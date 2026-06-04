Καμμένος: Θα συνεργαζόμουν με την Καρυστιανού, λάθος το όνομα ΕΛΑΣ από Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει

❗️Ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνεργασία με τη Μαρία Καρυστιανού την οποία χαρακτήρισε «καθαρή φωνή» εμφανίστηκε ο Πάνος Καμμένος μιλώντας στο ΟΡΕΝ. «Πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι ο Τσίπρας δεύτερος» είπε ακόμα χωρίς να αποκλείει και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο. #protothema #greektiktok #tiktokgreece #news