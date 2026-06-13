Η ευρωπαϊκή επιστροφή του Dodge Charger

Οι πρόσφατες εξελίξεις στον Όμιλο Stellantis και η επαναχάραξη νέου επιχειρηματικού σχεδίου, επαναφέρει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο έναν αμερικανικό τετράτροχο θρύλο, το Dodge Charger, το οποίο καθόρισε την κατηγορία «muscle car».





Κλείσιμο

.





.











Εφέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από την παρουσίαση της πρώτης γενιάς τού μοντέλου. Για να τιμήσουν το γεγονός, οι άνθρωποι της Stellantis, στην οποία ανήκει η Dodge, αποφάσισαν να το διαθέσουν και στην ευρωπαϊκή αγορά.Η όγδοη γενιά τού Charger παρουσιάστηκε στα τέλη του 2024. Βασίζεται στην πλατφόρμα «STLA Large» και είναι το πρώτο μοντέλο του Ομίλου στο οποίο χρησιμοποιήθηκε αυτή. Αρχικά, τα σχέδια των ανθρώπων της εταιρείας ήταν να είναι αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικό. Ωστόσο, οι αντιδράσεις και η μειωμένη ζήτηση τους ανάγκασαν να αναθεωρούσουν αυτή την απόφασή τους.Έτσι, επιτάχυναν την παραγωγή των νέων εκδόσεων του Charger οι οποίες χρησιμοποιούν τον 6κύλινδρο σε σειρά, διπλά υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα «Hurricane» των 3,0 λίτρων, που αποδίδει είτε 425 ίππους, είτε 558 ίππους, στις εκδόσεις Sixpack R/T και Scat Pack αντίστοιχαΠέραν αυτών, θα πωλείται και η αμιγώς ηλεκτροκίνητη έκδοσή του, σε δύο εκδοχές αναφορικά με τη μέγιστη ισχύ με 543 ίππους, ή με 679 ίππουςΠαράλληλα, φήμες αναφέρουν ότι στον Όμιλο Stellantis εξετάζουν την επαναφορά του Charger SRT Hellcat, το οποίο θα έχει τον υπερτροφοδοτούμενο V8 μοτέρ των 6,2 λίτρων που αποδίδει 788 ίππους και αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και στα μελλοντικά Ram 1500 TRX και Rumble Bee SRTΌλες οι εκδόσεις του νέου Dodge Charger θα διαθέτουν στάνταρ σύστημα τετρακίνησης (AWD) και θα είναι διαθέσιμες τόσο με δίθυρο coupé αμάξωμα όσο και με τετράθυρο.Ο Φάμπιο Κατόνε, επικεφαλής της Dodge Ευρώπης, δήλωσε σχετικά: «Η επιστροφή του Charger στην Ευρώπη αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την εταιρεία. Σηματοδοτεί την επαναφορά ενός αυθεντικού αμερικανικού ονόματος σε πελάτες που εκτιμούν τον χαρακτήρα και την αυθεντικότητα. Το Charger ανέκαθεν ξεχώριζε από το πλήθος και αυτή ακριβώς η φιλοσοφία καθορίζει την επιστροφή του».