Γεωργιάδης: Από εξαιρετικά αδύναμη έως αστεία η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως νομοθέτης μπορώ να πω ότι ο νόμος για την ευρωπαϊκή εισαγγελία ήταν λάθος
«Έχουμε μια σειρά δικογραφιών που προκάλεσαν πολιτικά ζητήματα, που ήρθαν ως δήθεν δεμένες, είναι αδύναμες και έχουν προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της δημοκρατίας» σημείωσε ο υπουργός Υγείας
«Από αστεία έως εξαιρετικά αδύναμη» χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης τη δικογραφία που εστάλη στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιμένοντας ότι «ως νομοθέτης έχω το δικαίωμα να πω ότι ο νόμος για την ευρωπαϊκή εισαγγελία ήταν λάθος».
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ για τη δικογραφία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν έχει καμία ανακριτική πράξη πέραν της καταγραφής των συνομιλιών και θεωρεί ποινικό αδίκημα την επικοινωνία των βουλευτών με τους πολίτες όπως συμβαίνει σε όλα τα κοινοβουλευτικά συστήματα. Δεν υπάρχει σε καμία από τις 11 δικογραφίες παρέμβαση βουλευτή για αγρότη που δεν είχε στρέμματα, δεν υπάρχει παρέμβαση "γράψτο χεράτα". Υπάρχει μια στιχομυθία του κ. Σκρέκα που λέει στον Μελά "α, χεράτα" όταν ο τότε διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ του λέει ότι κάνει κάτι εξωσυστημικά».
«Έχουμε μια σειρά δικογραφιών που προκάλεσαν πολιτικά ζητήματα, που ήρθαν ως δήθεν δεμένες, είναι αδύναμες και έχουν προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της δημοκρατίας. Θέλετε ψηφίσουμε ότι απαγορεύεται οι πολίτες να στέλνουν mail στους βουλευτές; Αυτά λέει η δικογραφία μέσα» συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος.
«Αυτές οι δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή δεν έχουν ποινικά ζητήματα, έχουν ποινικοποιήσει την καθημερινή βουλευτική λειτουργία. Αν δεχθούμε, όπως φωνάζει η έξαλλη αντιπολίτευση που θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, ότι αυτά έχουν ποινικά ζητήματα, είναι προτιμότερο να μας φωνάξουν τους 300, να μας πουν τι επιτρέπεται τι απαγορεύεται και να το ανακοινώσουμε στον λαό. Ακούω αυτούς που κατηγορούν και λέω τι υποκριτές είναι» συνέχισε ο υπουργός Υγείας.
Κληθείς, δε, να τοποθετηθεί επί της ανακοίνωσης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για όσα ο ίδιος είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Πόπη Παπανδρέου, ο κ. Γεωργιάδης είπε «παρακαλώ την ένωση να μην παρεμβαίνει στο νομοθετικό έργο. Εγώ ως νομοθέτης δικαιούμαι ως ότι ο νόμος με τον οποίο συστάθηκε η ευρωπαϊκή εισαγγελία ήταν λάθος. Όπως εγώ δεν παρεμβαίνω στο δικό τους έργο, έτσι να μην παρεμβαίνουν στο δικό μας νομοθετικό έργο. Ό,τι συστήνεται από έναν νόμο, μπορεί να ακυρωθεί από έναν νόμο. Αν η ελληνική βουλή ήθελε να καταργήσει την ευρωπαϊκή εισαγγελία θα μπορούσε να το καταργήσει με έναν νόμο και η έρευνα θα συνεχιζόταν από τους εισαγγελείς».
Ειδικά για την κυρία Παπανδρέου επανέλαβε ότι «δεν έχει ανανεωθεί η θητεία της, προσπάθησε να γίνει μονομερώς τον Νοέμβριο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά κρίθηκε άκυρο από τον Άρειο Πάγο. Ο Άρειος Πάγος θα αποφασίσει αν θα ανανεωθεί η θητεία της».
