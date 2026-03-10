Δούκας: Φύρδην μίγδην η διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ, φαίνεται σαν να παίρνουμε στελέχη από το τσουβάλι, φτάσαμε στο σημείο να ανακοινώνουμε Πελεγρίνη

Άλλο ένα στέλεχος άσκησε κριτική στη διαδικασία διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - «Δ εν μπορεί άνθρωποι που έβρισαν το ΠΑΣΟΚ να επιστρέφουν, δεν μπορεί να έχουμε περιφερόμενους που έχουν γυρίσει όλα τα κόμματα να βρίσκουν αγκαλιά στο ΠΑΣΟΚ» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων