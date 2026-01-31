Επανεκλογή του Δημήτρη Κουτσούμπα στη θέση του γενικού γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ
Επανεκλογή του Δημήτρη Κουτσούμπα στη θέση του γενικού γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ

Ολοκληρώθηκε το 22ο συνέδριο

Ολοκληρώθηκε το 22ο συνέδριο

Επανεκλογή του Δημήτρη Κουτσούμπα στη θέση του γενικού γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ
Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Η Κεντρική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
