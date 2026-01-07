Στον εισαγγελέα από την ΕΛΑΣ το βίντεο με τις δηλώσεις Βαρουφάκη για το Ecstasy
H Δίωξη Ναρκωτικών απέστειλε το σχετικό υλικό προκειμένου να αξιολογηθεί αν προκύπτουν ζητήματα περαιτέρω διερεύνησης
Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία το βίντεο με τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες έκανε κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε podcast.
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε προσωπικές αποκαλύψεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έχει κάνει μία φορά χρήση ecstasy, ενώ δήλωσε πως προτιμά το χόρτο, το οποίο χαρακτήρισε «πιο ευχάριστο»!
H Δίωξη Ναρκωτικών απέστειλε το σχετικό υλικό στις εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας, προκειμένου να αξιολογηθεί αν προκύπτουν ζητήματα περαιτέρω διερεύνησης.
