Ο Γιαννακούρας παίρνει την έδρα Κωνσταντινόπουλου στην Αρκαδία, αλλά... έπρεπε να τον ξαναπάρουν στο ΠΑΣΟΚ γιατί τον είχαν διαγράψει!
Η υποψηφιότητα Γιαννακούρα το 2023 ήταν η αφορμή ή η αιτία να ξεσπάσει έντονη αντιπαράθεση, που οδήγησε στη ρήξη των σχέσεων Κωνσταντινόπουλου - Ανδρουλάκη
Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας θα καταλάβει την έδρα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην Αρκαδία για το ΠΑΣΟΚ ως πρώτος επιλαχών, καθώς είχε έρθει δεύτερος στο ψηφοδέλτιο.
Ωστόσο, υπάρχει ένα παράδοξο: Ως γνωστόν ο κ. Γιαννακούρας έχει διαγραφεί το 2023 από μέλος του κόμματος. Από τη Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι είναι ήδη μέλος, ως εκ τούτου θα είναι και υποψήφιος σύνεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με το οργανωτικό,
εγγράφηκε στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 2024, μια διαδικασία που ήταν ανοιχτή σε εγγραφή φίλων και μελών. Σύμφωνα μάλιστα με το γραφείο του ίδιου του κ. Γιαννακούρα, είναι μέλος του τομέα αυτοδιοίκησης, υπεύθυνος για το νομό Αρκαδίας.
Εδώ πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι αυτό αφορά μόνο την ηθική/πολιτική διάσταση του ζητήματος. Την έδρα κάθε παραιτηθέντος βουλευτή παίρνει ο επιλαχών ή η επιλαχούσα, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, ανεξαρτήτως του τι προβλέπει το καταστατικό κάθε κόμματος το οποίο είναι εσωτερικός κανονισμός. Εν προκειμένω, μόνο εάν ο κ. Γιαννακούρας δήλωνε ότι δεν θέλει να παραλάβει την έδρα, θα πηγαίναμε στον τρίτο επιλαχόντα Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ.
Σημειώνεται ότι η υποψηφιότητα του κ. Γιαννακούρα το 2023, ήταν η αφορμή ή η αιτία να ξεσπάσει έντονη αντιπαράθεση που οδήγησε στη ρήξη των σχέσεων Κωνσταντινόπουλου - Ανδρουλάκη. Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος είχε διαμαρτυρηθεί έντονα για το γεγονός ότι ο κ. Γιαννακούρας που μπήκε «σφήνα» στο ψηφοδέλτιο, όχι μόνο δεν στήριξε στην περιφέρεια Πελοποννήσου τον επίσημο υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κουτσούλη, αλλά την παράταξη του Πέτρου Τατούλη του οποίου μάλιστα διετέλεσε περιφερειακός σύμβουλος. Δημιουργήθηκε σάλος, ο κ. Γιαννακούρας αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του περιφερειακού συμβούλου και με δημόσια προσωπική του δήλωση δεσμεύτηκε να «ακολουθήσει κάθε επιλογή του Προέδρου και της παράταξης σε κεντρικό ή αυτοδιοικητικό επίπεδο». Μια δέσμευση την οποία επανέλαβε ρητά και κατά στην διευρυμένη συνεδρίαση στελεχών του ΠΑΣΟΚ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Κατόπιν αυτών, ο κ. Ανδρουλάκης τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο στις εκλογές του Μαΐου 2023, ωστόσο την έδρα την πήρε ο Κωνσταντινόπουλος.
Παρά ταύτα, μετά τις εθνικές εκλογές ο κ. Γιαννακούρας έσπευσε να ανακοινώσει ξανά την υποψηφιότητά του με την παράταξη Τατούλη! Κατόπιν αυτού, παραπέμφθηκε στην ΕΔΕΚΑΠ η οποία στις 6 Σεπτεμβρίου 2023 τον διέγραψε από μέλος του ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «πρακτικές και συμπεριφορές που πλήττουν τη σφαίρα των ηθικών και αξιακών κανόνων μας δεν εκφράζουν το Κίνημά μας, δε γίνονται αποδεκτές και είναι καταδικαστέες».
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ του 2023 με την οποία διέγραψε τον Β. Γιαννακούρα
Το Κίνημά μας συγκρότησε τα ψηφοδέλτιά του για τις εθνικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου επί τη βάσει των αρχών της 3ης του Σεπτέμβρη, και με όραμα ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.
Ειδικά στο Νομό Αρκαδίας, μεταξύ των υποψηφίων συμπεριελήφθη και ο κ. Γιαννακούρας, ο οποίος μάλιστα σε δημόσια δήλωσή του που ανήρτησε και στην προσωπική του σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , κατόπιν της παραίτησής του από τη θέση του περιφερειακού συμβούλου με την παράταξη Τατούλη, δεσμεύτηκε ότι θα ακολουθήσει κάθε επιλογή του Προέδρου και της παράταξης σε κεντρικό ή αυτοδιοικητικό επίπεδο.
Τη δέσμευσή του, μάλιστα, αυτή επανέλαβε ρητά και κατά την πρόσφατη διευρυμένη συνεδρίαση στελεχών μας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Παρ’ όλα αυτά,ο κ. Γιαννακούρας πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσε την εκ νέου υποψηφιότητά του με την παράταξη Τατούλη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ‘’ξεχνώντας’’ προφανώς τις δεσμεύσεις του έναντι του κόμματος.
Είναι προφανές ότι οι πρακτικές αυτές υπηρετούν προσωπικές επιλογές , δεν έχουν καμία θέση στο Κίνημά μας, είναι αντιδεοντολογικές και δε συνάδουν με την ιδιότητα του μέλους μας.
Ο διαγραφείς παραδίδει και ο μετανοούντας αναλαμβάνει!Την ίδια ώρα, σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Κουτσούλης, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου περιφέρειας Πελοποννήσου του ΠΑΣΟΚ και στήριξε Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές, καταφέρεται εναντίον πρακτικών όπως του κ. Γιαννακούρα και μιλά θετικά για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, για τον οποίο λέει ότι τον στήριξε εξαρχής και μέχρι τελευταίας στιγμής. «Αν είχαμε έναν Οδυσσέα σε κάθε περιφερειακή ενότητα Πελοποννήσου το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό» λέει χαρακτηριστικά εν αντιθέσει με άλλους που «είχαν εξαφανιστεί». Σημειώνει επίσης ότι τα χρόνια που το ΠΑΣΟΚ ψυχορραγούσε στο 4,9% η υποψηφιότητα Κωνσταντινόπουλου πιθανόν απέτρεψε να πάρουν έδρα οι φιλοναζί της Χρυσής Αυγής, όπως συνέβη σε Αργολίδα και Λακωνία. Ο κ. Κουτσούλης τονίζει ακόμη ότι η κίνηση Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα δίδαξε πολιτικό ήθος κάτι σπάνιο γιατί «ο μισθός γλυκύς και η εξουσία γλυκυτάτη». Διαμηνύει δε ότι όσοι επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της διεύρυνσης, ανάμεσά τους και αυτοδιοικητικοί που στήριξαν συντηρητικές έως και ακροδεξιές επιλογές, («φωτογραφίζοντας» τον κ. Γιαννακούρα οφείλουν να στηρίζουν τις επιλογές του κόμματος, όπως επιτάσσει το καταστατικό. « Η Αρκαδία σήμερα έχει την... τύχη, ένας διαγραμμένος να φεύγει και ένα διαγραμμένος - πλην μετανοούντας - να έρχεται. Εύχομαι καλή θητεία στον κ. Γιαννακούρα και να αγωνιστεί για το καλό τον Αρκάδων» καταλήγει ο κ. Κουτσούλης.
