Νέος διάλογος Άδωνι για τις Belharra και το… σφαγείο του ΝΑΤΟ στη Λευκάδα με συνδικαλιστές ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, δείτε βίντεο

«Απολαμβάνω κατά την είσοδο μου στα Νοσοκομεία τον διάλογο μου με τους συνδικαλιστές της Αριστεράς» γράφει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας