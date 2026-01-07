Ζητάει και τα ρέστα ο Βαρουφάκης μετά τις δηλώσεις του για τα ναρκωτικά: Με δαιμονοποιούν επειδή μίλησα ειλικρινά, η Εισαγγελία μας γυρίζει στη δεκαετία του '50

«Οι νέοι άνθρωποι άκουσαν εκείνο που έπρεπε, με άκουσαν να τους μιλώ για το μείζον πρόβλημα, που είναι η εξάρτηση» αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του στο Χ, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 - Ανακοίνωση εξέδωσε και το κόμμα