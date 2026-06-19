«Άστατος»: Ο Ιμπραΐμοβιτς.... μερακλώνει με διασκευή του Πασχάλη Τερζή και γίνεται viral, δείτε βίντεο
SPORTS
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς Τιερί Ανρί Πασχάλης Τερζής Βίντεο

«Άστατος»: Ο Ιμπραΐμοβιτς.... μερακλώνει με διασκευή του Πασχάλη Τερζή και γίνεται viral, δείτε βίντεο

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται ο πρώην ποδοσφαιριστής να απολαμβάνει ένα remix του τραγουδιού από την Βόσνια σταρ Lepa Brena, χτυπώντας παλαμάκια κι έχοντας δίπλα του Τιερί Ανρί και Άλεξ Λάλας

«Άστατος»: Ο Ιμπραΐμοβιτς.... μερακλώνει με διασκευή του Πασχάλη Τερζή και γίνεται viral, δείτε βίντεο
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Την ευκαιρία να... ξεδώσει ακούγοντας μια διασκευή του τραγουδιού «Άστατος» με ερμηνευτή τον Πασχάλη Τερζή είχε ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο πρώην ποδοσφαιριστής να απολαμβάνει ένα remix του τραγουδιού, που είχε σημαδέψει τη νυχτερινή διασκέδαση στην Ελλάδα κι όχι μόνο τη δεκαετία του '90, από την Βόσνια σταρ Lepa Brena, χτυπώντας παλαμάκια και προκαλώντας... χαμό στους χρήστες του Διαδικτύου. 

Ο Σουηδός σταρ σε ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση, να τραγουδάει και να χορεύει σε ρυθμούς... Τερζή, σε στιγμιότυπο που κανείς δεν περίμενε να τον δει, σε εκπομπή του αμερικανικού FOX για το Μουντιάλ 2026.

Δείτε βίντεο


Μάλιστα, η παρουσία του Γάλλου θρύλου της Άρσεναλ, Τιερί Ανρί στο ίδιο κλίμα, όπου φαίνεται να παρακολουθεί με ενδιαφέρον, κάνει το βίντεο ακόμα πιο... viral, ενώ ο συμπαρουσιαστής τους Αλέξι Λάλας δεν καταφέρνει να κρύψει την απορία του, ρωτώντας τον Ζλάταν για ποιο πράγμα μιλάει το τραγούδι.

Ακούστε και ολόκληρο το κομμάτι

LEPA BRENA - LUDA ZA TOBOM PASALIS TErRZIS - ASTATOS KAMELIJA- LUDA PO TEB




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