Καταγγελία Γεωργιάδη: Μέλη ΜΚΟ πήγαν σε νοσοκομείο στη Χίο για να καθοδηγήσουν οικογένεια μεταναστών να καταγγείλει το λιμενικό, ενημερώθηκε και η ΕΥΠ

« Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας» διαμηνύει ο υπουργός Υγείας