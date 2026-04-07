Δένδιας και Γκιλφόιλ συζήτησαν για τη σύμπραξη της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Φλόριντα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Νίκος Δένδιας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκε την πρέσβη των ΗΠΑ στο υπουργείο, που έκανε λόγο για νέο ιστορικό επίπεδο στη συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας

Συνάντηση με την πρεσβευτή των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σήμερα Μεγάλη Τρίτη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στα social media, ο κ. Δένδιας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στο επίκεντρο τέθηκε η ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Συμφωνίας State Partnership Program, της σύμπραξης της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα».

«Ζήτησα», συνεχίζει ο υπουργός, «από την πρέσβη των ΗΠΑ να μεταφέρει τις ευχαριστίες μου στον υπουργό Πολέμου της Αμερικής, κ. Pete Hegseth, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δική της πολύτιμη συμβολή στην επίτευξη της συμφωνίας αυτής».

«Επιπλέον, συζητήσαμε για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ» καταλήγει ο κ. Δένδιας.

Γκιλφόιλ: Σε ιστορικό νέο επίπεδο η συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας

Σε δική της ανάρτηση, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μεταξύ άλλων έκανε λόγο για ένα ιστορικό νέο επίπεδο στις σχέσεις των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα ανεβάζουν τη συνεργασία μας σε ένα ιστορικό νέο επίπεδο. Είχα την τιμή να συμμετάσχω σήμερα μαζί με τον Υπουργό Άμυνας @NikosDendias στην ανακοίνωση ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί με τη σπουδαία Πολιτεία της Φλόριντα μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας Πολιτειών @USNationalGuard. Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τις καλύτερες μάχιμες δυνάμεις στον κόσμο, έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Συγχαρητήρια, Ελλάδα και Φλόριντα! Το μέλλον είναι λαμπρό για ΗΠΑ και Ελλάδα».


