Έντονος διάλογος Δένδια - Καιρίδη στο καφενείο της Βουλής μετά το επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου
«Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στον υπουργό Άμυνας για την παρέμβαση που έκανε στη διαμάχη του Δημήτρη Καιρίδη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής
Έντονος διάλογος μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Δημήτρη Καιρίδη υπήρξε στο καφενείο της Βουλής, λίγο μετά το επεισόδιο στην Ολομέλεια με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον χαρακτηρισμό «άσε μας κουκλίτσα μου» που απεύθυνε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
Ο Νίκος Δένδιας μετά το επεισόδιο Καιρίδη - Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει «συγγνώμη» από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Δημήτρη Καιρίδη να αντιδρά λέγοντας «Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός».
Ο διάλογος που ακολούθησε στο καφενείο της Βουλής μεταξύ Δένδια και Καιρίδη έχει ως εξής:
Δένδιας: Έλα εδώ πανάθεμά σε.
Καιρίδης: Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό.
Δένδιας: Είσαι καλά; σου άφησα 2,5 λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα.
Καιρίδης: Αν είναι θα το πω εγώ, τι είσαι παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος.
Δένδιας: Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση.
Καιρίδης: Μα εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
Δένδιας: Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε… Κάτσε ησύχασε και σκέψου το.
Για την παρέμβαση Δένδια, σχολίασε: «Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι απλώς βουλευτής. Δεν το λέω αυτό με έπαρση… απέναντι και σε οποιονδήποτε υπουργό που επιχειρεί να παρέμβει και να εκτονώσει την κατάσταση. Με τις καλύτερες των προθέσεων ο Νίκος Δένδιας, δεν έχω καμία αμφιβολία. Μιλήσαμε και στη συνέχεια. Ας πέσουν οι τόνοι και ας πάμε παρακάτω».
«Ήταν μία ατυχής στιγμή, μιλήσαμε με τον Δένδια»Tο βράδυ της Πέμπτης (8/1/25) ο Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στο One, χαρακτήρισε τα όσα έγιναν ως «μια ατυχής στιγμή. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου».
Για την παρέμβαση Δένδια, σχολίασε: «Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι απλώς βουλευτής. Δεν το λέω αυτό με έπαρση… απέναντι και σε οποιονδήποτε υπουργό που επιχειρεί να παρέμβει και να εκτονώσει την κατάσταση. Με τις καλύτερες των προθέσεων ο Νίκος Δένδιας, δεν έχω καμία αμφιβολία. Μιλήσαμε και στη συνέχεια. Ας πέσουν οι τόνοι και ας πάμε παρακάτω».
