Δένδιας και Γκιλφόιλ συζήτησαν για τη σύμπραξη της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Φλόριντα
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκε την πρέσβη των ΗΠΑ στο υπουργείο, που έκανε λόγο για νέο ιστορικό επίπεδο στη συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας
Με ανάρτηση στα social media, ο κ. Δένδιας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στο επίκεντρο τέθηκε η ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Συμφωνίας State Partnership Program, της σύμπραξης της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα».
«Ζήτησα», συνεχίζει ο υπουργός, «από την πρέσβη των ΗΠΑ να μεταφέρει τις ευχαριστίες μου στον υπουργό Πολέμου της Αμερικής, κ. Pete Hegseth, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δική της πολύτιμη συμβολή στην επίτευξη της συμφωνίας αυτής».
Είχα σήμερα συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την Πρέσβη των ΗΠΑ κα Kimberly Guilfoyle @USAmbassadorGR.— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 7, 2026
Ζήτησα… pic.twitter.com/5o0tS5i9Iy
«Επιπλέον, συζητήσαμε για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ» καταλήγει ο κ. Δένδιας.
Γκιλφόιλ: Σε ιστορικό νέο επίπεδο η συνεργασία ΗΠΑ - ΕλλάδαςΣε δική της ανάρτηση, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μεταξύ άλλων έκανε λόγο για ένα ιστορικό νέο επίπεδο στις σχέσεις των ΗΠΑ και της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, έγραψε:
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα ανεβάζουν τη συνεργασία μας σε ένα ιστορικό νέο επίπεδο. Είχα την τιμή να συμμετάσχω σήμερα μαζί με τον Υπουργό Άμυνας @NikosDendias στην ανακοίνωση ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί με τη σπουδαία Πολιτεία της Φλόριντα μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας Πολιτειών @USNationalGuard. Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τις καλύτερες μάχιμες δυνάμεις στον κόσμο, έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Συγχαρητήρια, Ελλάδα και Φλόριντα! Το μέλλον είναι λαμπρό για ΗΠΑ και Ελλάδα».
The United States and Greece are bringing our partnership to a historic new level. I was honored to join Minister of Defense @NikosDendias today in announcing that Greece will be paired with the great State of Florida through the @USNationalGuard State Partnership Program. We are… pic.twitter.com/cubsY9fxBd— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) April 7, 2026
