Στο ΑΧΕΠΑ για τα εγκαίνια της νέας οφθαλμολογικής κλινικής ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο διάλογος με τους εργαζομένους, δείτε βίντεο
Στο ΑΧΕΠΑ για τα εγκαίνια της νέας οφθαλμολογικής κλινικής ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο διάλογος με τους εργαζομένους, δείτε βίντεο
Συνομίλησε με εργαζόμενους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο και αποδέχθηκε αίτημα για συνάντηση, ενώ στη συνέχεια συνομίλησε και με φοιτητές του προγράμματος Erasmus
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκε σήμερα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης για τα εγκαίνια της νέας Οφθαλμολογικής Κλινικής, ενώ έξω από το νοσοκομείο είχαν συγκεντρωθεί κάποιοι εργαζόμενοι.
Η υποδοχή του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο:
Ο κ.Γεωργιάδης πλησίασε τους συγκεντρωμένους για να ακούσει τα αιτήματά τους και όταν ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου ζήτησε δεκάλεπτη συνάντηση, τότε ο υπουργός απάντησε θετικά.
Δείτε το στιγμιότυπο:
Στη συνέχεια συνομίλησε και με φοιτητές του προγράμματος Erasmus που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.
«Είστε πολύ ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας. Αγαπάμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλω να αισθάνεστε πολύ άνετα εδώ», είπε στα αγγλικά.
Η υποδοχή του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο:
Ο κ.Γεωργιάδης πλησίασε τους συγκεντρωμένους για να ακούσει τα αιτήματά τους και όταν ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου ζήτησε δεκάλεπτη συνάντηση, τότε ο υπουργός απάντησε θετικά.
Δείτε το στιγμιότυπο:
Στη συνέχεια συνομίλησε και με φοιτητές του προγράμματος Erasmus που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.
«Είστε πολύ ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας. Αγαπάμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλω να αισθάνεστε πολύ άνετα εδώ», είπε στα αγγλικά.
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