι. Οι λίστες έχουν ενημερωτικό και συγκριτικό χαρακτήρα και δεν πραγματοποιείται αγορά μέσα από την πλατφόρμα.
16. Πόσες λίστες μπορούμε να δημιουργήσουμε;
Απάντηση: Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έως πέντε λίστες, με έως πενήντα προϊόντα σε κάθε λίστα.
17. Μπορούμε να βάλουμε ποσότητες;
Απάντηση: Ναι. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις ποσότητες που χρειάζεται για κάθε προϊόν ώστε να υπολογίζεται το πραγματικό συνολικό κόστος των αγορών του.
18. Τι είναι η λειτουργία «Ψάξε μου φθηνότερα»;
Απάντηση: Η λειτουργία αυτή προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές προϊόντων μέσα στην ίδια κατηγορία, βοηθώντας τον χρήστη να μειώσει το συνολικό κόστος της λίστας του.
19. Η σύγκριση γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων;
Απάντηση: Όχι. Η σύγκριση γίνεται κυρίως σε επίπεδο κατηγορίας προϊόντων και όχι βάσει πλήρους αντιστοίχισης τεχνικών ή ποιοτικών χαρακτηριστικών.
20. Πώς μπορεί ένας χρήστης να επικοινωνήσει με την ομάδα της πλατφόρμας;
Απάντηση: Υπάρχει ειδική φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή προτάσεις.
21. Υπάρχει βοήθεια για νέους χρήστες;
Απάντηση: Ναι. Η πλατφόρμα διαθέτει αναλυτικό οδηγό βοήθειας που εξηγεί όλες τις βασικές λειτουργίες της.
22. Πώς θα εξελιχθεί η πλατφόρμα στο μέλλον;
Απάντηση: Το έργο είναι δυναμικό και θα εξελίσσεται συνεχώς. Θα προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων, νέες κατηγορίες και επιπλέον πηγές δεδομένων, ώστε η πλατφόρμα να παρέχει ολοένα και πληρέστερη εικόνα της αγοράς στους πολίτες.
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