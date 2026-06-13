Νέος συναγερμός για τα δημόσια έργα: Αυξήσεις έως 35% στα υλικά, ανησυχία για πληθωρισμό και καύσιμα
Νέος συναγερμός για τα δημόσια έργα: Αυξήσεις έως 35% στα υλικά, ανησυχία για πληθωρισμό και καύσιμα
Οι εργοληπτικές οργανώσεις που εκπροσωπούν εταιρείες με έργα άνω των 18 δισ. ευρώ ζητούν αναθεώρηση των δημοσίων συμβάσεων, επικαλούμενες συνθήκες ανωτέρας βίας- Το top 5 των ανατιμήσεων
Την αναθεώρηση των δημοσίων συμβάσεων και την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από το νέο κύμα ανατιμήσεων ζητούν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας, επικαλούμενες συνθήκες ανωτέρας βίας που, όπως υποστηρίζουν, έχουν διαμορφωθεί κατά την εκτέλεση των έργων.
Με κοινή επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα οι οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ, που εκπροσωπούν το σύνολο του εργοληπτικού κλάδου – από τις μικρές και μεσαίες τεχνικές επιχειρήσεις έως τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες 7ης τάξης – και υλοποιούν έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 18 δισ. ευρώ, προειδοποιούν ότι οι συνεχιζόμενες αυξήσεις σε υλικά, καύσιμα και ενέργεια απειλούν την οικονομική ισορροπία των συμβάσεων και θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή εκτέλεση κρίσιμων έργων υποδομής που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
Η νέα άνοδος του κόστους κατασκευής, με αιχμή την ενέργεια, τα καύσιμα και τα μεταλλικά προϊόντα, επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες του τεχνικού κόσμου για τη βιωσιμότητα των δημόσιων έργων. Σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα καλείται να υλοποιήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα υποδομών και να απορροφήσει σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, οι συνεχείς ανατιμήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Την εικόνα αυτή επιβεβαιώνουν και τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε τον Απρίλιο του 2026 κατά 4,1% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 3,3% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης σημείωσε άνοδο 1% σε σχέση με τον Μάρτιο.
Πίσω από τον γενικό μέσο όρο καταγράφονται πολύ ισχυρότερες ανατιμήσεις σε κρίσιμες κατηγορίες υλικών και ενεργειακών προϊόντων. Το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση, φθάνοντας το 26% σε ετήσια βάση, ενώ ακολούθησε η ηλεκτρική ενέργεια με άνοδο 13,9%. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στους χάλκινους αγωγούς (+9%), στα τούβλα (+7,5%) και στα κουφώματα αλουμινίου (+5,5%).
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Με κοινή επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα οι οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ, που εκπροσωπούν το σύνολο του εργοληπτικού κλάδου – από τις μικρές και μεσαίες τεχνικές επιχειρήσεις έως τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες 7ης τάξης – και υλοποιούν έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 18 δισ. ευρώ, προειδοποιούν ότι οι συνεχιζόμενες αυξήσεις σε υλικά, καύσιμα και ενέργεια απειλούν την οικονομική ισορροπία των συμβάσεων και θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή εκτέλεση κρίσιμων έργων υποδομής που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
Η νέα άνοδος του κόστους κατασκευής, με αιχμή την ενέργεια, τα καύσιμα και τα μεταλλικά προϊόντα, επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες του τεχνικού κόσμου για τη βιωσιμότητα των δημόσιων έργων. Σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα καλείται να υλοποιήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα υποδομών και να απορροφήσει σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, οι συνεχείς ανατιμήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Παίρνουν «φωτιά» οι τιμές
Την εικόνα αυτή επιβεβαιώνουν και τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε τον Απρίλιο του 2026 κατά 4,1% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 3,3% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης σημείωσε άνοδο 1% σε σχέση με τον Μάρτιο.
Πίσω από τον γενικό μέσο όρο καταγράφονται πολύ ισχυρότερες ανατιμήσεις σε κρίσιμες κατηγορίες υλικών και ενεργειακών προϊόντων. Το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση, φθάνοντας το 26% σε ετήσια βάση, ενώ ακολούθησε η ηλεκτρική ενέργεια με άνοδο 13,9%. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στους χάλκινους αγωγούς (+9%), στα τούβλα (+7,5%) και στα κουφώματα αλουμινίου (+5,5%).
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