Επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου και Καιρίδη στη Βουλή: «Με ενοχλείτε» - «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» και η συγγνώμη του Δένδια, δείτε βίντεο

Στην κόντρα παρενέβη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης από την Ζωή Κωνσταντοπούλου για την έκφραση Καιρίδη, με τον τελευταίο να λέει πως δεν χρειάζεται την προστασία κανενός.















Κωνσταντοπούλου: Κ. Καιρίδη αν μπορείτε μιλάτε πιο σιγά.

Καιρίδης: Ενοχλώ;

Καιρίδης: Άντε από εκεί θα μας μιλήσει για ήθος

Κωνσταντοπουλου: Σας το επιστρέφω… εγώ επιτελώ το καθήκον μου, δεν κάνω δουλίτσες. Αναλάβατε και την βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας ως πρόεδρος της επιτροπής ενώ είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά…

Καιρίδης: Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου….

Κωνσταντοπούλου: Τελευταία φράση ήταν άσε μας καλέ κουκλίτσα μου

Γεροβασίλη: Θα διαγραφεί από πρακτικά…

Κωνσταντοπούλου: Όχι δεν θέλω να διαγραφεί...

Δένδιας: Να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος…

Καιρίδης: Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός. Ούτε του υπουργού. Δουλίτσες δεν έκανα ποτέ. Πόθεν δουλίτσες, πόθεν…

Xρήστος Μπόκας 08.01.2026, 19:30