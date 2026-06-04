Στο ΑΧΕΠΑ για τα εγκαίνια της νέας οφθαλμολογικής κλινικής ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο διάλογος με τους εργαζομένους, δείτε βίντεο

Συνομίλησε με εργαζόμενους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο και αποδέχθηκε αίτημα για συνάντηση, ενώ σ τη συνέχεια συνομίλησε και με φοιτητές του προγράμματος Erasmus