Στο ΑΧΕΠΑ για τα εγκαίνια της νέας οφθαλμολογικής κλινικής ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο διάλογος με τους εργαζομένους, δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Άδωνις Γεωργιάδης Θεσσαλονίκη

Στο ΑΧΕΠΑ για τα εγκαίνια της νέας οφθαλμολογικής κλινικής ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο διάλογος με τους εργαζομένους, δείτε βίντεο

Συνομίλησε με εργαζόμενους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο και αποδέχθηκε αίτημα για συνάντηση, ενώ στη συνέχεια συνομίλησε και με φοιτητές του προγράμματος Erasmus

Στο ΑΧΕΠΑ για τα εγκαίνια της νέας οφθαλμολογικής κλινικής ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο διάλογος με τους εργαζομένους, δείτε βίντεο
Στράτος Λούβαρης
41 ΣΧΟΛΙΑ
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκε σήμερα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης για τα εγκαίνια της νέας Οφθαλμολογικής Κλινικής, ενώ έξω από το νοσοκομείο είχαν συγκεντρωθεί κάποιοι εργαζόμενοι.

Η υποδοχή του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο:


Ο κ.Γεωργιάδης πλησίασε τους συγκεντρωμένους για να ακούσει τα αιτήματά τους και όταν ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου ζήτησε δεκάλεπτη συνάντηση, τότε ο υπουργός απάντησε θετικά.

Δείτε το στιγμιότυπο:


Στο ΑΧΕΠΑ για τα εγκαίνια της νέας οφθαλμολογικής κλινικής ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο διάλογος με τους εργαζομένους, δείτε βίντεο
Στο ΑΧΕΠΑ για τα εγκαίνια της νέας οφθαλμολογικής κλινικής ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο διάλογος με τους εργαζομένους, δείτε βίντεο

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Στη συνέχεια συνομίλησε και με φοιτητές του προγράμματος Erasmus που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

«Είστε πολύ ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας. Αγαπάμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλω να αισθάνεστε πολύ άνετα εδώ», είπε στα αγγλικά.

Στράτος Λούβαρης
41 ΣΧΟΛΙΑ

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