Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Η διπλωματία μας και οι Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δείτε τον διάλογο που έγινε μπροστά στις κάμερες - Η συνάντηση διήρκησε 40 λεπτά και διεξήχθη σε καλό κλίμα