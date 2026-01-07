ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πολύ δύσκολη η κάθοδος του Κηφισού από σύγκρουση φορτηγών: Το ένα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε στο δεύτερο

Στον εισαγγελέα από την ΕΛΑΣ το βίντεο με τις δηλώσεις Βαρουφάκη για το Ecstasy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιάνης Βαρουφάκης Ναρκωτικά Ecstasy

Στον εισαγγελέα από την ΕΛΑΣ το βίντεο με τις δηλώσεις Βαρουφάκη για το Ecstasy

H Δίωξη Ναρκωτικών απέστειλε το σχετικό υλικό προκειμένου να αξιολογηθεί αν προκύπτουν ζητήματα περαιτέρω διερεύνησης

Στον εισαγγελέα από την ΕΛΑΣ το βίντεο με τις δηλώσεις Βαρουφάκη για το Ecstasy
50 ΣΧΟΛΙΑ
Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία το βίντεο με τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες έκανε κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε podcast.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε προσωπικές αποκαλύψεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έχει κάνει μία φορά χρήση ecstasy, ενώ δήλωσε πως προτιμά το χόρτο, το οποίο χαρακτήρισε «πιο ευχάριστο»!

H Δίωξη Ναρκωτικών απέστειλε το σχετικό υλικό στις εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας, προκειμένου να αξιολογηθεί αν προκύπτουν ζητήματα περαιτέρω διερεύνησης.
50 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης