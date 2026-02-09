Γεωργιάδης: Οι διερμηνείς των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έλεγαν στους μετανάστες στη Χίο να πουν «μας χτύπησε το λιμενικό», το μίσος στο κράτος έχει ξεπεράσει κάθε όριο παραλογισμού