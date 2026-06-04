Καμμένος: Θα συνεργαζόμουν με την Καρυστιανού, λάθος το όνομα ΕΛΑΣ από Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει
Καμμένος: Θα συνεργαζόμουν με την Καρυστιανού, λάθος το όνομα ΕΛΑΣ από Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει
Είναι καθαρή φωνή, είπε για την Μαρία Καρυστιανού - «Θεωρώ λάθος ότι έβγαλε ΕΛΑΣ το κόμμα ο Τσίπρας γιατί αποκλείει ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου. Η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν το τέλος του εμφυλίου πολέμου»
Ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνεργασία με τη Μαρία Καρυστιανού την οποία χαρακτήρισε «καθαρή φωνή» εμφανίστηκε ο Πάνος Καμμένος μιλώντας στο ΟΡΕΝ. «Πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι ο Τσίπρας δεύτερος» είπε ακόμα χωρίς να αποκλείει και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Παράλληλα μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα εκτίμησε ότι «τον βλέπω νέο με την εμπειρία του παλαιού χωρίς να έχει από κάτω εκείνους που δεν τον άφηναν φοβούμενος μήπως παρεξηγηθεί ότι δεν είναι αριστερός». Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, είπε ότι «οι συνιστώσες έβγαζαν το λάδι στον Τσίπρα, για μια απόφαση στο υπουργικό συμβούλιο συζητούσαμε τρεις ημέρες».
«Θεωρώ λάθος ότι το έβγαλε ΕΛΑΣ το κόμμα γιατί αποκλείει ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου. Η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Τότε η ανάγκη ήταν να φύγει η γερμανική κατοχή» είπε για τον πρώην πρωθυπουργό και τη συνεργασία μαζί του.
Συμπλήρωσε στο ίδιο πλαίσιο «θεωρώ ότι η χρήση της λέξης πατριωτική είναι σωστή το ΕΛΑΣ είναι λάθος. Έχει κάνει μια στροφή προς το κέντρο και την κεντροαριστέρα. Μην ξεχάσουμε ποια είναι η ρίζα του ΣΥΡΙΖΑ που είχε συνιστώσες ακόμα και ακραίες».
«Αυτό που κάνει τώρα είναι να πάρει τη θέση του ΠΑΣΟΚ στον χώρο της κεντροαριστεράς και βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει» πρόσθεσε ο Πάνος Καμμένος για τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι μίλησαν μετά την ανακοίνωση στο Θησείο και «του είπα καλή επιτυχία, του είπα ότι το όνομα ΕΛΑΣ δεν ήταν επιτυχημένο γιατί αποκλείει ένα κομμάτι του κεντρώου κόσμου»
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Καμμένος είπε «γνωρίζω ότι παίρνει τηλέφωνα. Δεν έπρεπε να επιστρέψει ποτέ στη ΝΔ, είναι ο κίλερ της ΝΔ». Τον κατηγόρησε, επίσης, ότι «πασοκοποίησε εν μέρει τη ΝΔ» και ότι «ο Σαμαράς το κάνει πάντα για προσωπικούς λόγους, δεν τον έκαναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη».
«Είναι δυνατόν ο Σαμαράς που έβαλε τη ΝΔ να κυβερνήσει με τον Βενιζέλο να είναι η ψυχή της παράταξης; Εγώ κυβέρνησα με τον ΣΥΡΙΖΑ για να ανατραπεί ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά που οδηγούσαν τη χώρα στον γκρεμό της Γερμανίας και του Σόιμπλε» είπε ακόμα ο κ. Καμμένος, ο οποίος σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης «αποδείχθηκε ότι ήταν σε συνεννόηση με τον Σόιμπλε».
Στην ερώτηση, τέλος, αν θα λάβει μέρος στις προσεχείς εκλογές απάντησε «στην πρώτη Κυριακή δεν θα κατέβω, εξάλλου δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Στη δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα αν ήταν να σχηματιστεί κυβέρνηση για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα».
Παράλληλα μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα εκτίμησε ότι «τον βλέπω νέο με την εμπειρία του παλαιού χωρίς να έχει από κάτω εκείνους που δεν τον άφηναν φοβούμενος μήπως παρεξηγηθεί ότι δεν είναι αριστερός». Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, είπε ότι «οι συνιστώσες έβγαζαν το λάδι στον Τσίπρα, για μια απόφαση στο υπουργικό συμβούλιο συζητούσαμε τρεις ημέρες».
«Θεωρώ λάθος ότι το έβγαλε ΕΛΑΣ το κόμμα γιατί αποκλείει ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου. Η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Τότε η ανάγκη ήταν να φύγει η γερμανική κατοχή» είπε για τον πρώην πρωθυπουργό και τη συνεργασία μαζί του.
Συμπλήρωσε στο ίδιο πλαίσιο «θεωρώ ότι η χρήση της λέξης πατριωτική είναι σωστή το ΕΛΑΣ είναι λάθος. Έχει κάνει μια στροφή προς το κέντρο και την κεντροαριστέρα. Μην ξεχάσουμε ποια είναι η ρίζα του ΣΥΡΙΖΑ που είχε συνιστώσες ακόμα και ακραίες».
«Αυτό που κάνει τώρα είναι να πάρει τη θέση του ΠΑΣΟΚ στον χώρο της κεντροαριστεράς και βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει» πρόσθεσε ο Πάνος Καμμένος για τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι μίλησαν μετά την ανακοίνωση στο Θησείο και «του είπα καλή επιτυχία, του είπα ότι το όνομα ΕΛΑΣ δεν ήταν επιτυχημένο γιατί αποκλείει ένα κομμάτι του κεντρώου κόσμου»
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Καμμένος είπε «γνωρίζω ότι παίρνει τηλέφωνα. Δεν έπρεπε να επιστρέψει ποτέ στη ΝΔ, είναι ο κίλερ της ΝΔ». Τον κατηγόρησε, επίσης, ότι «πασοκοποίησε εν μέρει τη ΝΔ» και ότι «ο Σαμαράς το κάνει πάντα για προσωπικούς λόγους, δεν τον έκαναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη».
«Είναι δυνατόν ο Σαμαράς που έβαλε τη ΝΔ να κυβερνήσει με τον Βενιζέλο να είναι η ψυχή της παράταξης; Εγώ κυβέρνησα με τον ΣΥΡΙΖΑ για να ανατραπεί ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά που οδηγούσαν τη χώρα στον γκρεμό της Γερμανίας και του Σόιμπλε» είπε ακόμα ο κ. Καμμένος, ο οποίος σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης «αποδείχθηκε ότι ήταν σε συνεννόηση με τον Σόιμπλε».
Στην ερώτηση, τέλος, αν θα λάβει μέρος στις προσεχείς εκλογές απάντησε «στην πρώτη Κυριακή δεν θα κατέβω, εξάλλου δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Στη δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα αν ήταν να σχηματιστεί κυβέρνηση για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα».
@protothema.gr
❗️Ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνεργασία με τη Μαρία Καρυστιανού την οποία χαρακτήρισε «καθαρή φωνή» εμφανίστηκε ο Πάνος Καμμένος μιλώντας στο ΟΡΕΝ. «Πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι ο Τσίπρας δεύτερος» είπε ακόμα χωρίς να αποκλείει και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο. #protothema #greektiktok #tiktokgreece #news♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
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