Πιερρακάκης: Θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη που αφορά όλους τους πολίτες αν δεν δώσουμε βιώσιμες λύσεις σε όσους χρωστούν», δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόσθεσε ότι «το ποσό και το μείγμα των μέτρων στη ΔΕΘ συζητείται τώρα»