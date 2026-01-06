Γεωργιάδης σε Βαρουφάκη για τις δηλώσεις του περί ναρκωτικών: Ανεύθυνε, καραγκιόζη, είναι επικίνδυνο αυτό που λες

H ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Γιάνη Βαρουφάκη

Βαρουφάκης: Έχω πάρει ecstasy και χόρευα επί 16 ώρες, πιο ευχάριστο είναι το χόρτο αλλά δεν μου δίνουν

Σε αποκαλύψεις όσον αφορά τη χρήση ναρκωτικών ουσιών που έχει κάνει προχώρησε ο

, μιλώντας στο podcast της

.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εξομολογήθηκε ότι έχει πάρει μια φορά

, ότι προτιμάει το

γιατί είναι πιο ευχάριστο αλλά και ότι ανάμεσα στην Άνγκελα Μέρκελ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επέλεγε την πρώην Καγκελάριο της Γερμανίας για να κάνει μαζί της «ολλανδικό τσιγάρο».

Αρχικά και με αφορμή ερώτηση για το αν έχει πάει σε rave πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ουσίες, ο Γιάνης Βαρουφάκης απάντησε «έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα».

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don't inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα» συνέχισε ο κ. Βαρουφάκης

Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

Κλείσιμο

Σε επόμενη ερώτηση, δε, ο Γιάνης Βαρουφάκης κλήθηκε να επιλέξει έναν εκ των

, Αλέξη Τσίπρα, Άδωνι Γεωργιάδη και Κυριάκο Μητσοτάκη για να καπνίσει «ολλανδικό τσιγάρο».

«Με την Άνγκελα, το συζητάς; Θα ήθελα να τη δω μαστουρωμένη. Όταν είσαι μαστουρωμένος ο εαυτός σου μεγαλώνει, οπότε φαντάζεστε έτσι τον Μητσοτάκη; Νομίζω ότι ήταν κάτι σαν Android και θα ήθελα να δω αυτό το Android μαστουρωμένο»

Ο Γιάνης Βαρουφάκης ρωτήθηκε και για το αν θα έδινε συμβουλές στην κόρη του για τη χρήση ουσιών και απάντησε «καταρχάς η κόρη μου δεν επιδέχεται συμβουλών από μένα. Τα έχει κάνει όλα και δεν χρειάζεται να τη συμβουλεύσω. Όταν οι γονείς λένε στα παιδιά μην κάνεις κάτι, θα το κάνουν. Δεν με πειράζει να πειραματιστεί, με πειράζει η εξάρτηση».

Ο ίδιος είπε, επίσης, «μετανιώνω για τα πάντα που έχω κάνει, μετανιώνω για πολλά, αλλά αν δεν τα είχα κάνει δεν θα ήμουν αυτός που είμαι τώρα».