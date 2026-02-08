Ακτιβιστές ζήτησαν να δουν παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο – Αρνηθήκαμε, τα νοσοκομεία δεν είναι χώροι πολιτικού σόου, λέει ο Γεωργιάδης
Ακτιβιστές ζήτησαν να δουν παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο – Αρνηθήκαμε, τα νοσοκομεία δεν είναι χώροι πολιτικού σόου, λέει ο Γεωργιάδης
Συλλογικότητες πήγαν στο νοσοκομείο για να επισκεφθούν παιδιά που διασώθηκαν από το ναυάγιο στη Χίο – Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι δεν τους επιτράπηκε να μπουν και κατήγγειλε ιδεολογικό ακτιβισμό
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απαγόρευσε την είσοδο συλλογικοτήτων στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύονται παιδιά που διασώθηκαν από το ναυάγιο στη Χίο, διαμηνύοντας ότι τα νοσοκομεία δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για ψηφοθηρικούς λόγους.
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε ότι ομάδες συλλογικοτήτων Αφγανών με επικεφαλής την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου πήγαν στο νοσοκομείο, θέλοντας να συναντήσουν τα παιδιά, κάτι που τους απαγορεύτηκε.
«Τα Νοσοκομεία είναι χώροι νοσηλείας και όχι πολιτικού σόου και ιδεολογικού ακτιβισμού» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί η χρήση δομών Υγείας από συλλογικότητες, κόμματα ή φορείς «για ψήφους». «Όταν με το καλό τα παιδιά πάρουν εξιτήριο ας τα δουν όπου νομίζουν», κατέληξε.
Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στο οποίο νοσηλεύουμε από χθες κάποια παιδιά από το δυστύχημα στην Χίο, έφτασαν κάποιες συλλογικότητες Αφγανών με επικεφαλής την πρώην βουλευτή του Σύριζα @vaskatrivanou και ζήτησαν να τα συναντήσουν. Τα Νοσοκομεία είναι χώροι νοσηλείας και όχι πολιτικού σόου και ιδεολογικού ακτιβισμού. Αρνηθήκαμε την είσοδο και ξεκαθαρίζω σε όλους ότι δεν θα επιτρέψω τα Νοσοκομεία να χρησιμοποιούνται από καμμία συλλογικότητα, κόμμα ή ο,τιδήποτε άλλο για ψήφους.
Οταν με το καλό τα παιδιά πάρουν εξιτήριο ας τα δουν όπου νομίζουν.
Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στο οποίο νοσηλεύουμε από χθες κάποια παιδιά από το δυστύχημα στην Χίο, έφτασαν κάποιες συλλογικότητες Αφγανών με επικεφαλής την πρώην βουλευτή του Σύριζα @vaskatrivanou και ζήτησαν να τα συναντήσουν. Τα Νοσοκομεία…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 8, 2026
Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:
