Καταγγελία Γεωργιάδη: Μέλη ΜΚΟ πήγαν σε νοσοκομείο στη Χίο για να καθοδηγήσουν οικογένεια μεταναστών να καταγγείλει το λιμενικό, ενημερώθηκε και η ΕΥΠ
«Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας» διαμηνύει ο υπουργός Υγείας
Στη δημοσιοποίηση καταγγελίας που έλαβε από διοικητή δημόσιου νοσοκομείου στη Χίο για μέλη ΜΚΟ που μπήκαν σε κλινική για «καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.)», προχώρησε το πρωί της Πέμπτης ο Άδωνις Γεωργιάδης.
👉 Στα δημόσια νοσοκομεία ισχύουν κανόνες.
Σήμερα δέχθηκα σοβαρή καταγγελία από Διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο.
Μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική, παρότι είχε προηγηθεί ρητή άρνηση παροχής οποιασδήποτε «βοήθειας».
Μάλιστα, δήλωσαν ψευδώς στο προσωπικό ότι είχαν συνεννοηθεί με τη Διοίκηση.
Ακόμη σοβαρότερο: οι φερόμενοι ως «διερμηνείς» δεν έκαναν διερμηνεία, αλλά –κατά την εκτίμηση της Διοίκησης– προέβαιναν σε καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.).
Οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στην ΕΥΠ.
👉 Η υγεία δεν είναι πεδίο ιδεολογικής ή πολιτικής εκμετάλλευσης.
👉 Η Πολιτεία δεν θα ανεχθεί σκιώδεις παρεμβάσεις.
