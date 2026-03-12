Το παρασκήνιο της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - Η σκοπιμότητα Ανδρουλάκη και η υψηλού ρίσκου κίνηση
Το παρασκήνιο της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - Η σκοπιμότητα Ανδρουλάκη και η υψηλού ρίσκου κίνηση
Νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ λίγο πριν το Συνέδριο - Προβληματισμός στους κορυφαίους, τι φοβήθηκε ο Ανδρουλάκης και διέγραψε τον βουλευτή Αρκαδίας
Αιφνιδίασε τους πάντες στο ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης καθώς προχώρησε στη διαγραφή του αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Ακόμη και τον... ίδιο τον κ. Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος πληροφορήθηκε την διαγραφή του από το protothema.gr.
Σε μια κίνηση εξαιρετικά υψηλού ρίσκου, αλλά με προφανή σκοπιμότητα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να υιοθετήσει τη σκληρή γραμμή, προχωρώντας στη διαγραφή του άλλοτε πιο στενού του συνεργάτη Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.
«Είναι σαφές ότι ο λόγος που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ για την... κριτική στον Σάντσεθ είναι προφανώς προσχηματικός αν όχι αστείος» σχολίασαν έμπειρα στελέχη του κόμματος.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο πραγματικός αποδέκτης της κίνησης αυτής είναι οι επίδοξοι αμφισβητίες του τα πρωτοκλασάτα στελέχη, ενώ δευτερευόντως στόχευε και στο να «φανατίσει» τους ανδρουλακικούς ενόψει συνεδρίου.
Ωστόσο οι περισσότεροι συμφωνούν ότι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι «στρωμένο» για καθαρή νίκη Ανδρουλάκη (άνω του 60-65%) ως εκ τούτου, μια επίδειξη πυγμής όχι μόνο δεν είχε νόημα αλλά εγκυμονεί και ρίσκο. «Όταν διαγράφει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο που στο κάτω κάτω της γραφής δεν είπε και κάτι φοβερό, τότε τι έπρεπε να κάνει με Δούκα ή με Διαμαντοπούλου ή με Γερουλάνο;» έλεγε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. «Διατρέχει τον κίνδυνο να ερμηνευτεί ότι θέλει να πάει σε ένα σε κόμμα ΙΧ» προσέθετε βουλευτής ενώ άλλος βρήκε αστεία τη δικαιολογία διαγραφής Κωνσταντινόπουλου επειδή έκανε... κριτική στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ! «Του τη φύλαγε, είναι προφανές, αλλά το να μετατρέπει τον Οδυσσέα σε βασικό του αντίπαλο, είναι αν μη τι άλλο πρωτοφανές».
Κατά καιρούς ασκούσε κριτική με προσεκτικό τρόπο, ωστόσο κανείς δεν περίμενε αυτή την κίνηση. Το ζητούμενο είναι πλέον πώς θα αντιδράσουν οι κορυφαίοι. Κατά πληροφορίες του protothema.gr η Άννα Διαμαντοπούλου δεν προτίθεται να κάνει κάποιο δημόσιο σχόλιο προσώρας, ενώ οι Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος μελετούν τον χρόνο αντίδρασης. «Ο Ανδρουλάκης επιδιώκει τη σύγκρουση για να συσπειρώσει τους δικούς του και ψάχνει ίσως αφορμή για να απαλλαγεί από ενοχλητικές φωνές» έλεγε έμπειρο στέλεχος που στήριξε Δούκα στις εκλογές και προσέθετε: «Επιλέγεις το γήπεδο που θα δώσεις τη μάχη, δεν την δίνεις όπου θέλει ο αντίπαλος».
Σε μια κίνηση εξαιρετικά υψηλού ρίσκου, αλλά με προφανή σκοπιμότητα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να υιοθετήσει τη σκληρή γραμμή, προχωρώντας στη διαγραφή του άλλοτε πιο στενού του συνεργάτη Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.
«Είναι σαφές ότι ο λόγος που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ για την... κριτική στον Σάντσεθ είναι προφανώς προσχηματικός αν όχι αστείος» σχολίασαν έμπειρα στελέχη του κόμματος.
Κωνσταντινόπουλος: Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίαςΟ ίδιος ο διαγραφείς βουλευτής, σε δήλωσή του ανέφερε: «Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο πραγματικός αποδέκτης της κίνησης αυτής είναι οι επίδοξοι αμφισβητίες του τα πρωτοκλασάτα στελέχη, ενώ δευτερευόντως στόχευε και στο να «φανατίσει» τους ανδρουλακικούς ενόψει συνεδρίου.
Τι ήθελε να προλάβει ο Ανδρουλάκης ενόψει συνεδρίουΌπως λένε έμπειροι κομματικοί, φαίνεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης διαπίστωσε ότι θα έχει απέναντί του ένα μπλοκ που είχε στηθεί από τους πάντες - πλην Άννας Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη - και επιχείρησε να το «πλήξει» πριν μπει «μπουρλότο» στο Συνέδριο. Είναι σαφές επίσης ότι ο Ν. Ανδρουλάκης άκουγε σκληρή κριτική για τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ, για την ανύπαρκτη κομματική λειτουργία αλλά και τη στρατηγική που ακολουθεί.
Ωστόσο οι περισσότεροι συμφωνούν ότι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι «στρωμένο» για καθαρή νίκη Ανδρουλάκη (άνω του 60-65%) ως εκ τούτου, μια επίδειξη πυγμής όχι μόνο δεν είχε νόημα αλλά εγκυμονεί και ρίσκο. «Όταν διαγράφει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο που στο κάτω κάτω της γραφής δεν είπε και κάτι φοβερό, τότε τι έπρεπε να κάνει με Δούκα ή με Διαμαντοπούλου ή με Γερουλάνο;» έλεγε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. «Διατρέχει τον κίνδυνο να ερμηνευτεί ότι θέλει να πάει σε ένα σε κόμμα ΙΧ» προσέθετε βουλευτής ενώ άλλος βρήκε αστεία τη δικαιολογία διαγραφής Κωνσταντινόπουλου επειδή έκανε... κριτική στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ! «Του τη φύλαγε, είναι προφανές, αλλά το να μετατρέπει τον Οδυσσέα σε βασικό του αντίπαλο, είναι αν μη τι άλλο πρωτοφανές».
Η αρχή της κόντρας Κωνσταντινόπουλου-ΑνδρουλάκηΚορυφαία στελέχη που μίλησαν στο protothema.gr δήλωναν απολύτως έκπληκτοι από την εξέλιξη. Γνώριζαν βέβαια ότι οι σχέσεις Ανδρουλάκη-Κωνσταντινόπουλου είχαν διαρραγεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Παρότι ο βουλευτής Αρκαδίας ήταν ο πιο κοντινός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη και συνετέλεσε στην εκλογή του ως προέδρου του ΠΑΣΟΚ, οι δύο άνδρες σύντομα τα έσπασαν. Μία από τις αφορμές, λένε οι γνωρίζοντες, είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές είχε κατεβάσει συνυποψήφιο του Κωνσταντινόπουλου στην Αρκαδία τον γιατρό και περιφερειακό σύμβουλο της παράταξης του Πέτρου Τατούλη, Βαγγέλη Γιαννακούρα. Αυτό θεωρήθηκε από τον κ. Κωνσταντινόπουλο ως «αιτία πολέμου». Παρά την αντίδρασή του, ο Ανδρουλάκης τελικώς μετά από μήνες ανακοίνωσε τα ψηφοδέλτια συμπεριλαμβάνοντας τον κ. Γιαννακούρα. Ο Οδ. Κωνσταντινόπουλος επέλεξε να απαντήσει στην κάλπη - και τα κατάφερε: Επανεξελέγη βουλευτής Αρκαδίας αφήνοντας εκτός τον ανθυποψήφιό του. Έκτοτε οι σχέσεις τους έγιναν εχθρικές, ενώ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στήριξε τον Χάρη Δούκα για τις εσωκομματικές εκλογές.
Κατά καιρούς ασκούσε κριτική με προσεκτικό τρόπο, ωστόσο κανείς δεν περίμενε αυτή την κίνηση. Το ζητούμενο είναι πλέον πώς θα αντιδράσουν οι κορυφαίοι. Κατά πληροφορίες του protothema.gr η Άννα Διαμαντοπούλου δεν προτίθεται να κάνει κάποιο δημόσιο σχόλιο προσώρας, ενώ οι Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος μελετούν τον χρόνο αντίδρασης. «Ο Ανδρουλάκης επιδιώκει τη σύγκρουση για να συσπειρώσει τους δικούς του και ψάχνει ίσως αφορμή για να απαλλαγεί από ενοχλητικές φωνές» έλεγε έμπειρο στέλεχος που στήριξε Δούκα στις εκλογές και προσέθετε: «Επιλέγεις το γήπεδο που θα δώσεις τη μάχη, δεν την δίνεις όπου θέλει ο αντίπαλος».
Πώς θα αντιδράσουν οι κορυφαίοι του ΠΑΣΟΚ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα