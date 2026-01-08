Έντονος διάλογος Δένδια - Καιρίδη στο καφενείο της Βουλής μετά το επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου

«Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στον υπουργό Άμυνας για την παρέμβαση που έκανε στη διαμάχη του Δημήτρη Καιρίδη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής