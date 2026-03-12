Ο Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

Τι έλεγε στην επίμαχη συνέντευξη ο Κωνσταντινόπουλος

Σας γνωρίζω, ότι ο Βουλευτής του Νομού Αρκαδίας, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.Με εκτίμησηΝικόλαος Ανδρουλάκης»Πηγές του ΠΑΣΟΚ υποστήριζαν ότι:«Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, χθες, για πολλοστή φορά επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη συζήτηση, που γινόταν στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το κράτος δικαίου και τη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη των υποκλοπών μετά την απόφαση-σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη μάχη, που έδωσε την προηγούμενη μέρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να αναδείξει τη συγκάλυψη, που επιχείρησε η κυβέρνηση με το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.αυτής της συνέντευξης ήταν ναεπί 20 λεπτά το κόμμα του και να προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, ώστε αντί να απολογείται η κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της να συζητάμε για τηντου ΠΑΣΟΚ.Εξάλλου, το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποίησε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους.Προ λίγων ημερώνυιοθετώντας πλήρως τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας με μόνο σκοπό να θολώσει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και να προσφέρει υπηρεσίες στην κυβέρνηση, λαμβάνοντας τα δημόσια συγχαρητήρια του κ. Γεωργιάδη.Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα αντί να επιχειρηματολογεί κατά της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, των αλλεπάλληλων σκανδάλων διαφθοράς που παράγει, της πρωτοφανούς απαξίωσης των θεσμών και του κράτους δικαίου, ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει μείνει εμμονικά στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας.Ο κόσμος της παράταξης, όμως, έχει γυρίσει πολλές σελίδες μπροστά και απαιτεί από όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να δίνουν ενωμένοι τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να επικοινωνούν τις θέσεις του Κινήματος όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τους τομείς πολιτικής του κόμματος.Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή απέναντι σε ένα αδίστακτο σύστημα εξουσίας είναι απαιτητικός, καθημερινός και πρέπει να δοθεί με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι την ημέρα των εθνικών εκλογών».Στην επίμαχη συνέντευξή του ο κ. Κωνσταντινόπουλος έλεγε: «Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ένας που είναι στο 13% (και ο άλλος στο 30%) μπορεί να κάνει την ανατροπή υπό αυτές τις προϋποθέσεις που είμαστε, περίπου ένα χρόνο πριν τις εκλογές; Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ και εάν δεν γίνουν σοβαρές αλλαγές σε πολλά επίπεδα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. Το ξέρουμε όλοι αυτό και με όποιο στέλεχος συζητήσετε του ΠΑΣΟΚ εκτός κάμερας θα σας αναφέρουν αυτά που λένε όλοι», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της βουλής.«Το ερώτημα και το ζήτημα που θέτω είναι το εξής: εάν έχουμε φοβερό πρόγραμμα, εάν έχουμε φοβερά στελέχη, εάν έχουμε τη χειρότερη Κυβέρνηση και είμαστε δεκαεπτά μονάδες πίσω, τότε πρέπει να δούμε πως θα αλλάξουμε την κατάσταση. Η συζήτηση σήμερα είναι πως θα βρούμε απαντήσεις για να μπορέσει να υπάρξει λύση και νέα δυναμική για να Κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Με βάση τις δημοσκοπήσεις και με το κλίμα που υπάρχει φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για εμάς και δεν το λέω μόνο εγώ αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος πριν από δεκαπέντε ημέρες είπε ότι πράγματι έχουμε μια υποχώρηση των δυνάμεών μας. Άρα είναι κατανοητό από όλους ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά στο ΠΑΣΟΚ».Εάν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 20% δεν θα μπαίναμε σε συζήτηση για τον Πελεγρίνη»Ο κ. Κωνσταντινόπουλος υπενθυμίζει ότι στις εσωκομματικές εκλογές είπε πολύ καθαρά την άποψή του – τάχθηκε ως γνωστόν, εναντίον της επανεκλογής Ανδρουλάκη- και σήμερα κρίνεται αν αυτή ήταν σωστή ή λάθος. Υπενθυμίζει επίσης μέσω της συνέντευξής του στο OPEN ότι «όλοι οι υποψήφιοι στις εσωκομματικές εκλογές πήραν 70% απέναντι στον κ. Ανδρουλάκη που πήρε 30% την πρώτη Κυριακή και στη δεύτερη κέρδισε και έγινε Πρόεδρος σε μια δημοκρατική διαδικασία αψεγάδιαστη». Και στη συνέχεια καλεί το σύνολο των υποψηφίων, δηλαδή τους κ.κ. Χάρη Δούκα, Παύλο Γερουλάνο, Μιχάλη Κατρίνης και τις κυρίες Άννα Διαμαντοπουλου και Νάντια Γιαννακοπούλου, να καθίσουν σε ένα τραπέζι με το Νίκο Ανδρουλάκη και να αναζητήσουν λύση για το πως θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ. Συμπληρώνει δε ότι είναι ο ίδιος ο πρόεδρος που πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, όπως είχε επισημάνει και πρόσφατα.Για τη διεύρυνση μετά και από τα τελευταία «φάλτσα» ο κ. Κωνσταντινόπουλος κάθε άλλο παρά αποφεύγει να μιλήσει με σαφήνεια: «Εάν το ΠΑΣΟΚ σήμερα ήταν στο 20% δεν θα μπαίναμε σε συζήτηση για τον κ. Πελεγρίνη ή τον κ. Κορακάκη αλλά μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί με αυτές τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει όλο αυτό το διάστημα να μπορέσει να ανταποκριθεί και να αυξήσει τα ποσοστά του. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι μαζί με εντιμότητα και καθαρότητα. Η διεύρυνση που συζητάμε μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα».Το καυστικό σχόλιο για τον «γιο ιερέα» Κώστα ΣκανδαλίδηΌσον αφορά στον Κώστα Σκανδαλίδη που έχει αναλάβει επικεφαλής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κωνσταντινόπουλος κάνει έμμεση αλλά σκληρή κριτική με δηκτικό ύφος.«Αγαπώ πολύ τον Κώστα Σκανδαλίδη, είναι και γιος ιερέα άρα μπορεί να χρησιμοποιεί την παραβολή του ασώτου υιού και να συγχωρεί τον κόσμο και γι’ αυτό κάνει αυτή την μεγάλη διεύρυνση», είπε.Τα βασικά σημεία της συνέντευξης του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου είναι τα εξής:Χρειάζονται μεγάλες αλλαγές σε πολλά επίπεδα για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να πάει καλά στις εκλογές.Αυτό που συμβαίνει στη χώρα έχει πολλά παράδοξα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν έγινε την πρώτη φορά Πρωθυπουργός είχε αξιωματική αντιπολίτευση στο 32%. Τη δεύτερη φορά που επανεξελέγη, η αξιωματική αντιπολίτευση ήταν στο 18% και σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση είναι στο 13%. Άρα υπάρχει ένα θέμα με την ίδια τη δημοκρατία, με τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και πρέπει κυρίως εμάς που είμαστε ένα κόμμα που πιστεύουμε ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε να το δούμε σοβαρά. Εάν πιστεύουμε ότι η ΝΔ είναι η χειρότερη κυβέρνηση που έχει περάσει από τη χώρα τα τελευταία χρόνια, εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε το καλύτερο πρόγραμμα, έχουμε τα καλύτερα στελέχη και είμαστε δεκαοχτώ μονάδες πίσω, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.Στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ είπα με πολύ καθαρό τρόπο την άποψή μου. Σήμερα κρίνομαι, εάν αυτά που έλεγα τότε ήταν λάθος ή σωστά. Κατά την άποψή μου ήταν σωστά αυτά που έλεγα.Αυτή τη στιγμή έχουμε εκλεγμένο δημοκρατικά Πρόεδρο και όπως είχα πει πριν λίγο καιρό ο μόνος που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία είναι μόνο ο ίδιος ο Πρόεδρος. Σήμερα υπάρχει μια άλλη ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Οι προηγούμενες εκλογές με βάση τους υποψηφίους έφτιαξαν μια νέα ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επαναξιολογήσουν μαζί με τον Πρόεδρο την κατάσταση για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι φταίει που είμαστε δεκαπέντε μονάδες μακριά από τη ΝΔ.Το ζητούμενο σήμερα είναι το εξής; Θα πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου το δεύτερο κόμμα θα είναι δεκαεπτά μονάδες πίσω από το πρώτο. Ποιο είναι το δίλημμα που θα βάλουμε έχοντας αυτή τη διαφορά; Επειδή αυτά τα ζητούμενα θα τα βρούμε μπροστά μας και έχουμε μπροστά μας το Συνέδριο πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα για να μπορέσουμε να είμαστε πρώτοι.Όλοι οι υποψήφιοι στις εσωκομματικές εκλογές πήραν 70% απέναντι στον κ. Ανδρουλάκη που πήρε 30% την πρώτη Κυριακή και στη δεύτερη κέρδισε και έγινε Πρόεδρος σε μια δημοκρατική διαδικασία αψεγάδιαστη. Πρέπει όμως αυτοί οι υποψήφιοι ως ηγεσία του ΠΑΣΟΚ που τους ψήφισε ο κόσμος να κάτσουν μαζί με τον Πρόεδρο και να βρουν ποια είναι η λύση για να κερδίσουμε.Επειδή είμαι μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στέλνω συνέχεια στον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χωρίς να χρειάζεται να το μάθει ο κόσμος και πολλές φορές γράφω τις απόψεις μου σε διάφορα πράγματα, για τις συνεργασίες μας και άλλα.Θεωρώ ότι έχουν προτεραιότητα να αναλάβουν πρωτοβουλία, για να πάει καλύτερα το ΠΑΣΟΚ, τα πρόσωπα που είχαν κατέβει υποψήφιοι στον κόσμο και έχουν ένα άλλο κύρος πολιτικό. Αυτοί έχουν την προτεραιότητα καθώς συμμετέχουν στα όργανα του κόμματος και να κάνουν όσα πρέπει για να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ.Το ερώτημα και το ζήτημα που θέτω είναι το εξής: εάν έχουμε φοβερό πρόγραμμα, εάν έχουμε φοβερά στελέχη, εάν έχουμε τη χειρότερη Κυβέρνηση και είμαστε δεκαεπτά μονάδες πίσω τότε πρέπει να δούμε πως θα αλλάξουμε την κατάσταση. Η συζήτηση σήμερα είναι πως θα βρούμε απαντήσεις για να μπορέσει να υπάρξει λύση και νέα δυναμική για να Κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ.Με βάση τις δημοσκοπήσεις και με το κλίμα που υπάρχει φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για εμάς και δεν το λέω μόνο εγώ αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος πριν από δεκαπέντε ημέρες είπε ότι πράγματι έχουμε μια υποχώρηση των δυνάμεών μας. Άρα είναι κατανοητό από όλους ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά στο ΠΑΣΟΚ.Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε τις αναγκαίες αλλαγές μέσα από ένα πλαίσιο διαλόγου για να μπορέσουμε να έχουμε τύχη στις εκλογές. Είναι άδικο για τη χώρα και για το ΠΑΣΟΚ να πάει σε μια εκλογική διαδικασία και να είναι δεκαπέντε μονάδες πίσω από τον πρώτο, εμείς θέλουμε να πάμε και να κερδίσουμε, αλλά τα αποτελέσματα δεν το δείχνουν.Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ένας που είναι στο 13 % (και ο άλλος στο 30%) μπορεί να κάνει την ανατροπή υπό αυτές τις προϋποθέσεις που είμαστε περίπου ένα χρόνο πριν τις εκλογές;Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ και εάν δεν γίνουν σοβαρές αλλαγές σε πολλά επίπεδα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. Το ξέρουμε όλοι αυτό και με όποιο στέλεχος συζητήσετε του ΠΑΣΟΚ εκτός κάμερας θα σας αναφέρουν αυτά που λένε όλοι.Έχω καταγράψει πολλές επιστολές στον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με αναλυτικά θέματα με τις προτάσεις, τις απόψεις και τις διαφωνίες μου, από τη φορολόγηση των Τραπεζών μέχρι και πρόσφατα που προσπαθούμε να φτιάξουμε μια τροπολογία για τα καφενεία στα μικρά χωριά για να δώσουμε ζωή στην επαρχία.-Για τη διεύρυνση: Δεν είναι βασικό ζητούμενο για μένα η παρούσα διεύρυνση. Εάν το θέμα των διευρύνσεων έφερνε κάποιο αποτέλεσμα, να το συζητάγαμε. Εμείς έχουμε πάρει ήδη δύο βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους έχουμε ενσωματώσει στην Κοινοβουλευτική μας ομάδα και σε αυτό έχω άποψη και το έχω καταθέσει. Εγώ διαφωνώ με τις μεταγραφές. Το ΠΑΣΟΚ είχε μια σωστή άποψη και την είχε το προηγούμενο διάστημα και με τον κ. Ανδρουλάκη που έλεγε ότι για να πάρω έναν βουλευτή δεν θα το ενσωματώσω στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, θα τον κατεβάσω στις εκλογές όπως έκανε με την κυρία Αδάμου και εάν εκλεγεί θα είναι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Θεωρώ ότι αυτό είχε ηθική και πολιτική βάση και έτσι δεν γινόμασταν το ίδιο με αυτό που κάνουν τα άλλα κόμματα.Εάν το ΠΑΣΟΚ σήμερα ήταν στο 20% δεν θα μπαίναμε σε συζήτηση για τον κ. Πελεγρίνη ή τον κ. Κορακάκη αλλά μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί με αυτές τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει όλο αυτό το διάστημα να μπορέσει να ανταποκριθεί και να αυξήσει τα ποσοστά του. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι μαζί με εντιμότητα και καθαρότητα. Η διεύρυνση που συζητάμε μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.-Αγαπώ πολύ τον Κώστα Σκανδαλίδη, είναι και γιος ιερέα άρα μπορεί να χρησιμοποιεί την παραβολή του ασώτου υιού και να συγχωρεί τον κόσμο και γι’ αυτό κάνει αυτή την μεγάλη διεύρυνση.-Αν με φωνάξει κάποια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης θα του πω αυτά που του έλεγα πάντα με καθαρό τρόπο, χωρίς φόβο, δεν έχω καμία φιλοδοξία. Οφείλω πολλά στην παράταξή μου και στο ΠΑΣΟΚ. Το ότι είμαι εδώ μαζί σας το θεωρώ πολύ τιμητικό για μένα. Τιμώ τον κόσμο της Αρκαδίας.-Όλοι οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές υποσχέθηκαν στο σώμα ότι θα κερδίσουν τον κ. Μητσοτάκη. Το θέμα σήμερα είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας αλλά να μην φτάσουμε στο 15% γιατί μετά θα αξιολογηθούμε όλοι από την παράταξη.