Επίθεση Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα για τη Νέα Αριστερά: Πρωτοφανές να θες να διαλύσεις την αντιπολίτευση
Επίθεση Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα για τη Νέα Αριστερά: Πρωτοφανές να θες να διαλύσεις την αντιπολίτευση
Ανακοινώθηκε στη Βουλή η διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς - «Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης
Επίσημα ανακοινώθηκε στη Βουλή η διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, μετά και την ανεξαρτητοποίηση των 6 βουλευτών, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ασκεί κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.
Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης ανακοίνωσε στην Ολομέλεια τις επιστολές ανεξαρτητοποίησης των 6 (Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Δημήτρης Τζανακόπουλος), προσθέτοντας ότι «δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς».
Τη λύπη της για τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εξέφρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
«Δεν είναι κέρδος για την δημοκρατία όταν διαλύονται ομάδες της αντιπολίτευσης. Ποιοι είναι αυτοί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης, δύο είναι, Μητσοτάκης και Τσίπρας ονομάζονται, που προσπαθούν να ανορθώσουν έναν πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό», ειπε.
Μάλιστα, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «παραβίασε την εντολή του και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης», προσθέτοντας ότι είναι «πρωτοφανές να θες να διαλύσεις την αντιπολίτευση», κινήσεις που συνέδεσε με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων.
Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης ανακοίνωσε στην Ολομέλεια τις επιστολές ανεξαρτητοποίησης των 6 (Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Δημήτρης Τζανακόπουλος), προσθέτοντας ότι «δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς».
Τη λύπη της για τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εξέφρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
«Δεν είναι κέρδος για την δημοκρατία όταν διαλύονται ομάδες της αντιπολίτευσης. Ποιοι είναι αυτοί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης, δύο είναι, Μητσοτάκης και Τσίπρας ονομάζονται, που προσπαθούν να ανορθώσουν έναν πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό», ειπε.
Μάλιστα, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «παραβίασε την εντολή του και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης», προσθέτοντας ότι είναι «πρωτοφανές να θες να διαλύσεις την αντιπολίτευση», κινήσεις που συνέδεσε με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων.
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