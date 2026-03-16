ΠΑΣΟΚ: Εκπλήξεις στην ψηφοφορία για συνέδρους, μέτωπο κορυφαίων κατά Ανδρουλάκη παρά τον «αλγόριθμο»
Τι δείχνει το πρώτο σκανάρισμα των πάνω από 150.000 που ψήφισαν για συνέδρους του ΠΑΣΟΚ - Την Πέμπτη η πρώτη ομιλία Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή μετά τη διαγραφή του
Στο πολιτικό διακύβευμα του Συνεδρίου στρέφουν τώρα το βλέμμα τους κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμφανίστηκαν σε κοινό μέτωπο εναντίον της ηγεσίας του κόμματος για την απόφαση διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.
Απομένουν ελάχιστες πλέον μέρες μέχρι την τελική σύγκρουση στο Συνέδριο, που αρχίζει στις 27 Μαρτίου, όπου με δεδομένο το αριθμητικό προβάδισμα του Νίκου Ανδρουλάκη, κορυφαία στελέχη όπως ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και άλλοι θα επιχειρήσουν να αναδείξουν ως ισχυρή και πλειοψηφική στην κοινωνία την πρότασή τους για την υπέρβαση της πολύμηνης «ακούνητης βελόνας» του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις.
Η χθεσινή διαδικασία για την εκλογή των περίπου 3.800 συνέδρων λειτούργησε και ως βάση αναζήτησης νέων συμμαχιών στο πεδίο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης προς το Συνέδριο, παρότι η μονοσταυρία διευκόλυνε περισσότερο το αναμενόμενο προβάδισμα της προεδρικής πλευράς. Ωστόσο από τη συμμετοχή 150.000 και πλέον μελών στις κάλπες καταγράφηκαν «πρωτογενείς» εκπλήξεις και μια τάση ενίσχυσης των δυνάμεων που συσπειρώθηκαν εναντίον πρόσφατων βασικών επιλογών της ηγεσίας, όπως ήταν τα «φάλτσα» της διεύρυνσης, η διαγραφή του «πράσινου» αντιπροέδρου της Βουλής και η «ποινικοποίηση» της διαφορετικής άποψης, κάτι που υπογράμμισε μεταξύ άλλων με δήλωσή του ο Νίκος Παπανδρέου.
Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος έδωσαν μάχη στο πεδίο της εκλογής Συνέδρων και κατέγραψαν διακριτές δυνάμεις. Μάχη ενίσχυσης του δικτύου επαφών ανά την Ελλάδα έδωσε και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Μιχάλης Κατρίνης εξασφάλισε την εκλογή αρκετών συνέδρων με βάση επιρροής τη Δυτική Ελλάδα, ενώ και ο Παύλος Χρηστίδης που συμπλέει με την ηγετική πλευρά τέσταρε την εσωκομματική απήχησή του κυρίως στο Νότιο Τομέα της Αθήνας, όπου στις προσεχείς εκλογές θα κατέβει για πρώτη φορά η Άννα Διαμαντοπούλου.
Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες δεν είχε ανακοινωθεί το τελικό αποτέλεσμα ειδικά ως προς τη συμμετοχή, όμως στα επιτελεία της ηγεσίας και των κορυφαίων στελεχών είχαν ήδη συγκεντρωθεί τα ονόματα των υποψηφίων που θα αποτελέσουν το σώμα των Συνέδρων στην κορυφαία διαδικασία στο τέλος του Μάρτη.
Από το πρώτο «σκανάρισμα» φάνηκε ότι ο «αλγόριθμος» Ανδρουλάκη δεν απέτρεψε την ισχυρή παρουσία των άλλων τάσεων, αφού ειδικά στη μεγάλη αναμέτρηση της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Λάρισας και των άλλων μεγάλων αστικών κέντρων, υπήρξε ευρεία και «πολύχρωμη» συμμετοχή. Σε αυτές τις περιφέρειες σημειώθηκαν πολύωρες ουρές στις κάλπες, αφού η διαδικασία σε κάθε εκλογικό κέντρο γινόταν με ένα τάμπλετ- στο μεγάλο κέντρο στο Περιστέρι, όπου ψήφισε ο κ. Ανδρουλάκης είχε δύο. Σε άλλα, όπως στον Άγιο Δημήτριο και τη Νέα Φιλαδέλφεια οι συμμετέχοντες αναγκάστηκαν να περιμένουν για αρκετή ώρα στην ουρά- στο Παγκράτι η παράταση της ψηφοφορίας μέχρι τις 8 παρατάθηκε τουλάχιστον για μία ώρα ακόμη.
Η προσέλευση στην Αττική ήταν πράγματι, πολύ πάνω από την αναμενόμενη, γι’ αυτό και δημιουργήθηκαν για αρκετές ώρες ουρές στα εκλογικά κέντρα. Υπολογίζεται ότι στην Αττική προσήλθαν τουλάχιστον 70.000 μέλη, πολλά εκ των οποίων γράφτηκαν στο μητρώο λίγο πριν ψηφίσουν στο παραβάν. Εάν η συμμετοχή συνολικά «κλειδώσει» στις 150-155 χιλιάδες τότε θα έχει ψηφίσει το 50% των συμμετεχόντων στην διαδικασία για την εκλογή ηγεσίας το 2024 (είχαν ψηφίσει στον πρώτο γύρο 303.223 μέλη και φίλοι). Αυτό δείχνει ότι τη στιγμή της ακούνητης βελόνας και μετά από τα «φάλτσα» της διεύρυνσης, τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και το μέτωπο των κορυφαίων στελεχών απέναντι στην απόφαση της ηγεσίας, καταγράφεται αξιοσημείωτη κινητικότητα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ που ενδέχεται και να επηρεάσει τον χάρτη των συμμαχιών προς το Συνέδριο.
Η προεδρική πλευρά προσήλθε στις κάλπες φιλοδοξώντας ότι θα εξασφαλίσει στην όχθη της, το 60% των Συνέδρων και πλέον. Έμπειρα στελέχη τονίζουν ότι πράγματι η συμμετοχή ήταν μαζική και σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας, όπως στην Κρήτη, στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, καθώς γίνεται μια προσπάθεια από όλες τις πλευρές να αναπτύξουν ταχύτητα για τη συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων όχι μόνο για την αναμέτρηση του Συνεδρίου αλλά και για τη συστράτευση προς τις εκλογές, κάτι που ενδιαφέρει και τους νυν βουλευτές και όσους ετοιμάζονται να διεκδικήσουν βουλευτική έδρα.
Οι υποψήφιοι ήταν περίπου 6.000 και εκλέγονται (με μονοσταυρία) 4.000 στους οποίους θα προστεθούν και τα αριστίνδην μέλη- ο αριθμός τους ενδέχεται να ξεπεράσει τους 1000. Η καταμέτρηση όλων των σταυρών θα δείξει την κινητικότητα, τις μεγαλύτερες ή τις μικρότερες συσπειρώσεις γύρω από τους κορυφαίους και ως εκ τούτου το παζλ των συσχετισμών, με πρώτο «σταθμό» στο Συνέδριο. Αρκετά μέλη του ΠΑΣΟΚ απέφυγαν να θέσουν το προηγούμενο διάστημα υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο λόγω του οικονομικού κόστους για το ταξίδι και τη διαμονή στην Αθήνα τις ημέρες της διεξαγωγής του, από τις 27 μέχρι και τις 29 Μαρτίου.
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δεν ψήφισε στη χθεσινή διαδικασία, παρότι δεν έχει ζητήσει επισήμως ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος από την ΕΔΕΚΑΠ να διαγραφεί και από μέλος του κόμματος. Θα μπορούσε να ψηφίσει επομένως, όπως έκανε και ο Βαγγέλης Γιαννακούρας, ο πρώτος επιλαχών που θα τον διαδεχθεί στη βουλή, όταν αν και διαγραφείς «επέστρεψε» για να ψηφίσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στις εσωκομματικές κάλπες του 2024- μάλιστα το βράδυ της επανεκλογής του κ. Ανδρουλάκη έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη βρισκόταν ανάμεσα σε πολύ κόσμο και ο κ. Γιαννακούρας ο οποίος θα αναμετρηθεί στις εκλογές με τον «προεδρικό» επίσης, Κώστα Παπαγεωργίου, αλλά και άλλους υποψηφίους.
Η απόφαση Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα της Αρκαδίας στο κόμμα του, θα ενεργοποιηθεί αφού ψηφίσει την Τετάρτη το νέο πρόσωπο στη θέση της αντιπροεδρίας από το ΠΑΣΟΚ. Πληροφορίες λένε ότι μπορεί να είναι η Μιλένα Αποστολάκη που μαζί με την Ευαγγελία Λιακούλη έδωσαν μάχη στις Εξεταστικές Επιτροπές ή ο επίσης έμπειρος κοινοβουλευτικός από την Κοζάνη, Πάρις Κουκουλόπουλος. Μία ημέρα μετά, την Πέμπτη ο κ. Κωνσταντινόπουλος θα πάρει το λόγο στην Ολομέλεια και όπως επισημαίνουν οι καλά γνωρίζοντες δεν θα μιλήσει μόνο για τη μέχρι τώρα διαδρομή του ασκώντας τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα.
Τι έδειξε το πρώτο «σκανάρισμα»
Ο Οδυσσέας και η ομιλία την Πέμπτη στη ΒουλήΗ φράση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου «αν το ΠΑΣΟΚ είχε 20% δεν θα συζητάγαμε σήμερα για τον κ. Πελεγρίνη» ήταν από τις «αγαπημένες» στις συζητήσεις μελών που στεκόντουσαν χθες στην αναμονή για να ψηφίσουν τον υποψήφιο Σύνεδρο που είχαν ήδη επιλέξει. Είτε συμφωνούσαν, είτε διαφωνούσαν με την επισήμανση Κωνσταντινόπουλου, η κουβέντα όλων κατέληγε στην παραδοχή της «ακούνητης βελόνας» και στην ανάγκη η κινητοποίηση του ΠΑΣΟΚ να βγει έξω από τα «πράσινα» εκλογικά κέντρα. «Και στην εκλογή ηγεσίας τον Οκτώβριο του 2024 ήρθαμε πάλι κατά χιλιάδες στις κάλπες, αλλά μετά από ένα άλμα στα γκάλοπ γυρίσαμε πίσω», έλεγε χαρακτηριστικά μέλος του ΠΑΣΟΚ απαντώντας σε άλλο από την ίδια τοπική οργάνωση της Βόρειας Αθήνας.
