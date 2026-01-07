Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία μετά τη παραλαβή του βίντεο με τις δηλώσεις Βαρουφάκη για το Ecstasy
Θα εξεταστεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών ή κάποιο άλλο αδίκημα
Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκάλεσαν τα όσα είπε σε συνέντευξη του ο Γιάνης Βαρουφάκης σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα η Eισαγγελία διέταξε τη διενέργεια ποινικής έρευνας προκειμένου να εξεταστεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών ή κάποιο άλλο αδίκημα.
Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε podcast ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε προσωπικές αποκαλύψεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έχει κάνει μία φορά χρήση ecstasy, ενώ δήλωσε πως προτιμά το χόρτο, το οποίο χαρακτήρισε «πιο ευχάριστο».
Το βίντεο με τις παραπάνω δηλώσεις του κ. Βαρουφάκη διαβάστηκε στην εισαγγελία από την ΕΛ.ΑΣ.
