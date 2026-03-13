Ο Γιαννακούρας παίρνει την έδρα Κωνσταντινόπουλου στην Αρκαδία, αλλά... έπρεπε να τον ξαναπάρουν στο ΠΑΣΟΚ γιατί τον είχαν διαγράψει!

Ο διαγραφείς παραδίδει και ο μετανοούντας αναλαμβάνει!

Για τους λόγους αυτούς, η ΕΔΕΚΑΠ, κατόπιν της σημερινής της συνεδρίασης, αποφασίζει τη διαγραφή του Βαγγέλη Γιαννακούρα από μέλος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, επισημαίνοντας ότι πρακτικές και συμπεριφορές που πλήττουν τη σφαίρα των ηθικών και αξιακών κανόνων μας δεν εκφράζουν το Κίνημά μας, δε γίνονται αποδεκτές και είναι καταδικαστέες.Την ίδια ώρα, σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Κουτσούλης, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου περιφέρειας Πελοποννήσου του ΠΑΣΟΚ και στήριξε Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές, καταφέρεται εναντίον πρακτικών όπως του κ. Γιαννακούρα και μιλά θετικά για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, για τον οποίο λέει ότι τον στήριξε εξαρχής και μέχρι τελευταίας στιγμής. «Αν είχαμε έναν Οδυσσέα σε κάθε περιφερειακή ενότητα Πελοποννήσου το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό» λέει χαρακτηριστικά εν αντιθέσει με άλλους που «είχαν εξαφανιστεί». Σημειώνει επίσης ότι τα χρόνια που το ΠΑΣΟΚ ψυχορραγούσε στο 4,9% η υποψηφιότητα Κωνσταντινόπουλου πιθανόν απέτρεψε να πάρουν έδρα οι φιλοναζί της Χρυσής Αυγής, όπως συνέβη σε Αργολίδα και Λακωνία. Ο κ. Κουτσούλης τονίζει ακόμη ότι η κίνηση Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα δίδαξε πολιτικό ήθος κάτι σπάνιο γιατί «ο μισθός γλυκύς και η εξουσία γλυκυτάτη». Διαμηνύει δε ότι όσοι επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της διεύρυνσης, ανάμεσά τους και αυτοδιοικητικοί που στήριξαν συντηρητικές έως και ακροδεξιές επιλογές, («φωτογραφίζοντας» τον κ. Γιαννακούρα οφείλουν να στηρίζουν τις επιλογές του κόμματος, όπως επιτάσσει το καταστατικό. « Η Αρκαδία σήμερα έχει την... τύχη, ένας διαγραμμένος να φεύγει και ένα διαγραμμένος - πλην μετανοούντας - να έρχεται. Εύχομαι καλή θητεία στον κ. Γιαννακούρα και να αγωνιστεί για το καλό τον Αρκάδων» καταλήγει ο κ. Κουτσούλης.Δείτε το βίντεο: