Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Η διπλωματία μας και οι Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δείτε τον διάλογο που έγινε μπροστά στις κάμερες - Η συνάντηση διήρκησε 40 λεπτά και διεξήχθη σε καλό κλίμα
Συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη προκειμένου να τον ενημερώσει για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή και την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου είχε για περίπου 40 λεπτά το μεσημέρι της Τρίτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε δεκτό αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Στην συζήτηση του Μητσοτάκη με τον Ανδρουλάκη έγινε μία εις βάθος συζήτηση για τα επιχειρησιακά δεδομένα στο πεδίο, τους έλληνες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, την αντίδραση και πως αυτή κρίνεται από μέρους της Ευρώπης, αλλά και για την προοπτική των οικονομικών συνεπειών από μία παράταση διά μακρόν της εμπόλεμής κατάστασης και των αναταραχών της αγοράς. Και από τις δύο πλευρές εκπέμπεται το μήνυμα ότι η συζήτηση ήταν επί της ουσίας, ουσιαστική και θεσμική.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ υπήρξε πλήρης ενημέρωση στον κ. Ανδρουλάκη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε πολύ καλό κλίμα, όπως πρέπει να γίνονται αυτές οι συναντήσεις. «Άλλωστε αυτό επιβάλουν οι περιστάσεις αλλά και η θεσμική τάξη» πρόσθεταν οι ίδιες πηγές.
Ενδεικτική του καλού κλίματος και η ατάκα «όλα καλά» που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στους δημοσιογράφους αποχωρώντας από το γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή.
Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός «οι προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης εστιάζονται στην προστασία και τον ασφαλή επαναπατρισμό των εγκλωβισμένων Ελλήνων. Έχει γίνει σοβαρή προετοιμασία, αλλά όπως όλοι αντιλαμβάνονται μέχρι να ανοίξουν οι πτήσεις είναι δύσκολη η απομάκρυνση τους. Προφανώς έννοιά μας είναι και η ασφάλεια των ναυτικών καθώς έχουμε πλοία στην περιοχή του Κόλπου και το υπουργείο Ναυτιλίας έχει κάνει τις σχετικές κινήσεις».
Αναφερόμενος στο αίτημα της Κύπρου, ο πρωθυπουργός είπε «και βέβαια ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της Κύπρου για επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη. Οποιαδήποτε απειλή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλος της ΕΕ, είναι επί της αρχής απαράδεκτη. Η Ελληνική διπλωματία και οι αναβαθμισμένες Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού και δεν είναι υπερβολή να πω ότι η σημαία και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, όλοι επιθυμούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση γνωρίζοντας ιστορικά ότι κάθε φορά που είχαμε διευρυμένες συγκρούσεις είχαμε δυσάρεστες επιπτώσεις και για την παγκόσμια οικονομία»
Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης αφού είπε στον πρωθυπουργό ότι «πριν από λίγο επικοινώνησα και με πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας», στη συνέχεια σημείωσε ότι «ζήτησα να με ενημερώσετε για την προετοιμασία που κάνει η χώρα σε επίπεδο ασφάλειας αλλά και πιθανών επιπτώσεων από όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή».
«Η Ελλάδα είναι σταθερός πυλώνας ασφάλειας και σεβασμού διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Γι' αυτό θέση μου είναι ότι η στρατιωτική παρουσία κάτω από τις παρούσες συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με την προστασία του ελληνισμού, ιδιαίτερα του Κυπριακού ελληνισμού που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη» είπε ακόμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο οποίος τόνισε ότι «δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ και ΗΠΑ με το Ιράν».
«Είμαστε η φωνή της Ευρώπης στην ευρύτερη περιοχή, να πάρουμε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρχει κοινή στρατηγική απέναντι στη νέα πραγματικότητα που μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις και συνθήκες αστάθειας για τους ευρωπαϊκούς λαούς. Τέλος πρέπει δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στους Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες που έχουν εμπλακεί στην αντιπαράθεση αυτή και θα ήθελα και για αυτό ενημέρωση».
Για να «κλειστεί» το ραντεβού των δύο στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή συνομίλησαν χθες ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής με τον τομεάρχη Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ και στενό συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη, Δημήτρη Μάντζο.
Νωρίτερα, ο κ. Μάντζος είχε δεχθεί τηλεφώνημα από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος του προανήγγειλε ότι αύριο, Τετάρτη θα συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, προκειμένου να ενημερωθούν τα κόμματα αναλυτικότερα για τα τεκταινόμενα τόσο στη γειτονιά μας, όσο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν πάντως στο protothema.gr ότι η συζήτηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη είναι αποκλειστικά εστιασμένη στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και των «καυτών» εξελίξεων στο πεδίο και δεν θα επεκταθούν σε άλλες ατραπούς. Άλλωστε, οι σχέσεις του Μεγάρου Μαξίμου με το ΠΑΣΟΚ είναι σχεδόν «ψυχροπολεμικές», όμως, όπως το θέτουν πηγές πέριξ του κ. Ανδρουλακη, δεν θα μπορούσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην ζητήσει μια αναλυτική ενημέρωση όταν μάλιστα αναπτύσσονται ελληνικές δυνάμεις στο πεδίο προς υποστήριξη της Κύπρου, ενώ και στη χώρα μας διαθέτουμε νατοϊκές βάσεις.
Όπως αναφέρουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Νίκο Ανδρουλάκη έγινε μια σε βάθος ανάλυση των δεδομένων για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η ΕΕ, για τις επιπτώσεις της εμπόλεμης κατάστασης στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής και για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων.
Παράλληλα, όπως αναφέρεται: «Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε την ανάγκη η χώρα μας να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν, και ότι πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου καθώς και στην ανάγκη ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς με διπλωματικά μέσα».
Ενώ, ως προς τη στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να αποσκοπεί στην υποστήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Ο διάλογος πριν τη συνάντησηΣτον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες πριν ξεκινήσει η κατ' ιδίαν συνάντηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «που ανταποκρίθηκατε στο αίτημα για ενημέρωση για κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να δοκιμάζεται από νέο πόλεμο».
Το σχόλιο Μητσοτάκη πριν τη συνάντησηΗ συνάντηση των δύο ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει προς τους δημοσιογράφους που είχαν κατακλύσει το γραφείο του στη Βουλή για το τετ α τετ με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «ευτυχώς έχουμε μεγάλο γραφείο». Με αφορμή, δε, την ολιγόλεπτη καθυστέρηση προσέλευσης του κ. Ανδρουλάκη, σχολίασε αρχικά «ώρα ΠΑΣΟΚ» αν και τελικά παρατήρησε πως «όχι, εντάξει.. Τα πέντε λεπτά είναι απολύτως αποδεκτά»
«Ναι» στη στήριξη στην Κύπρο
