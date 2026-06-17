Πιερρακάκης: Θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας
Πιερρακάκης: Θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας
«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη που αφορά όλους τους πολίτες αν δεν δώσουμε βιώσιμες λύσεις σε όσους χρωστούν», δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόσθεσε ότι «το ποσό και το μείγμα των μέτρων στη ΔΕΘ συζητείται τώρα»
Σε τροχιά προετοιμασίας για τις επερχόμενες εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, να ξεκαθαρίζει πως ο δημοσιονομικός χώρος για τη στήριξη της κοινωνίας είναι δεδομένος.
Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό MAX FM της Πάτρας και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Κογκόλη, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι το τελικό μείγμα και το ακριβές ποσό των παρεμβάσεων τελούν υπό διαμόρφωση, καθώς αναμένονται τα οριστικά δημοσιονομικά δεδομένα.
«Θα υπάρξει περιθώριο για νέα μέτρα, αυτό είναι δεδομένο, αυτό μπορώ να σας το πω από τώρα. Θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και θα υπάρχει και στήριξη της κοινωνίας συγκεκριμένη. Το ερώτημα είναι, ποιο θα είναι το μείγμα; Δηλαδή, τι εννοώ; Βλέπετε ότι τώρα η Κομισιόν ανακοίνωσε και το κομμάτι το οποίο αφορά τη λεγόμενη «ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια». Άρα, έχουμε και πρόσθετα μέτρα στοχευμένα, συγκεκριμένα για τις ενεργειακές επενδύσεις. Αυτό είναι ένα ξέχωρο κομμάτι από τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τον συνολικό δημοσιονομικό χώρο συζητάμε, δηλαδή το ποσό και το μείγμα των συγκεκριμένων μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά μπορώ εξαρχής να σας πω ότι θα υπάρξει χώρος, θα υπάρξουν παρεμβάσεις, θα υπάρξουν μέτρα σε αυτή τη γενική κατεύθυνση την οποία συζητάμε» τόνισε.
«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη που αφορά όλους τους πολίτες αν δεν δώσουμε βιώσιμες λύσεις σε όσους χρωστούν», δήλωσε.
Η κυβερνητική φιλοσοφία, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει προσηλωμένη στην επιστροφή κάθε μόνιμου πλεονάσματος στους πολίτες, μακριά από προεκλογικές υποσχέσεις της τελευταίας στιγμής. Μάλιστα, υπενθύμισε τη πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της Μεταπολίτευσης. Παράλληλα, πέρα από το πακέτο της ΔΕΘ, ειδική μνεία έγινε στα πρόσθετα, στοχευμένα μέτρα για τις ενεργειακές επενδύσεις που φέρνει η ευρωπαϊκή «ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια», με στόχο τη μεσοπρόθεσμη μόνιμη μείωση του κόστους για τα νοικοκυριά.
Τριπλό μέτωπο κατά της ακρίβειας, δεύτερη ευκαιρία για το ιδιωτικό χρέος
Αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια αποτελεί τη μεγαλύτερη καθημερινή πρόκληση για τα νοικοκυριά, ο υπουργός σημείωσε ότι η μάχη δίνεται ταυτόχρονα στην αύξηση των εισοδημάτων (με τον κατώτατο μισθό ενισχυμένο κατά 46%), στη μείωση των βαρών και στους αυστηρούς ελέγχους κατά της αισχροκέρδειας. Χαρακτήρισε δε τη σταδιακή αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου ως μια θετική εξέλιξη που συνδέεται με τις προσδοκίες τερματισμού των πολεμικών συγκρούσεων, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση διέθεσε ήδη 800 εκατομμύρια ευρώ για τη διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο περιέγραψε ως μια μεγάλη εκκρεμότητα της περασμένης δεκαετίας. Για την αντιμετώπισή του, παρουσιάστηκε μια δέσμη μέτρων «δεύτερης ευκαιρίας», η οποία περιλαμβάνει:
•Τη μείωση για το κατώφλι ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό στις 5.000 ευρώ.
•Τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε 72 δόσεις.
•Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ και την απελευθέρωση λογαριασμών για τους συνεπείς οφειλέτες.
•Την ενισχυμένη προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού (με μεγαλύτερο «κούρεμα» και χαμηλότερη δόση), καθώς και τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, για τον οποίο ανακοινώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος.
•Περιφερειακός κόμβος καινοτομίας η Ελλάδα – Ανεύθυνη η ρητορική της αντιπολίτευσης
Στο πεδίο της τεχνολογίας, εκφράστηκε η βεβαιότητα ότι η Ελλάδα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχοντας ως κεκτημένο την επιτυχία του Gov.gr, την πρωτοπορία στο 5G και την προσέλκυση επενδύσεων σε data centers, το επόμενο βήμα αφορά την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην Υγεία, την Παιδεία, τη Δικαιοσύνη και τις επιχειρήσεις, με απώτερο σκοπό την κατακόρυφη ενίσχυση της εθνικής παραγωγικότητας.
Σχολιάζοντας το εγχώριο πολιτικό σκηνικό, ο υπουργός απέρριψε τα εκλογικά σενάρια για την άνοιξη, τονίζοντας ότι ο ορίζοντας της κυβέρνησης είναι προσηλωμένος στο 2027. Στρέφοντας τα βέλη του προς την αντιπολίτευση και τις αναφορές για εναλλακτικά προγράμματα δισεκατομμυρίων, χαρακτήρισε τη στάση αυτή «ανεύθυνη» και «εκτός τόπου και χρόνου». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η δική του γενιά, αυτή των σαραντάρηδων, επωμίστηκε έναν αβυσσαλέο λογαριασμό από τις υποσχέσεις του παρελθόντος, συμπληρώνοντας ότι ο πραγματικός εχθρός της κυβέρνησης δεν είναι τα άλλα κόμματα, αλλά τα ίδια τα προβλήματα των πολιτών.
Η Αχαΐα στο επίκεντρο της αναπτυξιακής τροχιάς
Η συνέντευξη έκλεισε με ειδική αναφορά στην επικείμενη επίσκεψη του υπουργού στην Αχαΐα, μια περιοχή με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, όπου ο κύκλος εργασιών στο λιανεμπόριο έχει ενισχυθεί κατά σχεδόν 30% σε σχέση με το 2019, ενώ έχουν δημιουργηθεί 36.000 νέες θέσεις εργασίας στη Δυτική Ελλάδα.
Ως βασικούς πυλώνες για το μέλλον του νομού, οριοθέτησε την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πάτρας-Πύργου, την περαιτέρω αξιοποίηση του Λιμένος Πατρών, καθώς και την ανάδειξη του Πανεπιστημίου Πατρών και των τοπικών ερευνητικών κέντρων. Στόχος της πολιτείας, κατέληξε, είναι να μετατραπεί αυτή η δυναμική σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, κρατώντας τους νέους ανθρώπους στον τόπο τους.
Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό MAX FM της Πάτρας και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Κογκόλη, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι το τελικό μείγμα και το ακριβές ποσό των παρεμβάσεων τελούν υπό διαμόρφωση, καθώς αναμένονται τα οριστικά δημοσιονομικά δεδομένα.
«Θα υπάρξει περιθώριο για νέα μέτρα, αυτό είναι δεδομένο, αυτό μπορώ να σας το πω από τώρα. Θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και θα υπάρχει και στήριξη της κοινωνίας συγκεκριμένη. Το ερώτημα είναι, ποιο θα είναι το μείγμα; Δηλαδή, τι εννοώ; Βλέπετε ότι τώρα η Κομισιόν ανακοίνωσε και το κομμάτι το οποίο αφορά τη λεγόμενη «ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια». Άρα, έχουμε και πρόσθετα μέτρα στοχευμένα, συγκεκριμένα για τις ενεργειακές επενδύσεις. Αυτό είναι ένα ξέχωρο κομμάτι από τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τον συνολικό δημοσιονομικό χώρο συζητάμε, δηλαδή το ποσό και το μείγμα των συγκεκριμένων μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά μπορώ εξαρχής να σας πω ότι θα υπάρξει χώρος, θα υπάρξουν παρεμβάσεις, θα υπάρξουν μέτρα σε αυτή τη γενική κατεύθυνση την οποία συζητάμε» τόνισε.
«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη που αφορά όλους τους πολίτες αν δεν δώσουμε βιώσιμες λύσεις σε όσους χρωστούν», δήλωσε.
Η κυβερνητική φιλοσοφία, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει προσηλωμένη στην επιστροφή κάθε μόνιμου πλεονάσματος στους πολίτες, μακριά από προεκλογικές υποσχέσεις της τελευταίας στιγμής. Μάλιστα, υπενθύμισε τη πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της Μεταπολίτευσης. Παράλληλα, πέρα από το πακέτο της ΔΕΘ, ειδική μνεία έγινε στα πρόσθετα, στοχευμένα μέτρα για τις ενεργειακές επενδύσεις που φέρνει η ευρωπαϊκή «ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια», με στόχο τη μεσοπρόθεσμη μόνιμη μείωση του κόστους για τα νοικοκυριά.
Τριπλό μέτωπο κατά της ακρίβειας, δεύτερη ευκαιρία για το ιδιωτικό χρέος
Αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια αποτελεί τη μεγαλύτερη καθημερινή πρόκληση για τα νοικοκυριά, ο υπουργός σημείωσε ότι η μάχη δίνεται ταυτόχρονα στην αύξηση των εισοδημάτων (με τον κατώτατο μισθό ενισχυμένο κατά 46%), στη μείωση των βαρών και στους αυστηρούς ελέγχους κατά της αισχροκέρδειας. Χαρακτήρισε δε τη σταδιακή αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου ως μια θετική εξέλιξη που συνδέεται με τις προσδοκίες τερματισμού των πολεμικών συγκρούσεων, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση διέθεσε ήδη 800 εκατομμύρια ευρώ για τη διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο περιέγραψε ως μια μεγάλη εκκρεμότητα της περασμένης δεκαετίας. Για την αντιμετώπισή του, παρουσιάστηκε μια δέσμη μέτρων «δεύτερης ευκαιρίας», η οποία περιλαμβάνει:
•Τη μείωση για το κατώφλι ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό στις 5.000 ευρώ.
•Τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε 72 δόσεις.
•Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ και την απελευθέρωση λογαριασμών για τους συνεπείς οφειλέτες.
•Την ενισχυμένη προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού (με μεγαλύτερο «κούρεμα» και χαμηλότερη δόση), καθώς και τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, για τον οποίο ανακοινώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος.
•Περιφερειακός κόμβος καινοτομίας η Ελλάδα – Ανεύθυνη η ρητορική της αντιπολίτευσης
Στο πεδίο της τεχνολογίας, εκφράστηκε η βεβαιότητα ότι η Ελλάδα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχοντας ως κεκτημένο την επιτυχία του Gov.gr, την πρωτοπορία στο 5G και την προσέλκυση επενδύσεων σε data centers, το επόμενο βήμα αφορά την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην Υγεία, την Παιδεία, τη Δικαιοσύνη και τις επιχειρήσεις, με απώτερο σκοπό την κατακόρυφη ενίσχυση της εθνικής παραγωγικότητας.
Σχολιάζοντας το εγχώριο πολιτικό σκηνικό, ο υπουργός απέρριψε τα εκλογικά σενάρια για την άνοιξη, τονίζοντας ότι ο ορίζοντας της κυβέρνησης είναι προσηλωμένος στο 2027. Στρέφοντας τα βέλη του προς την αντιπολίτευση και τις αναφορές για εναλλακτικά προγράμματα δισεκατομμυρίων, χαρακτήρισε τη στάση αυτή «ανεύθυνη» και «εκτός τόπου και χρόνου». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η δική του γενιά, αυτή των σαραντάρηδων, επωμίστηκε έναν αβυσσαλέο λογαριασμό από τις υποσχέσεις του παρελθόντος, συμπληρώνοντας ότι ο πραγματικός εχθρός της κυβέρνησης δεν είναι τα άλλα κόμματα, αλλά τα ίδια τα προβλήματα των πολιτών.
Η Αχαΐα στο επίκεντρο της αναπτυξιακής τροχιάς
Η συνέντευξη έκλεισε με ειδική αναφορά στην επικείμενη επίσκεψη του υπουργού στην Αχαΐα, μια περιοχή με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, όπου ο κύκλος εργασιών στο λιανεμπόριο έχει ενισχυθεί κατά σχεδόν 30% σε σχέση με το 2019, ενώ έχουν δημιουργηθεί 36.000 νέες θέσεις εργασίας στη Δυτική Ελλάδα.
Ως βασικούς πυλώνες για το μέλλον του νομού, οριοθέτησε την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πάτρας-Πύργου, την περαιτέρω αξιοποίηση του Λιμένος Πατρών, καθώς και την ανάδειξη του Πανεπιστημίου Πατρών και των τοπικών ερευνητικών κέντρων. Στόχος της πολιτείας, κατέληξε, είναι να μετατραπεί αυτή η δυναμική σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, κρατώντας τους νέους ανθρώπους στον τόπο τους.
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